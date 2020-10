Das bringt der Montag

CDU-Spitze berät über Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden

BERLIN: Die CDU-Spitze will an diesem Montag (8.00 Uhr) vor dem Hintergrund drastisch steigender Corona-Infektionszahlen darüber entscheiden, ob, wie und wann ein neuer Parteichef gewählt werden kann. Dass der für den 4. Dezember in Stuttgart geplante Parteitag mit 1001 Delegierten stattfindet, galt in der Parteiführung zuletzt als unwahrscheinlich. Gegen 12.00 Uhr wollte Generalsekretär Paul Ziemiak über die Ergebnisse der Beratungen informieren.

Kampf gegen Corona: Viele EU-Staaten setzen neue Auflagen in Kraft

BRÜSSEL: Im Kampf gegen die zweite Corona-Welle treten am Montag vielerorts in Europa neue Beschränkungen in Kraft. So müssen in Italien landesweit künftig alle Restaurants und Bars um 18.00 Uhr für Gäste schließen. Auch Kinos, Theater, Fitnessstudios, Bäder, Skiresorts und Konzerthallen dürfen nicht mehr öffnen. Ein Großteil der italienischen Gymnasialschüler wird vorerst online unterrichtet. Auch in der Slowakei müssen Schüler ab der fünften Schulstufe auf Online-Unterricht umsteigen.

Opposition in Belarus ruft zu Generalstreik gegen Lukaschenko auf

MINSK: Die Demokratiebewegung in Belarus (Weißrussland) hat im ganzen Land für diesen Montag zu einem Generalstreik gegen Machthaber Alexander Lukaschenko aufgerufen. Lukaschenkos Gegnerin Swetlana Tichanowskaja forderte die Menschen auf, an die Zukunft ihrer Kinder zu denken und für ein Leben in Freiheit zu kämpfen.

Terror-Prozess in München: Jennifer W. will sich äußern

MÜNCHEN: Vor dem Oberlandesgericht (OLG) München wird am Montag (12.00 Uhr) der Prozess gegen die mutmaßliche IS-Terroristin Jennifer W. fortgesetzt. Die wegen Mordes und Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeklagte junge Frau aus Lohne in Niedersachsen will ihr Schweigen voraussichtlich brechen. Sie soll tatenlos zugesehen haben, wie ein fünfjähriges jesidisches Mädchen, das als Sklavin gehalten worden sein soll, verdurstete.

AfD klagt gegen Thüringer Härtefallregelung für Ausländer

WEIMAR: Thüringens Härtefallregelung für Flüchtlinge, die abgeschoben werden sollen, steht auf dem Prüfstand. Der Verfassungsgerichtshof in Weimar verhandelt am Montag (10.00 Uhr) über eine Klage der AfD-Landtagsfraktion gegen die sogenannte Härtefallkommission. Diese kann nach Angaben des Migrationsministeriums Flüchtlingen und anderen Ausländern, die nach Behördenentscheidung ausreisen müssten, eine Aufenthaltserlaubnis erteilen. Bei den Entscheidungen spielten humanitäre oder persönliche Gründe eine Rolle.

SAP stellt Quartalszahlen vor - Gute Geschäfte trotz Corona?

WALLDORF: Europas größter Softwarehersteller SAP stellt am Montag (7.00 Uhr) seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Im Fokus wird die Frage stehen, ob der vom Börsenwert wertvollste deutsche Konzern trotz der Corona-Pandemie auch zwischen Juli und September weiter gute Geschäfte gemacht hat.

Eröffnungsgipfel Münchner Medientage - Auftakt zur Lage der Branche

MÜNCHEN: Wie steht es um die Medien? Mit dem traditionellen Eröffnungsgipfel zur Lage der Branche starten am Montag (13.00 Uhr) offiziell die Münchner Medientage. Wegen der Corona-Pandemie findet die zu den großen deutschen Branchentreffs zählende Konferenz in diesem Jahr ganz überwiegend digital statt. Alle Vorträge und Diskussionen im Hauptprogramm werden aber aus realen Studios übertragen - so auch der Auftaktgipfel mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Leverkusen will mit Sieg gegen Ex-Trainer in die Spitzengruppe

LEVERKUSEN: Nach dem befreienden 6:2-Sieg in der Europa League gegen OGC Nizza peilt Bayer Leverkusen auch in der Fußball-Bundesliga den Sprung in die Spitzengruppe an. Dabei kann die Werkself im Duell mit dem FC Augsburg und dem früheren Bayer-Trainer Heiko Herrlich am Montag (20.30 Uhr/DAZN) auf eine herausragende Bilanz vertrauen. Von den ersten 18 Bundesliga-Spielen gegen den FCA hat Bayer keines verloren.