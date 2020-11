Das bringt der Montag

Länder stimmen gemeinsames Vorgehen in der Corona-Pandemie ab

BERLIN: Vor den Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen sich die Länder am Montag weiter über einen eigenen Vorschlag für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie abstimmen. Schon am Wochenende hat es mehrere Runden dazu gegeben. Die Beratungen der Landesregierungschefs mit Merkel sind für Mittwoch geplant. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), hat bereits eine Verlängerung des Teil-Lockdowns in Aussicht gestellt.

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy vor Gericht

PARIS: Der frühere französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy steht von Montag (13.30 Uhr) an wegen Bestechungsverdachts in Paris vor Gericht. Er soll 2014 versucht haben, über seinen Anwalt von einem hohen Juristen beim Kassationsgericht Ermittlungsgeheimnisse zu erlangen. Angeklagt sind auch Sarkozys langjähriger Anwalt Thierry Herzog (65) und Gilbert Azibert, früherer Generalanwalt beim Kassationsgericht, dem höchsten Gericht des Landes.

International Emmys werden verliehen - Deutschland zweimal nominiert

NEW YORK: Mit zwei Nominierungen geht Deutschland am Montag (ab 17.00 Uhr MEZ) in die diesjährige Verleihung der International Emmys. Die 1998 in Monheim am Rhein geborene Emma Bading ist für ihre Rolle in dem ARD-Film «Play» in der Kategorie «beste Leistung einer Schauspielerin» nominiert. Außerdem ist die zweite Staffel der historischen ARD-Krankenhaus-Serie «Charité» als beste Drama-Serie nominiert. Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Preisgala für nicht-amerikanische Produktionen diesmal online statt.

American Music Awards werden verliehen - Stars erwartet

LOS ANGELES: In Los Angeles werden in der Nacht zum Montag (2.00 Uhr MEZ; Ortszeit Sonntagabend) die American Music Awards (AMAs) verliehen. Die meisten Gewinnchancen haben in diesem Jahr The Weeknd und Roddy Ricch mit je acht Nominierungen. Rapperin Megan Thee Stallion ist fünfmal nominiert, Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Bieber, Doja Cat, Bad Bunny und DaBaby je viermal. Die Schauspielerin Taraji P. Henson moderiert die Trophäen-Gala.

Plädoyers im Missbrauchskomplex Münster: Angeklagter aus Norderstedt

MÜNSTER: In einem ersten Prozess im Missbrauchsfall Münster halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Montag (9.00 Uhr) die Plädoyers. Zuvor wird noch eine Polizeibeamtin als Zeugin befragt und ein Sachverständiger äußert sich zu dem Angeklagten (53) aus Schleswig-Holstein. Das Verfahren am Landgericht Münster findet zum Schutz der jungen Opfer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil könnte am 27. November gesprochen werden.

Neun Hautärzte wegen mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs vor Gericht

TÜBINGEN: Jahrelang sollen neun Hautärzte bei Abrechnungen gezielt betrogen haben, von Montag (10.00 Uhr) an müssen sie sich vor dem Landgericht Tübingen verantworten. Den Krankenkassen ist laut Anklage ein Schaden von rund 1,3 Millionen Euro entstanden. Die Mediziner aus Baden-Württemberg standen Ende 2017 schon einmal vor Gericht. Doch das Verfahren wurde nach wenigen Wochen ausgesetzt.

1. FC Nürnberg beschließt Spieltag beim VfL Osnabrück

NÜRNBERG: Der 1. FC Nürnberg bestreitet beim noch ungeschlagenen VfL Osnabrück das schwere Montagsspiel (20.30 Uhr) der 2. Fußball-Bundesliga. Der fränkische Traditionsverein hofft in Niedersachsen auf seinen zweiten Saisonsieg. Trainer Robert Klauß sprach vor der Auswärtspartie von einer «geilen Möglichkeit», drei Punkte zu holen. Seit sieben Pflichtspielen sind die Nürnberger gegen den VfL sogar ungeschlagen. Nach Klauß' Einschätzung könnte es seiner Mannschaft aber gut tun, diesmal nicht als Favorit zu gelten.