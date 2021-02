Das bringt der Montag

Written by: Redaktion (dpa)

Grundschulen und Kitas öffnen in mehreren Ländern

BERLIN: In weiteren zehn Bundesländern öffnen an diesem Montag wieder Kindertagesstätten und Grundschulen. Nach rund zweimonatiger Schließung und Notbetreuung wird der Unterricht entweder im sogenannten Wechselbetrieb wieder aufgenommen mit halben Klassen, die abwechselnd zur Schule kommen, oder es gibt Vollbetrieb mit festen Gruppen, die sich möglichst nicht begegnen sollen. In den Kitas werden wieder alle oder mehr Kinder betreut. Die Einzelheiten regelt jedes Bundesland für sich.

EU berät über neue Sanktionen gegen Russland und Myanmar

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag (09.15 Uhr) über die jüngsten Entwicklungen im Fall Alexej Nawalny und die Lage in Myanmar. Nach Angaben von Diplomaten wird erwartet, dass bei dem Treffen in Brüssel neue Sanktionen auf den Weg gebracht werden.

Putin will erneut belarussischen Präsidenten Lukaschenko treffen

SOTSCHI: Gut ein halbes Jahr nach Beginn der Proteste in Belarus (Weißrussland) will Machthaber Alexander Lukaschenko am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Bei dem Gespräch geht es nach Angaben aus Moskau um die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern, insbesondere um Wirtschafts- und Energiefragen.

Johnson will Plan zum Ausstieg aus dem Lockdown vorstellen

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson will am Montag einen Plan für das Ende des wochenlangen Corona-Lockdowns in England vorstellen. Johnson hat einen «vorsichtigen, aber unwiderrufbaren» Ausstieg angekündigt. Bereits bekannt ist, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen vom 8. März an wieder Besuche eines ausgewählten Verwandten oder Freundes empfangen dürfen.

Myanmar, Syrien, Belarus: UN-Rat beleuchtet Lage der Menschenrechte

GENF: In Genf beginnt am Montag die Frühjahrssitzung des UN-Menschenrechtsrats. Es geht unter anderem um die Lage in Myanmar nach dem Militärputsch sowie um Syrien und Belarus. Debatten sind auch geplant über das Recht auf Gesundheit und die Verteilung der Corona-Impfstoffe sowie Einschränkungen der Meinungsfreiheit im Zuge von Corona-Schutzmaßnahmen.

Urteil im Prozess um zu Tode misshandeltes Baby erwartet

WÜRZBURG: Mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Babys will das Landgericht Würzburg am Montag (15.00 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat für den 24-jährigen Angeklagten zwölf Jahre Haft wegen Totschlags gefordert. Der Deutsche soll den acht Monate alten Jungen seiner Freundin aus dem Raum Gemünden am Main kurz vor Weihnachten 2019 misshandelt und erstickt haben.

Intendanten-Wahl beim Saarländischen Rundfunk startet

SAARBRÜCKEN: Beim Saarländischen Rundfunk (SR) wird der Intendantenposten neu vergeben. Am Montag (16.00 Uhr) kommt der Rundfunkrat in Saarbrücken zusammen, drei Kandidaten stellen sich zur Wahl. Für das mächtigste Amt in der ARD-Anstalt im Saarland haben sich SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams, der stellvertretende SR-Programmdirektor Martin Grasmück und ARD-Chefredakteur Rainald Becker beworben.

Studie für Zuschauer in Sport und Kultur wird präsentiert

BERLIN: Ein Bündnis aus Kultur, Sport und Wissenschaft will am Montag (11.00 Uhr) in Berlin ein Konzept für die Rückkehr von Zuschauern bei kulturellen und sportlichen Großveranstaltungen vorstellen. Die Studie wird getragen von 20 Wissenschaftlern und knapp 40 Institutionen. Berücksichtigt würden wissenschaftliche Erkenntnisse und strikte Hygiene-Auflagen.

Basketballer wollen versöhnlichen Abschluss der EM-Qualifikation

PODGORICA: Die deutschen Basketballer treffen zum Abschluss der EM-Qualifikation am Montagabend (20.00 Uhr/Magentasport) in Podgorica auf Montenegro. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl hatte am Samstag mit 81:83 gegen Großbritannien die vierte Niederlage im fünften Spiel kassiert. Für die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds sind die Partien sportlich bedeutungslos, weil Deutschland als Co-Gastgeber bereits für die Europameisterschaft 2022 gesetzt ist.