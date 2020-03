Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 23.03.20 | Aktualisiert um: 09:48

Kabinett will umfassende Corona-Notpakete beschließen

BERLIN: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus will das Bundeskabinett am Montag umfassende Maßnahmen beschließen. Dabei geht es um große Schutzschirme für Unternehmen, Beschäftigte und Kliniken. Geplant sind umfangreiche Rechtsänderungen. Im Schnellverfahren soll am Mittwoch bereits der Bundestag zustimmen, am Freitag der Bundesrat.

Corona: EU-Außenminister beraten über Rückholaktionen für Gestrandete

BRÜSSEL: Die EU-Außenminister beraten am Montag (11.00 Uhr) über die Rückholaktionen für Hunderttausende EU-Bürger, die wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandet sind. Zugleich soll es in der Videoschalte um die geopolitischen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gehen. Für Deutschland nimmt Außenminister Heiko Maas an den Gesprächen teil.

EU-Finanzminister beraten Corona-Hilfen für die Wirtschaft

BRÜSSEL: Der Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise beschäftigt am Montag (ab 15.00 Uhr) die EU-Wirtschafts- und Finanzminister in einer Schaltkonferenz. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, erstmals überhaupt die europäischen Schulden- und Defizitregeln auszusetzen, um den Mitgliedsstaaten freie Hand für Krisenhilfen zu geben. Möglich wird das über die «allgemeine Ausweichklausel» im Stabilitäts- und Wachstumspakt. Die Regierungen sollen unbegrenzt in die Wirtschaft investieren dürfen. Es wird erwartet, dass die EU-Staaten den Vorschlag billigen.

Versuchter Totschlag am Nachbarn? - Mann vor Gericht

MÜNCHEN/FÜRSTENFELDBRUCK: Der Prozess gegen einen 55 Jahre alten Mann wegen versuchten Totschlags an einem Nachbarn beginnt am Montag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht München II. Der Angeklagte soll im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Fürstenfeldbruck mit einem Hammer auf den 18-Jährigen und zwei seiner Freunde eingeschlagen haben, als die nachts nach einem Einkauf in einer Tankstelle nach Hause kamen. Er ist auch wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.