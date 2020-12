Das bringt der Montag

EU-Behörde EMA stellt Gutachten für Corona-Impfstoff vor

AMSTERDAM: In der Corona-Krise will die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Montag in Amsterdam ihre Beurteilung für den Impfstoff von Biontech und dessen US-Partner Pfizer vorlegen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte in der vergangenen Woche keinen Zweifel daran gelassen, dass sie mit einem positiven Bescheid rechnet. Formell muss dann noch die EU-Kommission zustimmen.

Urteil im Prozess zum rechtsterroristischen Anschlag von Halle

MAGDEBURG: Gut 14 Monate nach dem rechtsterroristischen Anschlag von Halle geht der Prozess zum Attentat zu Ende. Das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg will am Montag (11.00 Uhr) das Urteil verkünden. Bundesanwaltschaft und Nebenklage hatten eine lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Die Verteidigung hatte dem in ihrem Plädoyer nicht widersprochen.

Außenminister beraten Montag über Atomabkommen mit dem Iran

WIEN: Die Außenminister der verbliebenen Staaten des Atomabkommens mit dem Iran halten am Montag ein Online-Treffen ab. Die Gespräche stehen im Zeichen iranischer Pläne zur Ausweitung des Atomprogramms. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten darauf tief besorgt reagiert. Das vom Parlament in Teheran beschlossene Gesetz würde in allen Punkten gegen das Wiener Atomabkommen verstoßen, das allerdings nicht funktioniert.

Bundestrainer Gislason nominiert Kader für Handball-WM

DORTMUND: Bundestrainer Alfred Gislason gibt an diesem Montag (11.00 Uhr) sein Aufgebot für die Handball-Weltmeisterschaft 2021 bekannt. Wegen der Coronavirus-Pandemie darf der Kader für die Endrunde vom 13. bis 31. Januar in Ägypten ausnahmsweise 20 statt 16 Spieler umfassen. Im Vorfeld der Titelkämpfe haben insgesamt sieben Akteure abgesagt, vier davon wegen der Corona-Krise. Somit kann Gislason nur noch aus einem Pool von 28 Spielern auswählen. Die DHB-Auswahl trifft in der Vorrunde auf Uruguay, Kap Verde und Ungarn.