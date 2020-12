Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 07.12.20 | Überblick

Johnson und von der Leyen telefonieren erneut über Brexit-Handelspakt

BRÜSSEL/LONDON: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson wollen am Montagabend erneut darüber telefonieren, ob in letzter Minute noch ein Brexit-Handelspakt zustande kommen kann. Ein solches Abkommen soll nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel dramatische wirtschaftliche Verwerfungen auf beiden Seiten verhindern. Johnson und von der Leyen hatten in einem Telefonat zuvor «erhebliche Differenzen» festgestellt. Die Unterhändler beider Seiten, David Frost und Michel Barnier, sollen am Montag auch weiter verhandeln.

EU-Außenminister wollen neues Sanktionsinstrument beschließen

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag bei einem Treffen in Brüssel ein neues Sanktionsinstrument für den Kampf gegen schwere Menschenrechtsverletzungen beschließen. Die unter dem derzeitigen deutschen EU-Ratsvorsitz ausgehandelte Regelung wird es ermöglichen, Vermögenswerte von Personen, Unternehmen und Organisationen einzufrieren, die zum Beispiel an Folter, Sklaverei oder systematischer sexueller Gewalt beteiligt sind. Zudem sollen gegen Personen auch Einreiseverbote verhängt werden.

Österreich lockert Lockdown - Einzelhandel wieder offen

WIEN: In Österreich dürfen nach dreiwöchiger Corona-Zwangspause am Montag wieder alle Geschäfte öffnen. Auch Friseure können wieder Kunden bedienen. Hygienerichtlinien wie die Maskenpflicht gelten weiterhin. Von der Öffnung sind Hotels und Gastronomie ausgenommen. Beherbergungsbetriebe und Restaurants dürfen erst am 7. Januar wieder Gäste empfangen. Dank des Lockdowns hatte sich die Zahl der täglichen Neuansteckungen in Österreich halbiert.

Ghana wählt Präsidenten und neue Volksvertreter

ACCRA: Im westafrikanischen Staat Ghana stehen am Montag Parlaments- und Präsidentenwahlen an. Präsident Nana Akufo-Addo von der regierenden New Patriotic Party (NPP) bewirbt sich um ein erneutes Mandat und tritt gegen seinen langjährigen Herausforderer John Dramani Mahama an. Mahama war Akufo-Addos direkter Amtsvorgänger und ist der Parteichef des National Democratic Congress (NDC). Überschattet wurde der Wahlkampf vom Tod des langjährigen Präsidenten Jerry John Rawlings, dessen Witwe sich bei der Wahl ebenfalls um ein Mandat bewirbt.

China erwartet starken Zuwachs im Außenhandel

PEKING: Der chinesische Außenhandel trägt kräftig zur Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft bei. Chinas Zoll legt an diesem Montag in Peking die Zahlen für die Entwicklung der Exporte und Importe im November vor. Experten rechnen mit einem weiterhin starken Anstieg der Ausfuhren - ähnlich wie im Vormonat, als ein Zuwachs um 11,4 Prozent erzielt worden war. Die Einfuhren dürften den Erwartungen nach sogar stärker als die 4,7 Prozent im Oktober zulegen.

Ex-«Spiegel»-Chef beim MDR? - Rundfunkrat wählt Programmdirektoren

LEIPZIG: Der Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) stimmt am Montag (ab 10.45 Uhr) über die Besetzung der beiden Programmdirektoren-Posten des Senders ab. Intendantin Karola Wille will dem Gremium zwei Kandidaten für die Spitzenposten vorschlagen: Programmdirektor in Leipzig soll demnach der ehemalige «Spiegel»-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer werden. Für den Standort Halle schlägt Wille die MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt vor. Der Rundfunkrat entscheidet in nicht öffentlicher Sitzung.

Löw-Pressekonferenz: Bundestrainer erklärt sich

BERLIN: Nach knapp dreiwöchigem Schweigen wird Joachim Löw an diesem Montag (ab 16.00 Uhr) während einer Pressekonferenz sprechen. Der Deutsche Fußball-Bund hat zu einem Videogespräch eingeladen. Im Anschluss werde die sportliche Leitung die Auslosung der Qualifikationsgruppen zur WM 2022 gemeinsam verfolgen, hieß es. Der 60 Jahre alte Löw wird sich erstmals seit der Pressekonferenz nach dem 0:6 in Spanien vor knapp drei Wochen öffentlich erklären.

Gegner für DFB-Elf gesucht: WM-Qualifikation wird ausgelost

ZÜRICH: An diesem Montag (18.00 Uhr) erfahren Joachim Löw und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, auf wen sie in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar treffen. Bei der Auslosung in Zürich ist die DFB-Elf im ersten Lostopf gesetzt. Damit entgehen Löw und sein Team schon einmal sicher Duellen mit Weltklasse-Gegnern wie Weltmeister Frankreich, England, Belgien oder Spanien, gegen das die Nationalmannschaft zuletzt in Sevilla mit 0:6 verloren hatte. Insgesamt werden 13 der 32 WM-Plätze an europäische Teams vergeben.

DFL informiert Vereine über Verteilung des TV-Gelds

FRANKFURT/MAIN: Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga werden die 36 Profivereine an diesem Montag über die Verteilung der TV-Gelder von der Saison 2021/22 an informiert. In den kommenden vier Spielzeiten werden insgesamt rund fünf Milliarden Euro aus der Vermarktung der Medienrechte ausgeschüttet. Die Entscheidung über die Verteilung des Geldes hat das neunköpfige DFL-Präsidium getroffen. In den vergangenen Wochen gab es zwischen den Vereinen Streit um den Verteilerschlüssel.

Durststrecke beenden: Hoffenheim gegen FC Augsburg gefordert

SINSHEIM: Nach über zwei Monaten ohne Bundesliga-Sieg steht die TSG Hoffenheim kräftig unter Druck. Im Heimspiel gegen den FC Augsburg geht es am Montag (20.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des 10. Bundesliga-Spieltags auch darum, den Anschluss an die internationalen Ränge zu wahren. Hoffenheim war stark in die Saison gestartet, hat aber seit dem furiosen 4:1 gegen den FC Bayern München Ende September keine nationale Partie mehr gewonnen. Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß am FCA vorbeiziehen.

Deutsche Handballerinnen wollen in EM-Hauptrunde einziehen

KOLDING: Die deutschen Handballerinnen spielen am Montag (18.15 Uhr) um den Einzug in die Hauptrunde der Europameisterschaft in Dänemark. Im abschließenden Vorrundenspiel gegen Polen reicht der DHB-Auswahl schon ein Remis, um sicher in die nächste Turnierphase einzuziehen. Nach der klaren 23:42-Niederlage gegen Norwegen im zweiten Gruppenspiel muss sich die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener aber vor allem in der Abwehr deutlich steigern. Die besten drei Teams der Vierergruppe schaffen den Sprung in die Hauptrunde der EM.