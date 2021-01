Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 25.01.21 | Überblick

Laschet kommt mit neuer CDU-Spitze zu ersten Beratungen zusammen

BERLIN: Die neue CDU-Spitze kommt an diesem Montag (9.00 Uhr) erstmals unter der Führung des neugewählten Vorsitzenden Armin Laschet zusammen. Zunächst sind digitale Beratungen des Parteipräsidiums geplant, des engsten Führungszirkels um Laschet. Anschließend kommt der größere Vorstand ebenfalls zu einer digitalen Sitzung zusammen. Laschet und Generalsekretär Paul Ziemiak wollen die Öffentlichkeit am frühen Nachmittag (ca. 13.30 Uhr) über die Ergebnisse informieren.

Anklage zur Amtsenthebung von Trump kommt in US-Senat

WASHINGTON: Im zweiten Verfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump steht der nächste Schritt an. Am Montag leitet das US-Repräsentantenhaus die Anklage zur Amtsenthebung an die zweite Parlamentskammer, den Senat, weiter. Die Anklageschrift mit dem Vorwurf «Anstiftung zum Aufruhr» soll am Montagabend Ortszeit (19.00 Uhr/1.00 Uhr MEZ am Dienstag) im Senat verlesen werden.

EU-Außenminister beraten über Reaktion auf Ereignisse in Russland

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag in Brüssel über mögliche Reaktionen auf Russlands Vorgehen gegen Alexej Nawalny und dessen Anhänger. Bereits in der vergangenen Woche hatten Vertreter von Mitgliedstaaten neue EU-Sanktionen wegen der Inhaftierung des Oppositionsführers als realistische Option bezeichnet. Das Vorgehen der russischen Behörden gegen Demonstrationen für die Freilassung Nawalnys am Wochenende dürfte den politischen Druck nun noch einmal erhöhen.

Gasstreit: Athen und Ankara nehmen erstmals seit 2016 Gespräche auf

ISTANBUL: Griechenland und die Türkei nehmen am Montag nach fünf Jahren Pause wieder Sondierungsgespräche zur Beilegung des Erdgasstreits in der östlichen Ägäis auf. Die 61. Runde der Beratungen läuft in Istanbul. Die türkische Delegation leitet nach Medienberichten der stellvertretende Außenminister Sedat Önal, die griechische der Diplomat Pavlos Apostolidis.

Internationaler Gipfel berät über Umgang mit Klimawandel

AMSTERDAM: Mehr als 20 Staats- und Regierungschefs und Wirtschaftsvertreter werden ab Montag bei einem Gipfel über Folgen der Klimawandels beraten. Es wird auch der erste Auftritt des neuen US-Klimabeauftragten John Kerry auf einem internationalen Klimatreffen sein. Das Treffen findet auf Einladung der niederländischen Regierung statt.

Parteikongress in Vietnam: Kommunisten wählen neue Spitze

HANOI: In Vietnam beginnt am Montag der Kongress der Kommunistischen Partei. Der Parteitag, der alle fünf Jahre zusammentritt, gilt als wichtigstes politisches Ereignis in dem kommunistischen Land. Die 1600 Delegierten entscheiden in Hanoi auch über die wichtigsten Ämter. Erwartet wird, dass Generalsekretär Nguyen Phu Trong, der seit 2018 auch Staatspräsident ist, als Parteichef für eine dritte Amtszeit bestätigt wird.

Nächster Versuch für Schritte zum Frieden in Syrien

GENF: Die syrischen Konfliktparteien wollen unter UN-Vermittlung erneut versuchen, dem Frieden ein wenig näher zu kommen. Die Verhandlungsführer der syrischen Regierung und die Spitzen der Opposition sollen am Montag in Genf zur fünften Runde der Gespräche über eine neue Verfassung zusammenkommen.

FFP2-Maskenpflicht in Österreich - Schutz teils gratis erhältlich

WIEN: In Österreich gilt ab Montag die Pflicht, die besonders wirksamen FFP2-Masken unter anderem beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen. Supermärkte händigen die Masken oft gratis aus oder verlangen einen geringen Betrag. Die Händler versichern, dass genügend Masken für alle Kunden vorrätig seien. Außerdem wird der verpflichtende Mindestabstand von einem auf zwei Meter vergrößert.

«Davos Agenda»: Weltwirtschaftsforum trifft sich online

DAVOS/GENF: Erstmals hält das Weltwirtschaftsforum sein traditionelles Jahrestreffen nicht im Schweizer Alpenort Davos, sondern im Internet ab. Die «Davos Agenda» getaufte Veranstaltung beginnt am Montag. Bis zu diesem Freitag sollen dabei Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Online-Runden über aktuelle Herausforderungen wie die Pandemie und den Klimawandel diskutieren.

Supermarktüberfall mit Staubsauger: Prozess startet

MOSBACH: Vier Räuber sollen bei einem Supermarkt-Überfall rund 57.000 Euro aus einem Tresor gesaugt haben - mit einem Staubsauger. Einer der mutmaßlichen Täter muss sich von Montag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht in Mosbach (Baden-Württemberg) verantworten. Ihm werden unter anderem schwerer Raub und vorsätzliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Schülerin vor 27 Jahren erwürgt - Urteil in Dortmund erwartet

DORTMUND: Mehr als 27 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin in Dortmund will das dortige Schwurgericht am Montag (13.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat für den 56 Jahre alten Angeklagten lebenslange Haft wegen Mordes beantragt. Der Deutsche soll die damals 16-Jährige im Oktober 1993 nachts auf dem Heimweg von einer Bushaltestelle erwürgt und anschließend teilweise entkleidet haben.

Berliner Staatsbibliothek wird am 25. Januar digital eröffnet

BERLIN: Die 1661 gegründete Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden wird am Montag (13.00 Uhr) mit einem digitalen Festakt wiedereröffnet. Die Festansprache hält Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU).

Deutsche Handballer wollen versöhnlichen WM-Abschluss gegen Polen

KAIRO: Deutschlands Handballer streben nach dem verpassten Viertelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Ägypten einen versöhnlichen Abschluss an. Mit einem Sieg im bedeutungslosen Hauptrundenspiel gegen Polen am Montag (20.30 Uhr/ARD) in Kairo will sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason vor allem Selbstvertrauen für die anstehende Olympia-Qualifikation holen.

Ski-Asse schließen Kitzbühel-Trip mit verschobenem Super-G ab

KITZBÜHEL: Die alpinen Skirennfahrer schließen einen Tag später als geplant ihr XXL-Wochenende in Kitzbühel ab. An diesem Montag (10.45 Uhr/ZDF und Eurosport) steht der um 24 Stunden verschobene Super-G auf der Streif an. Weil die Abfahrt wegen schlechten Wetters von Samstag auf Sonntag verlegt wurde, ist der Super-G als Abschluss ungewöhnlichweise erst am Montag dran.