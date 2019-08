Von: Redaktion DER FARANG | 12.08.19

Kanzlerin nimmt nach Sommerpause Regierungsarbeit wieder auf

BERLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am Montag aus der Sommerpause zurück und nimmt in Berlin wieder ihre Regierungsarbeit auf.



Themenschwerpunkte im Herbst dürften die Klimapolitik der Regierung, wo im September eine Entscheidung im Klimakabinett ansteht, sowie der Haushalt für 2020 sein, der traditionell in der ersten Sitzungswoche des Bundestages nach der Sommerpause ansteht.

CDU-Parteigremien tagen nach Sommerpause wieder

BERLIN (dpa) - Die Spitzengremien der CDU nehmen nach der Sommerpause am Montag offiziell wieder ihre Arbeit auf.



Zuerst kommt das Parteipräsidium (9.00 Uhr) zusammen, danach der Vorstand (11.00 Uhr). Zentrales Thema dürften die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen (1. September) sowie in Thüringen (27. Oktober) sein.

Regierungskrise in Italien: Senats-Fraktionschefs kommen zusammen

ROM (dpa) - Im Zeichen der Regierungskrise in Italien kommen am Montag (16.00 Uhr) die Fraktionsvorsitzenden des Senats, der zweiten Kammer des Parlaments, zusammen. Die Sitzung ist entscheidend für die weiteren Schritte auf dem Weg zu einer möglichen Neuwahl.

Erste Antworten im Musterverfahren zur VW-Dieselaffäre erwartet

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Das milliardenschwere Musterverfahren von Anlegern zur VW-Dieselaffäre läuft seit fast einem Jahr.



Am Montag (10.00 Uhr) soll es am Braunschweiger Oberlandesgericht erste Antworten geben. Geklärt werden soll zunächst, an welchem Gericht die Anleger ihre Ansprüche geltend machen müssen.

Kosten der Abfallbeseitigung: Hersteller sollen mehr dafür zahlen

BERLIN (dpa) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze will Deutschlands Kommunen bei den Ausgaben für die Abfallbeseitigung entlasten.



Die SPD-Politikerin plant, die Hersteller von Wegwerfartikeln wie Zigaretten und Einwegkaffeebechern künftig stärker an den Kosten der kommunalen Stadtreinigung zu beteiligen. Konkrete Vorschläge will Schulze am Montag (10.00 Uhr) in Berlin vorlegen.

Perseiden erreichen Höhepunkt

HEPPENHEIM (dpa) - Sternschnuppenjäger können in der Nacht zum Dienstag wieder auf ihre Kosten kommen.



Dann erreicht der jährlich wiederkehrende Meteorstrom der Perseiden seinen Höhepunkt. Das eigentliche Maximum wird nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde in Heppenheim allerdings tagsüber liegen.

Titelverteidiger FC Bayern trifft im DFB-Pokal auf Cottbus

MÜNCHEN (dpa) - Zum Abschluss der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal greift am Montag (20.45 Uhr) auch Titelverteidiger FC Bayern München in das Geschehen ein. Der Rekordpokalsieger gastiert in der Lausitz beim Fußball-Viertligisten Energie Cottbus.