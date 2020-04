Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.04.20 | Überblick

Corona-Kabinett und CDU-Spitze beraten Lage in Corona-Krise

BERLIN: Das Corona-Kabinett der Bundesregierung berät am Montag (11.00 Uhr) unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wieder über die Lage. Auch die CDU-Spitze spricht über die Corona-Krise: Zunächst (8.30 Uhr) kommt das Präsidium per Schaltkonferenz zusammen, der engste Führungszirkel um Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Später (13.00 Uhr) trifft sich der größere CDU-Bundesvorstand ebenfalls digital.

Für Krankschreibung bei Erkältung jetzt wieder Arztbesuch nötig

BERLIN: Arbeitnehmer, die sich wegen einer Erkältung krankschreiben lassen wollen, müssen dafür ab Montag wieder beim Arzt vorsprechen. Eine telefonische Krankschreibung ist nicht mehr möglich. Die entsprechende Ausnahmeregelung hatte der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und gesetzlichen Krankenkassen am Freitag nicht verlängert - gegen die Stimmen von Medizinern und Krankenhäusern. Gesundheitspolitiker, Gewerkschaften und Verbraucherschützer hatten das massiv kritisiert und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aufgefordert, die Entscheidung außer Kraft zu setzen und telefonische Krankschreibungen weiterhin zu ermöglichen.

Ladenöffnungen ab Montag teils erlaubt - Erste Schüler in Schulen

BERLIN: Von Montag an dürfen erstmals seit der angeordneten Schließung in der Corona-Krise gewisse Läden wieder öffnen. Ausgenommen sind Geschäfte mit einer Ladenfläche von mehr als 800 Quadratmetern. Darauf hatten sich Bund und Länder Mitte der Woche geeinigt. Kfz- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen dürfen demnach ungeachtet ihrer Größe öffnen. Doch nicht in allen Bundesländern kann man zum Wochenstart wieder shoppen gehen. In Bayern, Berlin, Thüringen und Brandenburg dürfen die Geschäfte erst später wieder öffnen.

EU und Großbritannien verhandeln per Video über Zeit nach dem Brexit

BRÜSSEL: Elf Wochen nach dem Brexit versuchen Großbritannien und die Europäische Union, endlich Fortschritte auf dem Weg zu einem Handelsabkommen zu erreichen. Am Montag beginnt die erste von drei einwöchigen Verhandlungsrunden per Videokonferenz. Die nächsten Etappen sind für Mitte Mai und Anfang Juni geplant. Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. Doch gilt noch bis zum Jahresende eine Übergangsfrist, so dass sich im Alltag praktisch nichts geändert hat.

Yad Vashem zeigt Zeremonie zum Holocaust-Gedenktag online

JERUSALEM: Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem präsentiert die Auftaktzeremonie zum Holocaust-Gedenktag am Montag wegen der Corona-Krise online. Die im Vorfeld aufgezeichnete Sendung wird ab 20 Uhr (Ortszeit, 19 Uhr MESZ) auf der Internetseite von Yad Vashem auch mit Übersetzung ins Deutsche zu sehen sein, wie die Gedenkstätte im Vorfeld mitteilte. Der Holocaust-Gedenktag in Israel endet am Dienstagabend.

Prozess gegen ehemaligen Busfahrer wegen Kindesmissbrauchs

BAYREUTH: Bei seinen Fahrten soll ein Busfahrer Kontakt zu einem Mädchen geknüpft und es mit anzüglichen Nachrichten belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuellen Missbrauch von Kindern und den Besitz kinderpornografischer Schriften vor. Der Mann steht ab Montag (8.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Bayreuth.

Prozess startet: Jugendliche wegen Mordes vor Gericht

DETMOLD: Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod eines dreijährigen Kindes in Detmold muss sich die Halbschwester des Jungen wegen Mordes vor Gericht verantworten. Zum Prozessauftakt am Montag (9.00 Uhr) wird die Staatsanwaltschaft am Landgericht Detmold die Anklage gegen die 15-Jährige verlesen. Die Verhandlung findet wegen ihres Alters unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Mädchen soll ihren Halbbruder laut Anklage im November 2019 durch 28 Messerstiche im Schlaf getötet haben.

Sportminister beraten sich zur Corona-Krise

BERLIN: Am Montag beraten die Sportminister der Länder den weiteren Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. In der Telefonkonferenz soll es sowohl um den Breiten- als auch den Spitzensport gehen. Auch Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga sollen thematisiert werden. «Wir waren ein bisschen enttäuscht, dass der Sport in der Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin Mitte vergangener Woche noch keine größere Rolle gespielt hat», sagte Hamburgs Sportstaatsrat Christoph Holstein am Sonntag bei NDR 90,3.