Das bringt der Montag

CDU-Spitze entscheidet über Ablauf des Wahlparteitags Mitte Januar

BERLIN: Die CDU-Spitze entscheidet an diesem Montag (von 9.00 Uhr an) über den Ablauf des für Mitte Januar geplanten Parteitags zur Wahl eines neuen Vorsitzenden. Generalsekretär Paul Ziemiak hat dafür mehrere Varianten vorbereitet - einen fast vollständig digitalen Parteitag und ein hybrides Treffen, bei dem sich die 1001 Delegierten auf 10 bis 20 Standorte verteilt in ganz Deutschland treffen würden. Wegen der Corona-Pandemie schleppt sich die Lösung der Personalfrage nach der Rückzugsankündigung von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Februar seit dem Frühjahr hin.

Nach Notfallzulassung: Corona-Impfungen sollen in USA starten

WASHINGTON: Nach der Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer soll in den USA am Montag mit dem Impfen begonnen werden. Als erstes sollen Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Nach der Erteilung der Notfallzulassung am Freitag war der Impfstoff über das Wochenende verpackt und ausgeliefert worden. Unterdessen überschritt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in den USA, wo die Pandemie weiterhin außer Kontrolle ist, die Marke von 16 Millionen Menschen.

Wahlleute in den USA stimmen über Präsidenten ab

WASHINGTON: Die 538 Wahlleute in den USA stimmen am Montag stellvertretend für das Volk über den künftigen US-Präsidenten ab. Sie votieren bei den Treffen in ihren jeweiligen Bundesstaaten gemäß den dortigen Ergebnissen der Wahl vom 3. November. In den allermeisten Bundesstaaten bekommt der Sieger alle Stimmen der dortigen Wahlleute. Den zertifizierten Ergebnissen zufolge entfallen auf den Demokraten Joe Biden 306 Wahlleute und 232 auf den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Das Ergebnis wird offiziell erst am 6. Januar im Kongress bekannt gegeben.

EU-Innenminister beraten über blockierte Asylreform

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister beraten am Montag (10.00 Uhr) per Video über die seit Jahren blockierte Reform der Asylpolitik. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich ursprünglich vorgenommen, die Verhandlungen unter der Ende des Jahres auslaufenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft deutlich voranzubringen. Allerdings hat es bislang kaum Fortschritt gegeben. Ob Seehofer selbst an den Gesprächen teilnimmt oder sich durch einen Staatssekretär vertreten lässt, war am Sonntag noch unklar.

BGH klärt Verjährungsfrage bei Klagen von Diesel-Käufern gegen VW

KARLSRUHE: Der VW-Abgasskandal beschäftigt am Montag (12.30 Uhr) erneut den Bundesgerichtshof (BGH). Diesmal geht es um die Frage, ob betroffenen Diesel-Käufern auch dann Schadenersatz von Volkswagen zusteht, wenn sie ihre Klage erst 2019 oder 2020 erhoben haben. VW geht davon aus, dass die Ansprüche mit Ablauf des Jahres 2018 verjährt sind. Der Dieselskandal war im Herbst 2015 aufgeflogen. Die gesetzlich vorgesehene Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

Norddeutsche Metallindustrie beginnt Tarifrunde - Bundesweiter Start

HAMBURG: Die IG Metall und der Arbeitgeberverband Nordmetall starten am Montag in Hamburg in die Tarifverhandlungen für die rund 140.000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Es ist zugleich der bundesweite Auftakt in dieser coronabedingt bislang einmaligen Tarifrunde. Die Gewerkschaft verlangt für die Metaller in Nordwest-Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig- Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wie auch bundesweit unter anderem ein Volumen von vier Prozent mehr Geld bei einer Tariflaufzeit von zwölf Monaten.

Urteil im Streit um Lüpertz-Fenster für Kirche in Hannover erwartet

HANNOVER: Darf die Marktkirche in Hannover ein von Altkanzler Gerhard Schröder geschenktes Buntglasfenster einbauen? Darüber entscheidet an diesem Montag (14.00 Uhr) die 18. Zivilkammer des Landgerichts Hannover. Gegen den Einbau des von Künstler Markus Lüpertz entworfenen Werkes wehrt sich der Erbe des Architekten Dieter Oesterlen, der für den Wiederaufbau der Marktkirche nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich war. Er sieht das Urheberrecht seines 1994 gestorbenen Stiefvaters verletzt und klagt gegen die Marktkirchengemeinde. Diese beruft sich auf das kirchliche Selbstbestimmungsrecht und die Religionsfreiheit.

Prozess um Tod von gequältem Zweijährigen beginnt

HALLE: Nach dem gewaltsamen Tod eines zwei Jahre alten Jungen beginnt am Montag (9.30 Uhr) am Landgericht Halle der Prozess gegen einen 30-Jährigen und die Mutter des Jungen. Dem Mann wirft die Staatsanwaltschaft schweren sexuellen Missbrauch des Kindes, Körperverletzung und Mord vor, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte. Die 36 Jahre alte Mutter des Zweijährigen muss sich wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen und fahrlässiger Tötung verantworten. Der Tod des Kindes hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Laut Obduktion starb der Junge an zahlreichen inneren sowie Kopfverletzungen.

Prozess gegen Clanchef: Rapper Bushido weiter als Zeuge

BERLIN: Der Prozess gegen einen Berliner Clanchef und drei seiner Brüder geht nach einer rund dreiwöchigen Pause am Montag (9.30 Uhr) beim Landgericht der Hauptstadt weiter. Rapper Bushido wird voraussichtlich seine Aussage fortsetzen. Der 42-jährige Musiker, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, ist in dem Verfahren Zeuge und Nebenkläger. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es zu Straftaten zu seinem Nachteil gekommen sei, nachdem Bushido 2017 die Geschäftsbeziehungen zu Arafat A.-Ch. aufgelöst habe. Der Clanchef habe dies nicht akzeptieren wollen.

Achtelfinal-Auslosung in der Königsklasse: Vier Bundesligisten dabei

NYON: Am UEFA-Sitz in Nyon in der Schweiz werden am Montag (12.00 Uhr) die Achtelfinal-Partien der Champions League ausgelost. Titelverteidiger FC Bayern München und Borussia Dortmund dürfen als Gruppensieger auf leichtere Gegner hoffen. Für beide Fußballclubs, die im entscheidenden Spiel Heimrecht haben, wäre aber auch der FC Barcelona ein möglicher Gegner. Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig spielen dagegen zuerst zu Hause und dann auswärts. Die drei englischen Clubs FC Liverpool, Manchester City und FC Chelsea gehören zu den möglichen Kontrahenten.

Deutsche Handball-Frauen wollen Medaillenchance bei EM wahren

KOLDING: Die deutschen Handball-Frauen wollen im zweiten Hauptrundenduell mit Weltmeister Niederlande ihre Chance auf den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft wahren. Mit einem Sieg oder Remis am Montag (18.15 Uhr) in Kolding würde sich die DHB-Auswahl eine glänzende Ausgangsposition für das Gruppenfinale gegen Kroatien am Dienstag schaffen.