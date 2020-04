Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.04.20 | Überblick

Macron hält in Corona-Krise erneut Ansprache an Franzosen

PARIS: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich in der Coronavirus-Krise am Montag (20.00 Uhr) erneut in einer TV-Ansprache an die Französinnen und Franzosen wenden. Es wird erwartet, dass der Präsident die Dauer der Verlängerung der strengen Ausgangsbeschränkungen verkünden wird. In der vergangenen Woche war bereits bestätigt worden, was viele erwartet hatten: Die Ausgangsbeschränkungen werden über den 15. April hinaus andauern. Es handelt sich um die dritte TV-Ansprache Macrons seit Beginn der Corona-Krise.

Frist zur Regierungsbildung in Israel läuft ab

JERUSALEM: Die Frist zur Regierungsbildung in Israel läuft am Montag ab. Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß hat nur noch bis eine Minute vor Mitternacht (Ortszeit - 22.59 Uhr MEZ) Zeit, eine Koalition zu schmieden. Eine Verlängerung um weitere zwei Wochen lehnte Staatspräsident Reuvin Rivlin am Sonntag ab. Gantz hatte diese beantragt, nachdem Verhandlungen über eine große Koalition mit der rechtskonservativen Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanjahu erfolglos verlaufen waren. Sollten sich beide Seiten nicht einigen, geht das Mandat für die Regierungsbildung an das Parlament.

Labbadia wird als neuer Hertha-Chefcoach präsentiert

BERLIN: Bruno Labbadia startet am Montag als neuer Chefcoach in die Trainingsarbeit bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC. Am Vormittag (10.30 Uhr) wird der 54-Jährige bei einer Pressekonferenz präsentiert. Aufgrund der Beschränkungen in der Coronavirus-Pandemie ist die Zahl der teilnehmenden Medienvertreter reduziert. Nachmittags steht für Labbadia die erste Einheit mit dem Team an. Diese findet aufgrund der behördlichen Auflagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Labbadia war am vergangenen Donnerstag als Nachfolger von Alexander Nouri verpflichtet worden.