Von: Redaktion DER FARANG | 08.07.19

Dritter Verhandlungstag im Prozess um Gruppenvergewaltigung Freiburg

FREIBURG (dpa) - Der Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco in Freiburg wird nach den Aussagen der ersten sieben Angeklagten zu ihren Personalien am Montag (9.00 Uhr) fortgesetzt.



Dabei sollen die vier weiteren Angeklagten zur Person befragt werden. Danach will sich das Gericht mit den Vorwürfen gegen die insgesamt elf Angeklagten befassen.

Fridays for Future beginnt Fünf-Tage-Nonstop-Demo in Köln

KÖLN (dpa) - Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future will in dieser Woche fünf Tage am Stück in Köln demonstrieren.



Die Teilnehmer wollen von Montagmorgen (9.00 Uhr) an fünf Tage rund um die Uhr in der Kölner Altstadt präsent sein und für den Klimaschutz eintreten. Das Ganze endet am Freitag - dem letzten Tag vor den Sommerferien - mit einer Abschlusskundgebung.

Gespräch in Münsteraner Gemeinde nach Eklat um Predigt

MÜNSTER (dpa) - Nach einem Eklat um eine Predigt zum Thema Vergebung für priesterlichen Missbrauch lädt die betroffene katholische Gemeinde in Münster zu einer Aussprache.



Das öffentliche Gespräch am Montagabend (19.30 Uhr) in der Heilig-Geist-Kirche ist auch als Forum für Missbrauchs-Betroffene gedacht, die bei dem Gottesdienst vor einigen Tagen anwesend waren und ihn unter Protest vorzeitig verlassen hatten.

Levits tritt Amt als neuer Staatspräsident Lettlands an

RIGA (dpa) - Lettland bekommt einen neuen Präsidenten. Der Jurist Egils Levits tritt am Montag sein Amt als Staatsoberhaupt des baltischen EU- und Nato-Landes im Nordosten Europas an.



Der 64 Jahre alte frühere Richter am Europäischen Gerichtshof wird in einer Sondersitzung des Parlaments in Riga seinen Eid ablegen.

Achtelfinal-Tag in Wimbledon mit Federer, Williams und Gauff

LONDON (dpa) - Beim Grand-Slam-Tennisturnier in Wimbledon geht es ohne deutsche Beteiligung im Einzel weiter.



Am Montag (ab 12.00 Uhr/MESZ) werden alle Achtelfinalpartien bei den Herren und bei den Damen ausgetragen. Titelverteidiger Novak Djokovic trifft auf den Franzosen Ugo Humbert, der achtmalige Wimbledonsieger Roger Federer tritt gegen den Italiener Matteo Berrettini an. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams bekommt es mit der Spanierin Carla Suarez Navarro zu tun.

FC Bayern startet als letzter Bundesligist in Saisonvorbereitung

MÜNCHEN (dpa) - Als letzter der 18 Fußball-Bundesligisten nimmt der FC Bayern München am Montag die Vorbereitung auf die neue Saison auf.



Zum Trainingsstart präsentiert der deutsche Rekordmeister am Nachmittag (14.00 Uhr) in der Münchner Allianz Arena bei einer Pressekonferenz mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge seinen Rekordeinkauf Lucas Hernández.