Das bringt der Montag

Merkel will sich zum Ausgang der US-Wahl äußern

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Montag (10.45 Uhr) eine Erklärung zum Ausgang der US-Wahl im Bundeskanzleramt in Berlin abgeben. In den USA war am Samstag der demokratische Kandidat Joe Biden zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt worden. Merkel hatte daraufhin bereits gratuliert und ihre Freude auf die künftige Zusammenarbeit ausgedrückt. «Ich wünsche ihm von Herzen Glück und Erfolg und gratuliere ebenso Kamala Harris, der gewählten ersten Vizepräsidentin ihres Landes», hieß es in einer über Twitter verbreiteten Stellungnahme.

Vorschläge zu Prioritäten bei Corona-Impfungen werden vorgelegt

BERLIN: Wissenschaftliche Regierungsberater stellen am Montag (11.00) in Berlin Vorschläge für Prioritäten bei künftigen Impfungen gegen das Coronavirus vor. Der Deutsche Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die am Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelte Ständige Impfkommission wollen ein gemeinsames Papier dazu vorlegen. Eine solche Reihenfolge ist wohl nötig, weil zu Beginn einmal möglicher Impfungen noch nicht mit unbegrenzt großen Mengen an Impfdosen gerechnet wird.

Politische Gespräche zur Zukunft Libyens beginnen in Tunesien

TUNIS/TRIPOLIS: Nach wochenlanger Vorbereitung beginnen die Parteien im Konflikt um Libyen am Montag neue politische Gespräche unter UN-Vermittlung in Tunesien. Bei den persönlichen Treffen wollen die gut 70 Teilnehmer in Tunis unter anderem über den Weg zu möglichst raschen Wahlen in dem Bürgerkriegsland sprechen. Sie wollen auch über mögliche Wege zu einer Einheitsregierung diskutieren und über rechtliche sowie Verfassungsfragen. Anders als etwa bei der Berliner Libyen-Konferenz vor knapp einem Jahr handelt es sich nicht um internationale, sondern rein innerlibysche politische Gespräche.

Vorstand der IG Metall äußert sich zur Tarifforderung

FRANKFURT/MAIN: Mitten in der Corona-Krise treibt die IG Metall die Vorbereitungen für die Tarifrunde der deutschen Metall- und Elektroindustrie voran. Am Montag (14.30 Uhr) berät der Vorstand in Frankfurt, in welcher Größenordnung die Forderung für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten ausfallen soll. Betroffen sind industrielle Schlüsselbranchen wie der Fahrzeug- und Maschinenbau. Das Votum des Vorstands ist nicht endgültig, sondern wird erst in den kommenden Wochen von den regionalen Tarifkommissionen beraten und abschließend noch einmal vom Vorstand bestätigt.

Sicherungsverwahrung im Staufener Missbrauchsfall? Neues Verfahren

FREIBURG: Im Fall des jahrelangen Missbrauchs eines kleinen Jungen aus Staufen bei Freiburg kommt ein bereits verurteilter Mann erneut vor Gericht. Bei dem Verfahren vor dem Freiburger Landgericht ab Montag (9.00 Uhr) geht es um die Frage, ob der Mann nach Verbüßen seiner Haftstrafe in Sicherungsverwahrung muss. Unberührt bleibt das Strafmaß von zehn Jahren wegen schwerer Vergewaltigung des Jungen, Kindesmisshandlung und Zwangsprostitution.

Löw startet Vorbereitung für letzten Länderspiel-Dreierpack

LEIPZIG: Joachim Löw empfängt am Montagmittag einen Großteil seines Kaders für den letzten Länderspiel-Dreierpack in diesem Jahr. Während sieben Spieler um Kapitän Manuel Neuer und Toni Kroos erst am Donnerstag im Teamhotel der Fußball-Nationalmannschaft in Leipzig erwartet werden, gehören unter anderen die Neulinge Felix Uduokhai und Philipp Max sowie der am Sonntag nachnominierte Ridle Baku zu den 20 Akteuren, mit denen der Bundestrainer schon für die Testpartie gegen Tschechien am Mittwoch plant. Für 18.00 Uhr bittet Löw am Montag zum ersten Training in der Leipziger Arena.

HSV will in Kiel Tabellenspitze festigen

KIEL: Der Hamburger SV will die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausbauen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune muss am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) beim Nordrivalen Holstein Kiel antreten. Im Spitzenspiel haben sich die Hanseaten vorgenommen, erstmals einen Erfolg gegen die Kieler einzufahren. In bislang vier Versuchen war ihnen das misslungen - es gab zwei Niederlagen und zwei Remis.