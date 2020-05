Das bringt der Montag

Written by: Redaktion (dpa)

Russland beginnt trotz hoher Corona-Zahlen mit größeren Lockerungen

MOSKAU: Das stark vom Coronavirus betroffene Russland lässt am Montag trotz steigender Infektionszahlen erstmals größere Lockerungen zu. Nach mehr als zwei Monaten strenger Ausgangssperren dürfen etwa die Menschen in Moskau erstmals an einzelnen Tagen wieder zu Spaziergängen auf die Straße. Erlaubt ist auch Sport zwischen 5.00 Uhr und 9.00 Uhr morgens. Allerdings gilt eine verschärfte Maskenpflicht: Zum ersten Mal muss der Mund- und Nasenschutz auch im Freien getragen werden.

Champions League-Qualifikation: Leipzig bei Köln unter Druck

KÖLN: RB Leipzig muss im Kampf um die Qualifikation zur Champions League den zweiten Sieg nach der Corona-Pause der Fußball-Bundesliga einfahren. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann tritt am Montag (20.30 Uhr) beim Aufsteiger 1. FC Köln an. Die Kölner haben Abwehrsorgen, hatten zuletzt gegen die TSG Hoffenheim verloren.