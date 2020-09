Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 28.09.20 | Überblick

EU und Großbritannien beraten über Umsetzung des Brexit-Vertrags

BRÜSSEL: Der Streit über die Einhaltung des Brexit-Abkommens beschäftigt am Montag Vertreter der Europäischen Union und Großbritanniens. EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic und der britische Staatsminister Michael Gove beraten darüber im sogenannten Gemeinsamen Ausschuss, einem Gremium zur Schlichtung von Streitigkeiten. Die EU wirft Großbritannien vor, mit seinem Binnenmarktgesetz gegen wesentliche Teile des 2019 vereinbarten und inzwischen gültigen Austrittsabkommens zu verstoßen.

Frankreichs Präsident Macron besucht Litauen und Lettland

VILNIUS/RIGA: Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Montag zum Auftakt eines dreitägigen Besuchs in den baltischen Staaten Litauen und Lettland in der litauischen Hauptstadt Vilnius erwartet. In den beiden EU- und Nato-Ländern stehen Gespräche mit seinen Kollegen Gitanas Nauseda (Litauen) und Egils Levits (Lettland) sowie dem lettischen Regierungschef Krisjanis Karins auf der Agenda. Bei den Treffen dürfte auch die Lage im direkt an Litauen und Lettland angrenzenden Belarus (Weißrussland) Thema sein.

Kramp-Karrenbauer will mit Vorsitz-Kandidaten Fahrplan besprechen

BERLIN: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will an diesem Montag mit den drei Bewerbern für ihre Nachfolge den Fahrplan bis zum geplanten Wahlparteitag Anfang Dezember abstecken. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen werden gegen 13.00 Uhr in der Parteizentrale erwartet, dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Am Morgen (9.00 Uhr) berät das CDU-Präsidium in einer Videokonferenz über die Lage.

Endlagersuche für Atommüll: Bericht nennt mögliche Regionen

BERLIN/STUTTGART: Die Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt am Montag (10.00 Uhr) in Berlin einen Bericht mit Regionen vor, die nach geologischen Kriterien für ein Atommüll-Endlager grundsätzlich in Frage kommen könnten. Eine Vorfestlegung auf einen Standort ist mit dem sogenannten Zwischenbericht Teilgebiete aber noch nicht verbunden. Dennoch dürfte die Debatte über die Endlagerung von hoch radioaktivem Atommüll damit in Fahrt kommen. Bis 2031 soll das Suchverfahren in Deutschland abgeschlossen sein.

Neonazi-Anschläge in Neukölln - Polizei legt Ermittlungsbericht vor

BERLIN: Nach jahrelangen vergeblichen Ermittlungen der Polizei zu der rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln sind die Fälle noch einmal aufgerollt worden - der Bericht dazu wird am Montag (9.00 Uhr) veröffentlicht. Innensenator Andreas Geisel (SPD) und die Polizei stellen das Ergebnis der erneuten Untersuchungen im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses vor. Im Frühjahr 2019 hatte er die 30-köpfige Ermittlergruppe «Fokus», eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation, einrichten lassen.

Siemens Energy startet an der Börse

MÜNCHEN/FRANKFURT/MAIN: Das abgespaltene Energiegeschäft von Siemens startet am Montag an der Börse. Kurz nach 9.00 Uhr soll in Frankfurt der erste Preis für die Papiere von Siemens Energy festgestellt werden. Aktionären von Siemens wurden sie automatisch in ihre Depots gebucht. 55 Prozent am neuen Unternehmen wurden so verteilt. 35,1 Prozent der Anteile bleiben zunächst bei Siemens, weitere 9,9 beim Pensionsfonds des Konzerns. Siemens trennt sich von seinem Energiegeschäft mit mehr als 90.000 Mitarbeitern.

Erzieher wegen Missbrauchs im Hort vor Gericht

MÜNCHEN/VATERSTETTEN: Weil er sich in einem Hort an einem kleinen Mädchen vergangen haben soll, steht ein Erzieher von Montag (9.15 Uhr) an in München vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49 Jahre alten Mann vor, das Kind, das zu Beginn der Taten erst sieben Jahre alt war, in einem Hort in Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) dutzendfach missbraucht zu haben. Von den Taten soll er Fotos gemacht haben. Er soll sich außerdem an der Freundin seiner Tochter vergangen und massenweise Kinderpornografie besessen haben.

Zwerg-Satelliten aus Würzburg fliegen in den Orbit zur Erdbeobachtung

WÜRZBURG: Vier kleine Satelliten aus Würzburg sollen am Montag (13.20 Uhr) von Russland aus ins All geschickt werden, um als Team die Erde aus unterschiedlichen Perspektiven zu beobachten. Mehrere Monate lang sollen sie sich selbstständig untereinander koordinieren und kontrollieren und optimale Beobachtungspositionen im dreidimensionalen Raum abstimmen. Ziel ist es nach Angaben des Zentrums für Telematik in Würzburg, beispielsweise die Klimaforschung zu unterstützen.

Fest für neue Cranko-Ballettschule in Stuttgart

STUTTGART: Nach rund fünf Jahren Bauzeit wird der millionenschwere Neubau der Stuttgarter John Cranko Schule feierlich eröffnet. Unter anderem wollen der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (alle Grüne) am Montag (19.00) an der Feier teilnehmen. Auch Stuttgarts Ballettintendant Tamas Detrich wird dabei sein. Die bisherige Unterbringung der weltberühmten Ballettschule war zu klein geworden.

Pokal-Streit in Bayern geht weiter - Wer wird Schalke-Gegner?

MÜNCHEN: Der Streit um den bayerischen Starter im DFB-Pokal und den Gegner des FC Schalke geht am Montag (10.30 Uhr) in die nächste Runde. Das Landgericht München I verhandelt in einer mündlichen Sitzung über den Widerspruch des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) gegen eine von Türkgücü München erwirkte Einstweilige Verfügung. Diese hatte zur Aussetzung der Erstrundenpartie zwischen dem Regionalligisten FC Schweinfurt 05 und dem Bundesligisten FC Schalke 04 geführt.