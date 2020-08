Das bringt der Montag

Gesundheitsminister beraten über weitere Strategie in Corona-Krise

BERLIN: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Montag über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Ein Thema sind die Auflagen für Feiern und andere Veranstaltungen. Bei einer Telefonkonferenz soll es um das Infektionsrisiko bei solchen Events gehen, wie Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ankündigte. Kalayci, Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, ist für einheitliche und gegebenenfalls auch neue Regeln.

Maas zu Nationalfeiertag und politischen Gesprächen in Kiew

BERLIN: Aus Anlass des ukrainischen Nationalfeiertags reist Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag nach Kiew. Nach Gesprächen mit dem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba werde Maas auch Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj und Ministerpräsident Denys Schmyhal treffen, teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Maas wolle unter anderem die Reformagenda der ukrainischen Regierung sowie das weitere Vorgehen im Normandie-Format zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine ansprechen.

Christchurch-Attentat: Anhörung vor Urteilsverkündung beginnt

CHRISTCHURCH: Eineinhalb Jahre nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland beginnt am Montag (10.00 Uhr Ortszeit, 00.00 Uhr MESZ) die Anhörung von Opfern und Angehörigen. Dafür wurden vom Gericht mindestens vier Tage angesetzt, die Anhörung kann aber bei Bedarf verlängert werden. Erklärungen von mehr als 60 Personen sollen verlesen werden, die von dem Anschlag betroffen waren, wie der zuständige Richter Cameron Mander mitteilte. Anschließend soll das Urteil gegen den Attentäter verkündet werden.

Syriengespräche: Angaben zu Vermissten sollen Vertrauen bilden

GENF: In Genf beginnt nach einer neunmonatigen Corona-Zwangspause am Montag die dritte Runde der Syriengespräche über eine neue Verfassung. Je 15 Vertreterinnen und Vertreter von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft sollen mit der neuen Verfassung den Weg für eine politische Lösung des seit 2011 dauernden Konflikts erreichen, bei dem Hunderttausende ums Leben kamen, Millionen vertrieben und das Land weitgehend zerstört wurde.

Laschet besucht Schleswig-Holstein

KIEL/DÜSSELDORF: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) besucht am Montag Schleswig-Holstein. Zunächst wird Laschet gemeinsam mit dem Kieler Regierungschef Daniel Günther (CDU) in Hemmingstedt die Erdölraffinerie Heide besuchen. Dabei geht es um den Forschungsstand bei der Gewinnung und Nutzung von grünem Wasserstoff aus überschüssiger Windenergie für Wärme, Verkehr und Industrie. Am Nachmittag informiert sich Laschet in Enge-Sande in Nordfriesland über ein Hightech-Trainingszentrum für diverse Bereiche wie Seenot-Szenarien oder Havarien von Windkraftanlagen.

Mit Auto auf Polizisten zugefahren - Prozess wegen versuchten Mordes

BONN: Nach einem mutmaßlich gezielten Angriff mit seinem Auto auf einen Polizisten beginnt am Montag (9.00 Uhr) vor dem Bonner Landgericht der Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 24-Jährigen. Laut Staatsanwaltschaft war der Angeklagte, der keinen Führerschein besaß, im November mit einem Auto mit gestohlenem Kennzeichen in Bonn unterwegs, als Polizisten ihn kontrollieren wollten. Als sich einer der Polizisten auf die Straße stellte und den Angeklagten aufforderte, in eine Haltebucht zu fahren, soll dieser Gas gegeben haben und auf ihn zugefahren sein. Der Beamte konnte sich in letzter Sekunde durch einen Sprung zur Seite retten.