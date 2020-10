Das bringt der Montag

Fast neun Monate nach dem Libyen-Gipfel: Teilnehmer ziehen Bilanz

BERLIN: Fast neun Monate nach dem Berliner Libyen-Gipfel bilanzieren die Teilnehmerstaaten, ob ihre Vereinbarungen Wirkung gezeigt haben. Unter Leitung von UN-Generalsekretär António Guterres und Außenminister Heiko Mass kommen an diesem Montag (15.30 Uhr) Vertreter der 16 Staaten und internationalen Organisationen zusammen, die an dem Gipfel am 19. Januar teilgenommen hatten. In einer Gipfelerklärung hatten sie sich dazu verpflichtet, das seit neun Jahren bestehende Waffenembargo für Libyen einzuhalten.

Der Nobelreigen beginnt - Medizin-Nobelpreisträger werden verkündet

STOCKHOLM: Zum Auftakt der Nobelpreis-Bekanntgaben werden am Montag die diesjährigen Preisträger in der Kategorie Medizin verkündet. Frühestens um 11.30 Uhr wird die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm das Geheimnis lüften, wen sie diesmal ausgewählt hat. Häufig geht die Ehrung an mehrere Wissenschaftler zugleich. 2019 bekamen die US-Amerikaner William Kaelin und Gregg Semenza sowie der Brite Peter Ratcliffe die Auszeichnung für ihre Entdeckung molekularer Mechanismen, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen und sich daran anpassen.

Erdgasstreit: Stoltenberg reist nach Ankara und Athen

ISTANBUL: Vor dem Hintergrund des Erdgaskonflikts im östlichen Mittelmeer reist Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag in die Türkei und nach Griechenland. In Ankara wird Stoltenberg nach türkischen Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan empfangen. Zudem sei ein bilaterales treffen mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu geplant. In Athen will Stoltenberg nach Nato-Angaben mit Griechenlands Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis sprechen.

Eurogruppe berät wirtschaftliche Erholung und EZB-Personalie

BRÜSSEL: Die Eurogruppe befasst sich am Montag mit der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Pandemie. Bei einer Video-Konferenz (15.00 Uhr) beraten die Finanzminister über die wirtschaftlichen Schwerpunkte für die nächsten Monate. Darüber hinaus wollen die Minister der 19 Staaten des Währungsgebiets über die Nachfolge des Luxemburgers Yves Mersch, der im Dezember aus dem Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) ausscheidet, reden. Die Eurogruppe will versuchen, sich auf einen Kandidaten zu einigen.

Altmaier beim Tag der Industrie

BERLIN: Vor dem Hintergrund der Corona-Krise soll Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag (16.20 Uhr) beim Tag der Industrie sprechen. An der Konferenz sollen unter anderen auch Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, sowie der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, teilnehmen. Am Dienstag wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Die Veranstaltung findet als Mischung zwischen Vor-Ort-Programm mit begrenzter Teilnehmerzahl in Berlin, das zugleich live gestreamt wird, und Online-Formaten statt.

Prozess gegen Clanchef: Gericht will Fragen zu Durchsuchung klären

BERLIN: Der Prozess gegen einen bekannten Berliner Clanchef und drei seiner Brüder geht am Montag (9.30 Uhr) weiter. Das Landgericht will sich mit Fragen zu einer kürzlichen Durchsuchung bei dem Hauptangeklagten Arafat A.-Ch. unter anderem in seiner Villa befassen. Seine Verteidiger hatten im Zusammenhang mit der Razzia eine Einstellung oder Aussetzung des Prozesses beantragt. Darüber hat das Gericht noch nicht entschieden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Clanchef Straftaten zum Nachteil des Rappers Bushido vor. Drei Brüder von Arafat A.-Ch. sind als Gehilfen oder Mittäter angeklagt.

Berufungsverhandlung um Millionen-Entschädigung für Arzt beginnt

BRAUNSCHWEIG: Die Berufungsverhandlung um eine Millionen-Entschädigung für einen Arzt beginnt am Montag (11.00 Uhr) in Braunschweig. Nach einem Landgerichtsurteil von 2019 soll der im Göttinger Transplantationsskandal freigesprochen Mediziner mit rund 1,2 Millionen Euro entschädigt werden. Das Land Niedersachsen weigert sich aber, zu zahlen und geht in die nächste Instanz. (Az.: 11 U 149/19). Der Chirurg war 2015 in einem aufsehenerregenden Prozess vom Landgericht Göttingen vom Vorwurf des elffach versuchten Totschlags und der dreifachen Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen worden.

Letzte Chance auf neue Spieler: Transferperiode endet

FRANKFURT/MAIN: Am Montag endet in den großen europäischen Ligen die von der Corona-Pandemie geprägte Sommer-Transferperiode. Bis das Fenster um 18.00 Uhr schließt, dürften die Clubs aus der Fußball-Bundesliga noch einige Zu- und Abgänge vermelden. In anderen Top-Ligen sind Wechsel noch einige Stunden länger möglich. Gerade Rekordmeister Bayern München dürfte seinen dünnen Kader noch verstärken. Im Gespräch war etwa der Mittelstürmer Eric-Maxim Choupo-Moting, der als Ersatz für Torgarant Robert Lewandowski kommen soll.

Bundestrainer Löw startet Vorbereitung für Länderspiel-Dreierpack

KÖLN: Joachim Löw versammelt am Montag seinen Kader für den anstehenden Länderspiel-Dreierpack der Fußball-Nationalmannschaft. Der Bundestrainer erwartet in Köln vorerst 20 Spieler seines Kaders. Die Münchner Profis Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry, die Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann sowie der angeschlagene Toni Kroos von Real Madrid reisen erst einen Tag später an. Mit den acht viel beanspruchten Profis plant Löw noch nicht im Test am Mittwoch gegen die Türkei, sondern erst für die Partien in der Nations League am Samstag in der Ukraine und drei Tage später wieder in Köln gegen die Schweiz.

Siegemund und Altmaier wollen bei French Open ins Viertelfinale

PARIS: Laura Siegemund und Daniel Altmaier wollen bei den French Open der Tennisprofis am Montag ins Viertelfinale. Siegemund eröffnet den zweiten Achtelfinal-Tag bei den French Open. Die 32 Jahre alte Schwäbin trifft in Paris ab 11.00 Uhr auf die Spanierin Paula Badosa. Altmaier spielt in seinem Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta. Die Partie ist als drittes Spiel auf dem zweitgrößten Platz der Anlage im Stade Roland Garros angesetzt. Alexander Zverev hatte den Einzug ins Viertelfinale verpasst.