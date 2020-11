Das bringt der Montag

Teil-Lockdown beginnt

BERLIN: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie beginnt in Deutschland an diesem Montag (0.00 Uhr) ein zunächst einmonatiger Teil-Lockdown. Bundesweit müssen Gastronomie, Kultur und Freizeiteinrichtungen weitestgehend schließen. Die Bürger sollen sich möglichst wenig persönlich mit anderen treffen. In den meisten Bundesländern dürfen nur noch zwei Haushalte zusammenkommen - teils gilt das auch für Treffen im privaten Raum. Hotels dürfen keine Touristen mehr aufnehmen. Schulen und Kitas bleiben aber offen, die Geschäfte ebenfalls. Das Ziel: durch weniger Kontakte verhindern, dass Gesundheitsämter und Gesundheitssystem überlastet werden.

Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach: Urteil in Wiesbaden erwartet

WIESBADEN: Im Zusammenhang mit dem bundesweiten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach wird am Montag (11.00 Uhr) in Wiesbaden das Urteil gegen einen 39-Jährigen erwartet. Ihm wird vor dem Landgericht vorgeworfen, seine Kinder, darunter ein Säugling und ein Stiefkind, sexuell missbraucht sowie Bilder der Taten über Chatgruppen verschickt zu haben. Die Anklage umfasst den Gerichtsangaben zufolge 291 Taten zwischen Januar 2014 und Oktober 2019, sie lautet unter anderem auf schweren sexuellen Missbrauch sowie Verbreitung von Kinderpornografie. Die Verhandlung hatte zum Schutz der Opfer unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Auch die Urteilsbegründung soll nicht öffentlich sein. Der Deutsche aus dem Rheingau-Taunus-Kreis sitzt seit Oktober 2019 in Untersuchungshaft.

Tödliche «Kur» gegen Kinderlosigkeit - Vier Angeklagte vor Gericht

BERLIN: Familienangehörige und ein Wunderheiler sollen einer 22-Jährigen zur «Teufelsaustreibung» eine Woche lang hochkonzentriertes Salzwasser verabreicht haben - mit tödlichem Ende. Laut Ermittlungen sollte die junge Frau damit gegen ihre Kinderlosigkeit «behandelt» werden. Ihr 35-jähriger Ehemann, seine Eltern und der Heiler müssen sich ab Montag (9.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht verantworten. Ihnen werden gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt.

Urteil in Johnny Depps Rechtsstreit mit der «Sun» erwartet

LONDON: Im Rechtsstreit des US-Schauspielers Johnny Depp mit dem Verlag der Boulevardzeitung «The Sun» soll am Montag (11.00 Uhr MEZ) in London ein Urteil verkündet werden. Der 57-jährige Schauspieler hatte gegen den Verlag wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt. Depp bestreitet das. Vor Gericht wurden weder Depp noch Heard erwartet. Die Verkündung werde virtuell stattfinden, sagte eine Gerichtssprecherin.

Sportgerichtshof Cas verhandelt Russlands Olympia-Ausschluss

LAUSANNE: Der Internationale Sportgerichtshof Cas verhandelt von diesem Montag an in Lausanne den Einspruch Russlands gegen eine vierjährige Sperre. Diese Sanktion hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur ausgesprochen. Grund für die Strafe waren Daten aus dem Moskauer Doping-Analyselabor, die aus Sicht der Wada manipuliert waren. Russlands Anti-Doping-Agentur streitet eine Fälschung ab. Vor dem Cas soll nun ein Ausschluss für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio und die Winterspiele 2022 in Peking verhindert werden.

Abschluss des 6. Spieltags: Hoffenheim zuhause gegen Union Berlin

SINSHEIM: Zum Abschluss des 6. Bundesliga-Spieltags trifft die TSG 1899 Hoffenheim im eigenen Stadion auf Union Berlin. Bei der Partie am Montag (20.30 Uhr/DAZN) muss der Europa-League-Starter von Trainer Sebastian Hoeneß weiter auf das Trio Andrej Kramaric, Kasim Adams und Pavel Kaderabek verzichten. Kramaric und Adams wurden nach der vergangenen Länderspielreise positiv auf das Coronavirus getestet, Kaderabek musste wegen eines Falls in der Familie in Quarantäne. Die zweiwöchige Isolation ist inzwischen beendet, für die Begegnung mit den Hauptstädtern ist das Trio nach Angaben von Hoeneß trotzdem noch keine Option.