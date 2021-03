Das bringt der Montag

EU-Innen- und Außenminister beraten über Migration

BRÜSSEL: Die Innen- und Außenminister der EU-Staaten beraten am Montag (14.00 Uhr) über eine gemeinsame Linie in den Beziehungen zu Transit- und Herkunftsstaaten von Migranten. Dabei dürfte es auch darum gehen, wie es gelingen kann, dass künftig mehr Menschen ohne Bleiberecht in der EU in ihre Heimatländer zurückkehren. Die Innenminister hatten bereits am Freitag in einer Videokonferenz darüber diskutiert, über die Visa-Politik Druck auf jene Staaten zu machen, die nicht zur Rücknahme abgelehnter Schutzsuchender bereit sind.

Erster Corona-Wahltag in den Niederlanden

DEN HAAG: Die Niederländer wählen ab Montag (15. März) ein neues Parlament. Rund 13 Millionen Bürger sind aufgerufen, die 150 Abgeordneten der Zweiten Kammer zu wählen. Zum ersten Mal wird die Parlamentswahl an drei Tagen stattfinden. Grund ist die Corona-Pandemie. Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, werden bereits ab Montag, also zwei Tage vor dem eigentlichen Wahltag am Mittwoch, in allen Kommunen einige Wahllokale geöffnet. Erstmals war auch Briefwahl für im Land wohnende Bürger ab 70 Jahre gestattet.

US-Musikpreise Grammys werden verliehen

LOS ANGELES: Zum 63. Mal werden in der Nacht zum Montag (ab 01.00 Uhr MEZ) die US-Musikpreise Grammys verliehen. Mit neun Nominierungen geht die US-Sängerin Beyoncé als Favoritin in die Preis-Gala. Ebenfalls mehrere Nominierungen haben unter anderen Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Billie Eilish, Megan Thee Stallion und DaBaby. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger.

Österreich: Lockerungen für Jugend und Bundesland Vorarlberg

WIEN: Österreichs Kinder und Jugendliche sowie die Bewohner des Bundeslandes Vorarlberg können ab Montag ein paar Schritte zurück in die Normalität tun. Trotz steigender täglicher Infektionszahlen hat sich die Politik dazu entschieden, Corona-Einschränkungen für diese Gruppen zu lockern. Für alle bis 18 Jahre sind organisierte Freizeitaktivitäten ab Wochenbeginn wieder in Kleingruppen möglich - Sport allerdings nur im Freien und ohne Körperkontakt. Für Jugendbetreuung in Innenräumen gilt eine Corona-Testpflicht.

Dänemark lockert Corona-Beschränkungen

KOPENHAGEN/OSLO: Während in den meisten nordischen Ländern die Zahl der Infektionen mit dem Covid-19-Virus in die Höhe geschnellt ist, sieht Dänemark Anlass zum Optimismus. Die Neuansteckungen sind hier rückläufig, so dass die Regierung am Montag eine Reihe von Beschränkungen zurücknimmt. Hochschulstudenten und Schüler der Internatsschulen dürfen wieder an ihre Pulte zurückkehren. Außerdem können in vielen Regionen die älteren Jahrgänge an den öffentlichen Schulen jede zweite Woche kommen.

OECD-Staaten wollen nominierten Generalsekretär Cormann bestätigen

PARIS: Vertreter der Mitgliedstaaten der Industriestaaten-Organisation OECD wollen am Montag in Paris den früheren australischen Finanzminister Mathias Cormann offiziell als neuen Generalsekretär bestätigen. Das verlautete vor dem Treffen aus diplomatischen Kreisen. Bei einer Abstimmung der Botschafter bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hatte der 50-Jährige die meiste Unterstützung erhalten und sich damit gegen die frühere EU-Kommissarin Cecilia Malmström aus Schweden durchgesetzt.

Salzgitter zieht Bilanz und glaubt an besseres Stahl-Jahr 2021

SALZGITTER: Der zweitgrößte deutsche Stahlhersteller Salzgitter zieht am Montag (11.00 Uhr) seine abschließende Bilanz zum Corona-Jahr 2020. Laut bereits bekannten vorläufigen Zahlen hatte sich die Lage des Konzerns zuletzt besser entwickelt als gedacht. Auch in den kommenden Monaten sollen die Geschäfte anziehen. Ersten Eckdaten zufolge sank der Verlust vor Steuern im vergangenen Jahr auf rund 200 Millionen Euro. Im vierten Quartal meldete die Salzgitter AG dann einen «aufwärtsgerichteten» Trend.

Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben

LOS ANGELES: In Los Angeles werden am Montag (ab 13.19 MEZ) die Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen unter anderem die Filmbiografie «Mank», das Road-Movie «Nomadland», das Drama «Minari - Wo wir Wurzeln schlagen» über eine koreanisch-amerikanische Familie und der Western «Neues aus der Welt» mit Tom Hanks und der deutschen Schülerin Helena Zengel. Schauspieler wie Viola Davis, Frances McDormand, Anthony Hopkins und Gary Oldman können auf eine Nominierung hoffen.

U21-Nationaltrainer Kuntz benennt EM-Aufgebot - Chance für Moukoko

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz benennt am Montag seinen Kader für die anstehende Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft. Insgesamt 23 Spieler dürfen im Aufgebot für die Partien gegen Ungarn (24. März) und die Niederlande drei Tage später im ungarischen Székesfehérvár sowie gegen Rumänien am 30. März in Budapest stehen. Hoffnungen auf eine erstmalige Nominierung darf sich auch der 16-jährige Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund machen.