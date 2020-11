Das bringt der Montag

Zwischenbilanz zum Teil-Lockdown: Merkel und Länderchefs treffen sich

BERLIN: Zwei Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Für die am Montag (14.00 Uhr) angesetzte Zwischenbilanz waren eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen, eine Art «Knigge» mit Verhaltenshinweisen sowie weitere Schritte zum Schutz von Risikogruppen im Gespräch.

Witwe soll in Lübcke-Prozess als Zeugin befragt werden

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke will das Oberlandesgericht Frankfurt am Main an diesem Montag die Frau des Getöteten befragen. Die Zeugin ist für 10.00 Uhr geladen. Sie tritt in dem Verfahren gemeinsam mit ihren beiden Söhnen als Nebenklägerin auf.

EU ringt um Finanzpaket - Abstimmung trotz Veto-Drohungen

BRÜSSEL: Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat für diesen Montag (14.30 Uhr) trotz Veto-Drohungen eine Abstimmung über wichtige Beschlüsse für den langfristigen EU-Haushalt und die milliardenschweren Corona-Hilfen angesetzt. Ungarn und Polen müssen damit offen Farbe bekennen, ob sie wegen des ebenfalls geplanten Rechtsstaatsinstruments wirklich das rund 1,8 Billionen Euro schwere Finanzpaket für die kommenden sieben Jahre blockieren wollen.

Terror-Attacke im Thalys wird vor Pariser Gericht aufgerollt

PARIS: Gut fünf Jahre nach der vereitelten Terror-Attacke in einem Thalys-Zug nach Paris sollen von Montag (10.00 Uhr) an vier Beschuldigte auf der Anklagebank sitzen. Einer von ihnen hatte im August 2015 im Zug das Feuer eröffnet - der mutmaßliche Islamist konnte jedoch von Fahrgästen überwältigt werden.

Rollstuhlfahrer auf U-Bahn-Gleis gestoßen - Urteil erwartet

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess gegen einen Mann, der einen Rollstuhlfahrer auf ein U-Bahn-Gleis gestoßen haben soll, werden am Montag (ab 9.30 Uhr) in Frankfurt die Plädoyers und das Urteil erwartet. Für den 69 Jahre alten, wegen versuchten Mordes angeklagten Mann geht es neben einer Haftstrafe auch um anschließende Sicherungsverwahrung.

Prozess gegen Clanchef - Rapper Bushido weiter im Zeugenstand

BERLIN: Im Prozess gegen einen Berliner Clanchef soll der Rapper Bushido am Montag (9.30 Uhr) seine Aussage fortsetzen. Der 42 Jahre alte Musiker, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, ist in dem Verfahren Zeuge und Nebenkläger. In dem Prozess geht es um Straftaten, zu denen es gekommen sein soll, nachdem Bushido 2017 die Geschäftsbeziehungen zu Arafat A.-Ch. aufgelöst habe.

Schlüsseldienst mit Wucherpreisen - zwei Männer erneut vor Gericht

KLEVE: Gut zwei Jahre nach ihrer ersten Verurteilung stehen zwei Betreiber eines betrügerischen Schlüsseldienstes mit Wucherpreisen am Montag (13.30 Uhr) erneut vor dem Klever Landgericht. Sie haben laut dem ersten Urteil mit einer Schlüsseldienstzentrale in Geldern am Niederrhein bundesweit Millionen ergaunert.

Urteil im Streit um angebliches Uecker-Kunstwerk erwartet

DÜSSELDORF: Im Prozess um die Echtheit eines angeblichen Kunstwerks von Günther Uecker wird das Landgericht Düsseldorf an diesem Montag (08.45) das Urteil verkünden. Die Käuferin des Bildes hatte den Kunsthändler verklagt, der ihr das «Sandbild 1986 auf Büttenpapier» verkauft hatte (Az.: 3 O 19/19).

«Crew Dragon» soll vier Astronauten zur ISS bringen

CAPE CANAVERAL: Nach einem erfolgreichen bemannten Test im Frühjahr sollen in der Nacht zum Montag (1.27 Uhr MEZ) vier Astronauten mit dem vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelten Raumschiff «Crew Dragon» zur Internationalen Raumstation ISS starten. Der «Crew Dragon» soll mit Hilfe einer «Falcon 9»-Rakete vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abheben und einige Stunden später an der ISS andocken.

Löw-Elf zum Jahresabschluss nach Spanien: Remis sichert Platz eins

SEVILLA: Zum letzten Länderspiel des Jahres fliegt die Fußball-Nationalmannschaft am Montag von Leipzig nach Sevilla. Im dortigen Olympiastadion steht am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) die Partie gegen Spanien an. Nach der Übernahme der Tabellenführung in der Nations-League-Gruppe reicht der Auswahl von Joachim Löw ein Unentschieden, um sich als Gruppensieger die Teilnahme am Finalturnier im Oktober 2021 zu sichern.

IOC-Chef Bach vor Tokio-Besuch: Olympia-Absage kein Thema

TOKIO: Mit einem Besuch in der Gastgeber-Stadt Tokio will IOC-Präsident Thomas Bach die Organisatoren der auf 2021 verlegten Olympischen Spiele unterstützen. Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees trifft am Montag zunächst den neuen japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga. Danach sind Gespräche mit Tokios Gouverneurin Yuriko Koike und dem japanischen Organisationskomitee geplant.

Tennisprofi Zverev trifft zum Auftakt der ATP Finals auf Medwedew

LONDON: Alexander Zverev tritt am Montag beim Saisonabschluss der acht besten Tennisspieler dieses Jahres zu seinem ersten Match an. Der Hamburger trifft in der Gruppe «Tokio 1970» der ATP Finals auf den Russen Daniil Medwedew (21.00 Uhr/Sky). Gegen die Nummer vier der Welt hatte der 23-Jährige zuletzt im Endspiel des Masters-Turniers von Paris verloren.