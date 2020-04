Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 27.04.20 | Überblick

Kultusminister beraten über Schulöffnungen - Maskenpflicht startet

BERLIN: Die Kultusminister der Bundesländer beraten an diesem Montag (16.00 Uhr) über das weitere Vorgehen bei der Öffnung von Schulen in der Corona-Pandemie. Sie stimmen sich abschließend über ein gemeinsames Konzept ab. Unklar ist, ob die Minister einen Plan vorlegen, wie es für diejenigen Klassenstufen weitergeht, für die es bisher noch keine Rückkehrperspektive an die Schulen gibt. Bereits vergangene Woche kehrten Tausende Jugendliche in vielen Bundesländern für Prüfungen oder Prüfungsvorbereitungen an die Schulen zurück - an diesem Montag kommt der nächste Schwung.

Klimaschutz-Gespräche in Berlin - diesmal per Videokonferenz

BERLIN: Der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen und dabei das Klima schützen: Darum geht es von Montag an bei internationalen Klimaschutz-Gesprächen in Berlin. Erstmals findet der Petersberger Klimadialog wegen der Corona-Krise als Videokonferenz statt. Gastgeber ist neben der Bundesregierung auch Großbritannien, denn der nächste Weltklimagipfel soll im schottischen Glasgow stattfinden.

VW schaltet auch am Stammsitz wieder die Bänder an

WOLFSBURG: Nach fast eineinhalb Monaten Zwangspause in der Corona-Krise fährt der VW-Konzern am Montag die Autoproduktion auch in der Wolfsburger Zentrale wieder langsam hoch. Im sächsischen Zwickau, wo das neue E-Modell ID.3 gefertigt wird, sowie bei den SUVs und Kleinwagen in Bratislava (Slowakei) hatte das Unternehmen kürzlich schon mit dem Neustart begonnen. Neben Wolfsburg sollen nun Hannover und Emden sowie weitere Standorte in Europa hinzukommen.

Adidas gibt Zahlen für erstes Quartal 2020 bekannt

HERZOGENAURACH: Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted muss am Montag die wohl schlechtesten Quartalszahlen in seiner dreieinhalb Jahre währenden Amtszeit an der Spitze des Sportartikelherstellers verkünden. Die Nummer zwei der Branche nach dem US-Hersteller Nike ist von der Corona-Krise erheblich getroffen. Schon früh brach der wichtige chinesische Markt ein, später auch die großen Märkte in den USA und Europa.

Deutscher Computerspielpreis wird auf «Digital-Gala» vergeben

MÜNCHEN: Der 12. Deutsche Computerspielpreis feiert am Montag Premiere: Erstmals werden die in der Branche begehrten Auszeichnungen online im Livestream vergeben. Die ursprünglich im Münchner Löwenbräukeller geplante Veranstaltung musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Community solle aber «stärker denn je» eingebunden werden, versichern die Veranstalter. Durch die «Digital-Gala» führen Barbara Schöneberger und Co-Moderator Nino Kerl.

Bauarbeiten an Notre-Dame gehen trotz Corona schrittweise weiter

PARIS: Die wegen des Coronavirus unterbrochenen Bauarbeiten an der schwer beschädigten Kathedrale Notre-Dame werden am Montag wieder aufgenommen. Die Wiederaufnahme erfolgt schrittweise, zunächst soll die Baustelle erst einmal wieder in Betrieb genommen werden - das heißt, auch Sicherungsmaßnahmen müssen erst einmal umgesetzt werden. So sollen etwa Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt werden. Das Personal wird im Laufe des Monats Mai aufgestockt. Ziel ist es, dass bald die Sicherungsarbeiten weitergehen können und etwa das beschädigte Gerüst entfernt wird.

Basketball-Bundesliga berät über Fortsetzung oder Abbruch der Saison

KÖLN: Die Basketball-Bundesliga will an diesem Montag über eine mögliche Fortsetzung der in der Corona-Krise unterbrochenen Saison entscheiden. Die 17 Clubs und die Ligaspitze beraten in einer Videoschalte ab 12.00 Uhr das weitere Vorgehen. Derzeit ist der Spielbetrieb bis zum 30. April ausgesetzt. BBL-Geschäftsführer Stefan Holz spricht sich wie Vereine um den Meister FC Bayern München dafür aus, weiterzumachen. Andere Clubs wie der ehemalige Serienchampion Brose Bamberg sind dagegen. Als wichtige deutsche Profiligen hinter dem Fußball hatten zuvor bereits die Eliteklassen im Handball, Volleyball und Eishockey ihre Spielzeit abgebrochen.