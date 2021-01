Das bringt der Montag

Hohe Erwartungen an «Impfgipfel» von Bund und Ländern

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Montag mit den Ministerpräsidenten der Länder über Verbesserungen bei Corona-Impfungen beraten. An einer Videokonferenz sollen auch mehrere Bundesminister, Vertreter der Impfstoffhersteller sowie der EU-Kommission teilnehmen, die für die gesamte EU Impfstoff bei verschiedenen Produzenten einkauft. Die Beratungen beginnen voraussichtlich um 14 Uhr.

FDP, Grüne und Linke stellen Klage gegen Wahlrechtsreform vor

BERLIN: Die von Union und SPD durchgesetzte Wahlrechtsreform wird zum Fall für das Bundesverfassungsgericht. FDP, Grüne und Linke wollen am Montag (12.30 Uhr) in Berlin ihre Normenkontrollklage gegen die Neuregelung vorstellen, die der Bundestag im Oktober 2020 mit Stimmen der großen Koalition verabschiedet hatte. Sie argumentieren, das neue Wahlrecht habe schwere Mängel und verletze die Verfassung.

Libysches Dialogforum wählt in der Schweiz Übergangsregierung

GENF: In der Schweiz wird von Montag an in dieser Woche die Übergangsregierung für Libyen gewählt. Sie soll das Land nach fast zehn Jahren Bürgerkrieg zu geplanten Wahlen im Dezember führen. Dazu haben die Vereinten Nationen 75 Teilnehmer eines Dialogforums mit Vertretern aller Fraktionen eingeladen. An welchem Ort sie sich genau treffen, wird geheim gehalten. Die Teilnehmer wählen das dreiköpfige Präsidialgremium und einen Ministerpräsidenten aus 45 Kandidaten aus. Um die Positionen bewerben sich nur drei Frauen.

Intendantin Wildermuth startet als erste Chefin der BR-Geschichte

MÜNCHEN: Premiere beim Bayerischen Rundfunk (BR): Als erste Intendantin der Sendergeschichte tritt am Montag Katja Wildermuth ihr Amt an. Die 55-Jährige folgt an der Spitze der viertgrößten ARD-Anstalt auf Ulrich Wilhelm. Nach zehn Jahren als Senderchef entschied sich der 59-Jährige, nicht mehr für eine dritte Amtszeit anzutreten. Wildermuth leitete zuletzt die crossmediale Programmdirektion Kultur und Wissen des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR).

Hochzeitskleid passte nicht: Streit um Bezahlung vor Gericht

HANNOVER: Ein Brautkleid muss passen. Aber es muss eigentlich auch bezahlt werden. Um ein aus der Sicht der Braut falsch sitzendes maßgeschneidertes Hochzeitskleid geht es am Montag (12.00 Uhr) in einem Zivilprozess am Amtsgericht Hannover. Die Schneiderei klagte, weil sie den vollen Preis für das Kleid haben will, das für die Braut persönlich angefertigt wurde. Die Braut leistete nur eine Anzahlung, den Rest wollte sie nicht zahlen - dafür klagte sie ihrerseits auf Rückzahlung der bezahlten Summe gegen Rückgabe des Kleides. Außerdem verlangt sie Schadenersatz für den Kauf eines anderen Kleides für ihre Hochzeit.

Winter-Transferperiode in der Fußball-Bundesliga endet am Montag

FRANKFURT/MAIN: Die bisher wenig spektakulär verlaufene Winter-Transferperiode in der Fußball-Bundesliga endet an diesem Montag um 18.00 Uhr. Bis dahin müssen die nötigen Unterlagen - unter anderem der Antrag auf Erteilung der Spielberechtigung - im Transfer-Online-Registrierungssystem (TOR) der Deutschen Fußball Liga eingereicht sein. Eine Spielerlaubnis wird erst erteilt, wenn die im medizinisch-hygienischen Konzept der DFL vorgegebenen Corona-Tests negativ sind.

Nächster Anlauf für abgesagten Super-G in Garmisch-Partenkirchen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Nach der witterungsbedingten Absage am Sonntag soll der zweite Super-G der alpinen Skirennfahrerinnen in Garmisch-Partenkirchen am Montag (10.50 Uhr) nachgeholt werden. Das Rennen war wegen Nebels am Sonntag mehrmals verschoben und schließlich ganz abgeblasen worden. Es ist der letzte Weltcup der Damen vor der Weltmeisterschaft im italienischen Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar). Die größte Speed-Hoffnung im deutschen Team ist die Starnbergerin Kira Weidle.