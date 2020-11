Das bringt der Montag

Bundeskanzlerin spricht mit Polizeibeamten

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Montag (16.00 Uhr) in einem Bürgerdialog mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Die Videokonferenz kann live auf der Homepage der Bundesregierung (www.bundesregierung.de) verfolgt werden.

Prozess gegen französischen Ex-Präsidenten Sarkozy wird fortgesetzt

PARIS: Nach einem mühsamen Start in der vergangenen Woche wird der Strafprozess gegen den konservativen französischen Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy am Montag (13.30 Uhr) in Paris fortgesetzt werden. Der 65-Jährige muss sich mit seinem langjährigen Anwalt Thierry Herzog wegen vermuteter Bestechung und unerlaubter Einflussnahme verantworten.

Neue Runde der Syriengespräche startet in Genf

GENF: Die Bemühungen um eine Friedenslösung in Syrien gehen an diesem Montag in Genf in eine neue Runde. Je 15 Vertreterinnen und Vertreter der Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft diskutieren ab Montag über «nationale Prinzipien», wie der UN-Beauftragte für das Bürgerkriegsland, Geir Pedersen, am Sonntag in Genf sagte. Die Gespräche sollen voraussichtlich fünf Tage dauern.

Eurogruppe berät erneut ESM-Reform und Griechenlandhilfen

BRÜSSEL: Nach jahrelangem Vorlauf will die Eurogruppe die Reform des Eurorettungsschirms ESM abschließen. Dafür gebe es bei der Sitzung mit den übrigen EU-Staaten am Montag (16.30 Uhr) gute Chancen, hieß es vorab aus dem Gremium. Ziel ist eine Stärkung des ESM zur Vorsorge für künftigen Finanzkrisen.

Wirtschaftsministerkonferenz berät über Folgen der Corona-Pandemie

Bremen/Berlin (dpa/lni) - Über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie beraten die Wirtschaftsminister und -ministerinnen der Bundesländer am Montag (16 Uhr) in einer Videokonferenz. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schaltet sich im Laufe der Veranstaltung dazu, er ist als Gast und ohne Stimmrecht dabei.

Inflation im Keller - Bundesamt gibt Daten für November bekannt

WIESBADEN: Gedämpft von der Mehrwertsteuersenkung und rückläufigen Energiepreisen verharrt die Inflation in Deutschland seit Monaten im Keller. Wie sich die Verbraucherpreise im November entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Montagnachmittag anhand vorläufiger Daten bekannt.

Gesellschaft für deutsche Sprache gibt «Wort des Jahres» 2020 bekannt

WIESBADEN: Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) gibt am Montag (10.00 Uhr) in Wiesbaden das «Wort des Jahres» 2020 bekannt. Mit der Aktion werden regelmäßig Begriffe gekürt, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben nach Ansicht der Jury sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. In diesem Jahr gilt es daher als sehr wahrscheinlich, dass der Begriff etwas mit der Corona-Pandemie zu tun hat.

Zu warm und zu trocken - Deutscher Wetterdienst zieht Herbst-Bilanz

OFFENBACH: Der Winter beginnt für die Meteorologen an diesem Dienstag mit dem Dezember. Eine vorläufige Bilanz zum Herbstwetter zwischen Küste und Alpen zieht der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montagnachmittag sowohl für die ganze Republik als auch für die 16 Bundesländer.

Urteil erwartet im Prozess gegen Anwalt von erfundenem NSU-Opfer

AACHEN: Vor dem Landgericht Aachen geht am Montag (12.00 Uhr) der Prozess gegen den Anwalt eines erfundenen NSU-Opfers weiter. Vermutlich wird das Urteil gesprochen. Der Jurist aus Eschweiler steht wegen Betrugs vor Gericht. Er soll in dem NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München ein Opfer des Nagelbombenanschlags aus der Kölner Keupstraße vertreten haben, das es gar nicht gab.