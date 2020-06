Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 08.06.20 | Überblick

Umstrittene Quarantänepflicht in Großbritannien tritt in Kraft

LONDON: Reisende nach Großbritannien müssen von Montag an zwei Wochen in Quarantäne gehen, nachdem sie das Land betreten haben. Mit der Maßnahme soll eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen verhindert werden. Die neuen Vorschriften stoßen jedoch bei Unternehmen aus der Reisebranche auf heftige Kritik. Vor allem Fluggesellschaften protestieren. Ein Regierungssprecher bestätigte, dass es Überlegungen gibt, die Quarantänepflicht für einzelne Reiseziele aufzuheben.

EU-Umweltagentur stellt Bericht zur Badewasserqualität vor

KOPENHAGEN: Die Europäische Umweltagentur EEA veröffentlicht am Montag (12.00 Uhr) ihren jährlichen Bericht zur Wasserqualität von Seen, Flüssen und Küstengewässern in Europa. Dafür hat sich die EU-Behörde die Daten aus 30 europäischen Ländern zur Bakterienbelastung von rund 23.000 Badegewässern angeschaut, darunter knapp 2300 in Deutschland. Den deutschen Badestellen hatte die EEA bisher ein überwiegend sehr gutes Zeugnis ausgestellt.

Kurierfahrer wegen Diebstahls in 100 Fällen vor Gericht

ASCHAFFENBURG: Ein Kurierfahrer soll im Rhein-Main-Gebiet mindestens 100 Pakete geöffnet und Waren im Wert von mehr als 90.000 Euro gestohlen haben. Dafür muss sich der 35-Jährige am Montag (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Aschaffenburg verantworten. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft verkaufte der Mann das Diebesgut im Internet - darunter Werkzeuge, Sportartikel, Elektroartikel und IT-Zubehör. Damit soll der Verdächtige zwischen Anfang 2017 und Oktober 2019 mehr als 33.000 Euro verdient haben.

Künstler Günther Uecker als Zeuge vor Gericht

DÜSSELDORF: Der berühmte Nagelkünstler Günther Uecker soll am Montag (9.00 Uhr) als Zeuge vor dem Düsseldorfer Landgericht aussagen. Es geht um die Echtheit des Werkes «Sandbild auf Büttenpapier». Die Klägerin hatte für das Bild 7500 Euro Anzahlung geleistet, ist nun aber der Meinung, es handele sich um eine Fälschung. Sie fordert das Geld vom Verkäufer des Bildes, einem Kunsthändler, zurück. Der beteuert, das Bild sei echt. Nun soll der 90-jährige Uecker persönlich für Klarheit sorgen.

Milliarden-Ausschreibung der Fußball-Bundesliga beginnt

Berlin (dpa) - Mit der Auktion der TV-Rechte beginnt am Montag die wichtigste Aufgabe der Deutschen Fußball Liga. Bis zum 19. Juni will die Fußball-Bundesliga mehrere Milliarden bei dem Wettbieten der Medienunternehmen erlösen. Das meiste Geld verdient die Liga im Bereich des Bezahlfernsehens und der Streamingdienste, der derzeit mehr als 80 Prozent der Einnahmen ausmacht. Die bisher letzte Auktion erbrachte 4,64 Milliarden Euro für vier Spielzeiten.

Prozess gegen Ex-Leichtathletik-Chef Diack geht in Paris weiter

PARIS: Der Prozess gegen den früheren Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbands, Lamine Diack, wird am Montag (9.30 Uhr) in Paris fortgesetzt. Der 87 Jahre alte Senegalese muss sich wegen mutmaßlichen Betrugs, Korruption, Veruntreuung und Geldwäsche verantworten. Der erste Prozesstag am 13. Januar war kurz nach der Eröffnung wegen Verfahrensfragen vertagt worden. Der Diack-Clan soll laut Anklage rund 3,45 Millionen Dollar Schmiergeld für die Vertuschung von Dopingfällen erpresst haben.