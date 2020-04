Von: Redaktion (dpa) | 06.04.20 | Überblick

Das bringt der Montag

Corona-Krisenkabinett tagt - Themen wohl Beschaffung und Kredithilfen

BERLIN: Das Corona-Krisenkabinett will am Montagvormittag voraussichtlich über die Probleme bei der Beschaffung von Schutzmaterial gegen das Coronavirus beraten. Zudem könnten weitere Kredithilfen für mittelständische Firmen aufgerufen werden. Im Gespräch ist, Kredite für Mittelständler für eine begrenzte Zeit mit einer 100-prozentigen Staatshaftung abzusichern. Die Höchstgrenze könnte bei 500 000 Euro pro Firma liegen. Der Staat könnte dafür Garantien in einem Volumen von bis zu 300 Milliarden Euro übernehmen.

Österreichische Regierung verkündet Fahrplan für Zeit nach Ostern

WIEN: Die österreichische Bundesregierung wird am Montag die Menschen über das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Coronavirus informieren. Es wird erwartet, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und weitere Mitglieder des Kabinetts bei einer Pressekonferenz um 11.00 Uhr erste Lockerungen der drastischen Anti-Corona-Maßnahmen ab dem 14. April verkünden. Kurz hatte im Verlauf des Wochenendes in mehreren Interviews deutlich gemacht, dass vor allem der Handel schon bald auf Lockerungen hoffen kann.

Videokonferenzen der EU-Justiz- und Verteidigungsminister zu Corona

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister und die Justizminister der EU-Staaten wollen sich am Montag in getrennten Videokonferenzen über die Auswirkungen der Corona-Krise austauschen. Im Justizressort geht es vor allem um rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie sowie um die Lage in den Haftanstalten Europas. Die EU-Verteidigungsminister erörtern, was die Streitkräfte ihrer Länder tun können, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Zudem wollen die Minister eine Reihe von gemeinsamen Einsätzen im Ausland, wie etwa die Kontrolle des Waffenembargos gegen Libyen, besprechen.

Weitere Bundesligisten nehmen Training unter Corona-Auflagen auf

Berlin (dpa) - Am Montag wollen weitere Fußball-Bundesligisten trotz der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie auf den Trainingsplatz zurückkehren. Unter anderem die Spieler des FC Bayern sollen auf dem Vereinsgelände in Kleingruppen trainieren und die behördlichen Auflagen dabei einhalten. Dem FC Schalke 04 wurde die Genehmigung erteilt, in Gruppen von bis zu sieben Profis zu trainieren. Ein gewisser Mindestabstand soll dabei aber gewahrt werden. Der Spielbetrieb im deutschen Profi-Fußball ruht aufgrund der Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 noch bis mindestens zum 30. April.

