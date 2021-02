Das bringt der Montag

Österreich lockert Lockdown - Schulen und Einzelhandel öffnen wieder

WIEN: Nach sechs Wochen Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie öffnen in Österreich am Montag die Geschäfte wieder. Auch Kinder und Jugendliche dürfen - teilweise im Schichtbetrieb und nach Corona-Tests - wieder in die Schule gehen. Friseure können Kunden bedienen. Es gelten allerdings verschärfte Hygienemaßnahmen. Das Tragen einer besonders schützenden FFP2-Maske wird nahezu überall Pflicht. Für körpernahe Dienstleistungen wie etwa ein Besuch beim Friseur ist ein negativer Corona-Test nötig.

Draghi startet neue Gesprächsrunde bei Mehrheitssuche in Italien

ROM: Bei der Suche nach einer neuen Regierungsmehrheit in Italien startet der frühere Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, in die Schlussphase. Der Ökonom will am Montag (ab 15.00 Uhr) eine zweite Runde politischer Konsultationen starten. Dabei spricht er erneut mit Vertretern von Parteien aus der bisherigen Regierung und der Opposition. Für Montag stehen viele Kleinparteien auf dem Plan, Dienstag sollen die Schwergewichte folgen.

Netanjahu muss in Korruptionsprozess vor Gericht erscheinen

JERUSALEM: Der wegen Korruption angeklagte israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu muss am Montag vor Gericht erscheinen. Es ist das erste Mal seit Prozessbeginn im Mai vergangenen Jahres, dass der 71-Jährige sowie weitere Angeklagte im Jerusalemer Bezirksgericht wieder bei einer Sitzung anwesend sein müssen. Die Verteidigung soll dabei Gelegenheit erhalten, sich zur Anklageschrift zu äußern. Netanjahu ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Er weist die Vorwürfe zurück.

Änderung des Postgesetzes kommt voran - Anhörung im Bundestag

BERLIN: Die Reform des Postgesetzes ist auf der Zielgeraden. Bei einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Bundestags kommen an diesem Montag (14.00 Uhr) Experten zu Wort. Der Vorsitzende der Monopolkommission, Jürgen Kühling, sowie weitere Fachleute dürften dabei Kritik üben. Kern des Reformschritts ist die Frage, wie ein höheres Briefporto berechnet wird. Nach zwei Gerichtsniederlagen muss die Bundesnetzagentur auf eine Berechnungsmethode zurückgreifen.

Unterwasseraufnahmen vom «Estonia»-Wrack - Urteil in Göteborg

GÖTEBORG: In einem Prozess rund um aufsehenerregende Funde am Wrack der 1994 gesunkenen Ostsee-Fähre «Estonia» wird am Montag (11.00 Uhr) in Göteborg das Urteil gegen zwei Schweden erwartet. Ihr Filmteam soll bei den Unterwasseraufnahmen für eine Dokumentation vorsätzlich gegen den Grabfrieden verstoßen haben, der nach dem fatalen Untergang über das Wrack verhängt worden war. Der «Estonia»-Untergang mit 852 Toten gilt als Europas größte Schiffskatastrophe der Nachkriegsgeschichte.

19-Jährige gefesselt und in Fluss versenkt - Mordprozess beginnt

VERDEN: Im April 2020 ist eine 19-Jährige gefesselt und mit einer Betonplatte in der Weser versenkt worden - sie hatte keine Überlebens-Chance. Von Montag (9.00 Uhr) an müssen sich nun zwei Männer und eine Frau wegen Mordes, Zwangsprostitution und weiterer Straftaten vor dem Landgericht Verden verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Deutschen vor, die psychisch kranke 19-Jährige zur Prostitution gezwungen und misshandelt zu haben. Um ihre Straftaten zu verdecken, sollen sie die Frau schließlich auf einer Waschbetonplatte festgebunden und in die Weser geworfen haben.

Getötete Nathalie M. - Plädoyers im Totschlagsprozess sollen beginnen

FLENSBURG: Knapp ein Jahr nach dem Prozessauftakt gegen einen Mann, der die 23-jährige Nathalie M. aus Nordfriesland getötet haben soll, werden am Montag (9.15 Uhr) die Plädoyers erwartet. Die Leiche der 23-Jährigen war nahe der dänischen Grenze in einer Baugrube gefunden worden. Der Angeklagte und Nathalie M. sollen sich auf einer Datingplattform kennengelernt haben. Am 17. August 2019 soll der heute 47-Jährige die junge Frau auf einem abgelegenen Waldweg getötet haben. Vor Gericht schwieg der Angeklagte bisher zu den Vorwürfen.

Pflegebedürftige ertrinkt in Badewanne: Prozess gegen Sohn

PADERBORN: Weil er seine schwer pflegebedürftige Mutter in der Badewanne ertrinken lassen haben soll, steht ab Montag (8.30 Uhr) ein Mann aus dem Kreis Höxter vor dem Landgericht Paderborn (NRW). Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen vor, er habe die 79 Jahre alte Seniorin absichtlich sich selbst überlassen, weil er, nachdem er die Frau in die Wanne gehoben hatte, das Badezimmer für eine längere Zeit verließ. Er ist wegen Totschlags angeklagt.

Prozess um Steinwürfe auf Kleinbus - Fortsetzung der Plädoyers

FLENSBURG: Im Prozess wegen versuchten Mordes gegen drei Männer, die 2018 Steine auf einen fahrenden Kleinbus in Schleswig-Holstein geworfen haben sollen, werden am Montag (9.15 Uhr) die Plädoyers fortgesetzt. Am 29. Januar waren diese am Landgericht Flensburg unterbrochen worden, weil einer der Anwälte Erkältungssymptome hatte. Der Staatsanwalt hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit seinem Schlusswort begonnen und gesagt, dass er keinerlei Zweifel daran hegt, dass es zwei Steinwürfe auf den Kleinbus gegeben habe und beide Steine getroffen hätten. Alle drei Angeklagten hätten sich gemeinsam zu der Tat entschieden.

Auftakt zur alpinen Ski-WM: Damen-Kombi ohne deutsche Beteiligung

CORTINA D'AMPEZZO: Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo wird um die erste Goldmedaille gefahren - das aber ohne deutsche Beteiligung. In der Kombination der Frauen steht am Montag (11.00/14.30 Uhr/ARD und Eurosport2) das Kräftemessen an zwischen Weltmeisterin Wendy Holdener, deren Schweizer Teamkollegin und Olympiasiegerin Michelle Gisin, US-Star Mikaela Shiffrin und der Gesamtweltcup-Führenden Petra Vlhova aus der Slowakei.

FC Bayern startet in die Club-WM: Al Ahly Gegner im Halbfinale

DOHA: Der FC Bayern startet am Montag (19.00 Uhr) in seine Mission sechster Titel. Bei der in Club-Weltmeisterschaft in Katar, die wegen der Corona-Pandemie in den Februar 2021 verschoben worden war, will Trainer Hansi Flick mit den Münchner Fußball-Profis nach eigener Aussage «Geschichte schreiben». Im Halbfinale trifft der Champions-League-Sieger in Doha auf Al Ahly Kairo aus Ägypten.

Zverev und Kerber gleich zum Auftakt der Australian Open gefordert

MELBOURNE: Die beiden deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev und Angelique Kerber sind bei den Australian Open gleich am Montag im Einsatz. Zverev trifft beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison in der Margaret Court Arena im dritten Spiel nicht vor 04.30 Uhr deutscher Zeit auf den Amerikaner Marcos Giron. Direkt vor ihm bekommt es Kerber in der zweitgrößten Arena der Anlage in ihrer Erstrunden-Partie mit Bernarda Pera aus den USA zu tun. Das Duell ist als zweites Spiel nach 01.00 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Kansas City leichter Favorit im Super Bowl gegen Tampa Bay und Brady

TAMPA: Die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes und die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady treffen im 55. Super Bowl aufeinander. Der Vorjahresmeister aus Kansas City ist beim Finale der National Football League in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr MEZ, ProSieben/DAZN) dabei leichter Favorit. Der 43 Jahre alte Bucs-Spielmacher Brady will seinen siebten Ring für den Super-Bowl-Sieger gewinnen. Tampa Bay spielt als erstes Team der NFL-Geschichte im heimischen Stadion einen Super Bowl.