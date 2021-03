Das bringt der Montag

Länder lockern Corona-Auflagen - Gratis-Schnelltests starten

BERLIN: In den meisten Bundesländern werden am Montag einzelne Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert. Dazu zählt unter anderem die bisher strenge Begrenzung privater Kontakte. Parallel dazu bezahlt der Bund allen Bürgern nun wöchentlich mindestens einen Schnelltest.

USA: Prozess gegen Ex-Polizist nach Tötung von George Floyd beginnt

MINNEAPOLIS: Fast ein Jahr nach der Tötung des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz beginnt in den USA der Prozess gegen den weißen Hauptangeklagten Derek Chauvin. Dem früheren Polizisten wird unter anderem Mord zweiten Grades vorgeworfen, worauf im US-Bundesstaat Minnesota bis zu 40 Jahre Haft stehen. Das Verfahren beginnt am Montag (ab 15.00 Uhr MEZ) unter schweren Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt Minneapolis im US-Staat Minnesota.

BGH urteilt über Schadenersatz-Klage gegen Audi im VW-Abgasskandal

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet am Montag (14.00 Uhr) sein erstes Urteil zur Haftung der VW-Konzerntochter Audi im Diesel-Skandal. Die meisten betroffenen Autobesitzer haben Volkswagen direkt auf Schadenersatz verklagt. Aber auch gegen Audi laufen Verfahren, der Autobauer spricht von einer niedrigen vierstelligen Zahl.

Interview von Prinz Harry und Herzogin Meghan wird ausgestrahlt

LOS ANGELES/LONDON: Der US-Sender CBS strahlt in der Nacht zum Montag (2.00 Uhr) ein mit Spannung erwartetes Interview mit dem britischen Prinzen Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan aus. In Großbritannien werden schwere Vorwürfe gegen die königliche Familie befürchtet.

Schweizer Bankkonzern UBS wehrt sich in Paris gegen Rekordbußgeld

PARIS: Vor einem Pariser Berufungsgericht wird vom Montag (13.30 Uhr) an die Affäre um Geschäfte der Schweizer Großbank UBS mit Steuerhinterziehern neu aufgerollt. Das Geldhaus war vor gut zwei Jahren wegen dieser Geschäfte in Frankreich mit einem Rekordbußgeld von mehr als 3,7 Milliarden Euro bestraft worden.

Tödliche Autofahrt im Münsterland: 44-Jähriger droht die Psychiatrie

MÜNSTER: Nach einer tödlichen Autofahrt im Münsterland beginnt am Montag (9 Uhr) vor dem Landgericht Münster der Prozess gegen eine 44-jährige Frau. Die Beschuldigte gilt als psychisch krank und daher schuldunfähig. In dem Verfahren geht es daher allein um die Frage, ob sie eine Gefahr für die Allgemeinheit ist und aus diesem Grund unbefristet in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss.

HSV will ersten Zweitliga-Sieg gegen Kiel und auf Rang zwei vorrücken

HAMBURG: Der Hamburger SV will seine schwarze Serie gegen Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga beenden und auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz vorrücken. Dazu benötigt die auf Rang vier abgerutschte Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Montag (20.30 Uhr/Sky) einen Sieg, der dem HSV in den bisherigen Duellen im Unterhaus mit dem aktuellen Zweiten Holstein allerdings noch nicht gelungen ist.