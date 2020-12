Das bringt der Montag

Bundesregierung positioniert sich zu Brexit-Handelspakt

BERLIN: Die Bundeskabinett will sich am Montag (09.30 Uhr) telefonisch auf eine Position zu dem mühsam ausgehandelten Brexit-Handelspakt zwischen der Europäischen Union und Großbritannien verständigen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte nach der Einigung an Heiligabend angekündigt, den 1250 Seiten langen Text des Abkommens intensiv zu prüfen. Gleichzeitig hatte sie aber auch gesagt, dass der Pakt «die Grundlage für ein neues Kapitel» in den Beziehungen zu Großbritannien schaffen werde.

69. Vierschanzentournee beginnt mit Qualifikation in Oberstdorf

OBERSTDORF: Vor coronabedingt leeren Rängen beginnt die 69. Vierschanzentournee der Skispringer in Oberstdorf. An diesem Montag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) steht in der Skisprungarena im Allgäu zunächst einmal die Qualifikation an. Für die Favoriten um Deutschlands Markus Eisenbichler und den Norweger Halvor Egner Granerud ist die Vorausscheidung ein erster Gradmesser, wie sie die kurze Weihnachtspause gemeistert haben. Am Dienstag steht dann das erste von vier Tournee-Springen auf dem Programm. Deutschland wartet seit Sven Hannawald 2002 auf einen Gesamtsieger bei dem prestigeträchtigen Event rund um den Jahreswechsel.

Deutsche Biathleten bei World Team Challenge am Start

RUHPOLDING: In den letzten Biathlon-Rennen des Jahres wollen auch zwei deutsche Duos vorne mitmischen. Bei der World Team Challenge kämpfen am Montag (ab 17.55 Uhr/ZDF) Denise Herrmann und Benedikt Doll sowie Franziska Preuß und Simon Schempp um die Siege im Massenstart und in der Verfolgung. Die Veranstaltung wurde wegen der Corona-Pandemie von Gelsenkirchen nach Ruhpolding verlegt.