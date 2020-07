Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.07.20 | Überblick

Brexit-Unterhändler läuten neue Gesprächsrunde in London ein

LONDON: Die Unterhändler der EU und Großbritanniens, Michel Barnier und David Frost, läuten am Montag mit einem gemeinsamen Dinner eine neue Runde der Gespräche über ein Brexit-Anschlussabkommen ein. Von Dienstag bis Donnerstag soll wieder über Themen wie fairen Wettbewerb, Warenhandel, Fischerei und anderes gesprochen werden.

Obleute im Finanzausschuss beraten über Sondersitzung zu Wirecard

BERLIN: Die Obleute der Bundestagsfraktionen im Finanzausschuss beraten am Montag (10.00 Uhr) über eine mögliche Sondersitzung zum Skandal um den Dax-Konzern Wirecard. Von der Opposition hieß es vorab, man sei sehr zuversichtlich, dass es zu einer Sondersitzung kommen werde. Es geht unter anderem darum, ob es Fehler bei der Finanzaufsicht gab, ob Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Verantwortung trägt und ob die Bundesregierung - das Kanzleramt eingeschlossen - womöglich Wirecard unterstützten, obwohl der Verdacht von Unregelmäßigkeiten bereits im Raum stand.

Stutthof-Prozess: Verteidiger von früherem KZ-Wachmann soll plädieren

HAMBURG: Am voraussichtlich vorletzten Verhandlungstag im Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann des früheren KZ Stutthof soll am Montag (11.00 Uhr) dessen Anwalt sein Plädoyer halten. Dem 93-Jährigen wird Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vorgeworfen. Der Staatsanwalt hat eine Jugendstrafe von drei Jahren Haft gefordert. Der Angeklagte wird am Montag auch die Gelegenheit zu einem letzten Wort bekommen. Die Vertreter der Nebenkläger - rund 40 Überlebende oder Hinterbliebenen von KZ-Opfern - haben ihn zu einem Schuldeingeständnis und einer «altersweisen Rückschau» aufgefordert.

Nach Krawallen in Frankfurt: Polizei und Stadt beraten über Maßnahmen

FRANKFURT/MAIN: Nach den Krawallen in der Nacht zum Sonntag treffen sich am Montagvormittag Vertreter der Stadt Frankfurt und der Polizei zu einer Sicherheitskonferenz. Frankfurts Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) hat nach eigenen Angaben unter anderem Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne), den Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill, die Ordnungsbehörde und das Gesundheitsamt zu einem Gespräch in den Römer eingeladen.

Ex-Mann getötet? Frau mit 84 Jahren wegen Mordes angeklagt

KONSTANZ: Allein das hohe Alter der Angeklagten in dem Prozess sorgt für Aufsehen: Mit 84 Jahren muss sich ab Montag (9.00 Uhr) eine Senioren wegen Mordes vor dem Landgericht in Konstanz verantworten. Die Beschuldigte soll ihren ebenfalls betagten Ex-Mann mit Benzin übergossen und angezündet haben.

Jury zeichnet «Spiel des Jahres 2020» aus

BERLIN: Eine Jury zeichnet am Montag (10.30 Uhr) in Berlin wieder das «Spiel des Jahres» aus. Nominiert sind 2020 drei Titel: «My City» von Reiner Knizia, «Nova Luna» von Uwe Rosenberg und Corné van Moorsel und «Pictures» von Daniela und Christian Stöhr. Im vergangenen Jahr hatte das Wörterratespiel «Just One» gewonnen, bei dem Mitspielende mit Hinweisbegriffen ein Wort beschreiben. Der Kniff: Taucht ein Hinweis mehrmals auf, darf er nicht benutzt werden. Seit mehr als 40 Jahren wird die Auszeichnung vom Verein «Spiel des Jahres» verliehen.

FC Bayern startet Vorbereitung nach Kurz-Urlaub

MÜNCHEN: Nach einer kurzen Verschnaufpause nimmt der FC Bayern am Montag die Vorbereitung auf den noch ausstehenden Wettbewerb in der Champions League auf. Der Meister und Pokalsieger rechnet sich auch für die Fortsetzung in der Fußball-Königsklasse Titelchancen aus. An diesem Montag steht ein erster Corona-Test an, danach steigert der deutsche Rekordmeister schrittweise sein Pensum.