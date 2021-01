Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.01.21 | Überblick

Entscheidung über US-Auslieferungsantrag für Assange erwartet

LONDON: Im Verfahren um den US-Auslieferungsantrag für Wikileaks-Gründer Julian Assange vor einem Londoner Gericht wird am Montag mit einer Entscheidung gerechnet. Der 49-Jährige sitzt derzeit im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Südosten der britischen Hauptstadt. Im Fall einer Auslieferung drohen ihm in Amerika bis zu 175 Jahre Haft. Die Anhörung findet im Gebäude des Strafgerichts Old Bailey in London statt und soll um 11.00 Uhr (MEZ) beginnen. Erwartet wird, dass beide Seiten im Falle einer Niederlage in Berufung gehen werden.

Öl-Kartell Opec und seine Partner beraten über Förder-Strategie

WIEN: Das Ölkartell Opec und seine zehn Kooperationspartner (Opec+) beraten am Montag über weitere Schritte bei der Ölförderung. Im Mittelpunkt des Online-Ministertreffens steht die Frage, ob die Produktion ab Februar um bis zu 500.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag ausgeweitet werden soll. Die insgesamt 23 ölproduzierenden Staaten hatten sich jüngst darauf geeinigt, nicht mehr halbjährlich, sondern monatlich über Anpassungen der Ölförderung zu entscheiden. Einerseits sind viele Mitgliedsländer daran interessiert, wieder mehr zu produzieren, um die Einnahmen zu steigern. Andererseits droht ein Überangebot die Preise unter Druck zu setzen.

Hauptversammlung von PSA zur Megafusion mit Fiat Chrysler

PARIS: Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung des Opel-Mutterkonzerns PSA am Montag (11.00 Uhr) sollen die Aktionäre über die Megafusion mit Fiat Chrysler (FCA) abstimmen. Die EU-Wettbewerbshüter hatten der Fusion im Dezember mit Auflagen zugestimmt. Mit dem Zusammenschluss soll der viertgrößte Autokonzern der Welt entstehen. Der künftige Konzern soll vom lateinischen Wort für Stern («Stella») abgeleitet «Stellantis» heißen. Die einzelnen Markennamen wie Opel, Peugeot, Citroën, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth oder Dodge sollen aber weiter Bestand haben.

Urteil nach tödlichem Crash und mutmaßlicher Unfallflucht

HEILBRONN: Nach einem fatalen Unfall in Baden-Württemberg und der mutmaßlichen Flucht des Autofahrers entscheidet das Landgericht Heilbronn am Montag (14.00 Uhr), ob der Mann am Steuer ins Gefängnis muss. Angeklagt ist er wegen fahrlässiger Tötung und versuchten Mordes. Der 44-Jährige war im Mai 2019 auf einer Landstraße im Landkreis Ludwigsburg mit seinem Auto von hinten in eine Gruppe gefahren. Ein 21-Jähriger starb, die drei anderen jungen Menschen erlitten schwere Verletzungen. Der Fahrer kümmerte sich der Anklage zufolge nicht um sie, stattdessen ergriff er demnach die Flucht und stellte sich erst Stunden später der Polizei.