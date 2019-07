Von: Redaktion DER FARANG | 15.07.19

EU-Außenminister beraten über Strafen gegen die Türkei und Migration

BRÜSSEL (dpa) - In Reaktion auf die als illegal erachteten türkischen Erdgas-Erkundungen vor Zypern wollen die EU-Außenminister am Montag in Brüssel erstmal Strafmaßnahmen beschließen.



Geplant ist unter anderem, die Verhandlungen über ein Luftverkehrsabkommen einzustellen. Zudem könnten EU-Hilfen gekürzt und die Kreditvergabe durch die Europäische Investitionsbank eingeschränkt werden. Weiteres Thema ist der Streit um den Umgang mit Migranten, die im Mittelmeer aus seeuntüchtigen Booten gerettet werden.

Gedenken an den Putschversuch vor drei Jahren in der Türkei

ISTANBUL (dpa) - Der Putschversuch in der Türkei jährt sich am Montag zum dritten Mal. Gedenkfeierlichkeiten sind unter anderem in Ankara und Istanbul geplant.



Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Abend eine Rede am ehemaligen Flughafen Atatürk in Istanbul halten. Putschisten hatten den Airport in der Nacht des Umsturzversuches vorübergehend besetzt. Am 15. Juli 2016 hatten Teile des Militärs gegen die Regierung geputscht. Der Aufstand wurde niedergeschlagen.

Bundeskanzlerin Merkel besucht Görlitz und Dresden

GÖRLITZ/DRESDEN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Montag (ab 13.15 Uhr) nach Sachsen. Sie besucht zunächst zusammen mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Siemens-Vorstand Joe Kaeser das Siemens-Werk in Görlitz.



Das Unternehmen will dabei auch darüber informieren, wie der Standort für die Zukunft aufgestellt und der geplante Strukturwandel im Zuge des Kohleausstiegs bis 2038 vorangetrieben werden kann. Am Abend wird Merkel als Ehrengast beim Frauennetzwerktreffen der Landesregierung im Albertinum erwartet.

Rückgang des Wachstums in China durch Handelskrieg mit USA erwartet

PEKING (dpa) - Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA gibt Chinas Statistikamt an diesem Montag die Zahlen für das Wachstum der chinesischen Wirtschaft im zweiten Quartal bekannt.



Experten rechnen mit einer Verringerung des Wachstums im Vergleich zum ersten Quartal, als noch ein unerwartet robuster Zuwachs von 6,4 Prozent erreicht worden war. Der Abwärtsdruck ist stark, besonders durch den rückläufigen Außenhandel, der seit Jahresanfang um zwei Prozent und im Juni sogar um vier Prozent abgenommen hat.

Wogen glätten in Ulm - Karliczek auf Tour nach Batterie-Entscheidung

ULM (dpa) - Nach ihrer umstrittenen Entscheidung für Münster als Standort der geplanten Batteriezellen-Forschungsfabrik stellt sich Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Ulm ihren Kritikern.



Am Montag (ab 13.15 Uhr) trifft sie Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) und besucht das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, das Teil der Ulmer Bewerbung für die vom Bund geförderte Fabrik war. Dass Ulm nicht den Zuschlag für die Forschungsfabrik bekommen hat, sorgt im Südwesten für herbe Kritik.

Tod von Krebspatienten: Urteil gegen Heilpraktiker erwartet

KREFELD (dpa) - Der Prozess um den Tod dreier Krebspatienten vom Niederrhein soll an diesem Montag (10.00 Uhr) zu Ende gehen.



Nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung könnte das Landgericht Krefeld das Urteil gegen den angeklagten Heilpraktiker verkünden. Dem 61-Jährigen aus Moers werden in der Anklage fahrlässige Tötung in drei Fällen und fahrlässige Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz in vier Fällen vorgeworfen.

Falscher Arzt vor Gericht - Er wurde immer wieder eingestellt

KASSEL (dpa) - Mit gefälschter Zulassung soll ein 37-Jähriger gleich mehrfach in Kliniken und Praxen als Arzt gearbeitet haben.



Der Mann muss sich deswegen am Montag (09.00 Uhr) vor dem Landgericht in Kassel verantworten. Er wurde wegen ähnlicher Vergehen zu einer Haftstrafe verurteilt. Als das Urteil noch nicht rechtskräftig war, soll er sich erneut erfolgreich als Mediziner beworben haben. Ihm wird Betrug und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Basketballer hoffen mit Köln und Berlin auf Zuschlag für EM 2021

MÜNCHEN (dpa) - Die deutschen Basketballer hoffen auf die erste Heim-Endrunde bei einer Europameisterschaft seit dem Titelgewinn 1993.



Bei der Vergabe der EM 2021 am Montag (16.30 Uhr) in München geht der Deutsche Basketball Bund mit Köln für eine Vorrunde und Berlin für die K.o.-Phase ins Rennen. Der Vorstand des Kontinentalverbands FIBA Europe entscheidet über die Gastgeber. Neben Deutschland gibt es sechs weitere Bewerber.

FC Bayern und BVB gehen auf USA-Tour - Hochkarätige Gegner

MÜNCHEN (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern und Vize Borussia Dortmund reisen am Montag wieder zu einer Werbetour in die USA.



Auf der ersten Station in Los Angeles ist am Mittwochabend Ortszeit (Donnerstag/5.00 Uhr MESZ) der FC Arsenal der Gegner. Weitere Partien im Rahmen des International Champions Cup bestreiten die Bayern gegen Real Madrid und den AC Mailand. Der BVB trifft am 18. Juli (4.30 Uhr MESZ) auf die Seattle Sounders und zwei Tage später auf den Champions-League-Sieger FC Liverpool (02.00 Uhr MESZ).

Deutsche Wasserballer zurück auf WM-Bühne - Pause für Hausding

GWANGJU (dpa) - Bei der Schwimm-WM in Gwangju steht am Montag (13.30 Uhr/MESZ) eine lange ersehnte Rückkehr an.



Die Wasserballer sind wie zuletzt im Jahr 2013 wieder bei Weltmeisterschaften dabei. Zum Auftakt trifft die Auswahl von Bundestrainer Hagen Stamm auf Japan. Im Wasserspringen hat Patrick Hausding Pause, auch die Freiwasserschwimmer haben einen Ruhetag. Für die Wasserspringerinnen Lena Hentschel und Tina Punzel geht es im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett um den Finaleinzug.

Fechten: WM in Budapest startet am Montag mit Vorrunden

BUDAPEST (dpa) - Die Fecht-WM in Budapest beginnt am Montag mit den Vorrunden der Degenfechterinnen und Säbelfechter.



Für den Deutschen Fechter-Bund gehen in der ungarischen Hauptstadt ab 9.00 Uhr die EM-Dritte Alexandra Ndolo sowie Alexandra Ehler, Ricarda Multerer und Beate Christmann auf die Planche. Ab 13.00 Uhr folgen die Team-Europameister Benedikt Wagner, Matyas Szabo sowie Björn Hübner-Fehrer (Future Fencing Werbach).