Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.19

Deutsche Presse-Agentur feiert 70-jähriges Bestehen

BERLIN (dpa) - Mit einem Festakt in Berlin feiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Montag (11.00 Uhr) ihr 70-jähriges Bestehen.



Als Festredner wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Im Mittelpunkt der Veranstaltung mit rund 300 Gästen wird die Situation der Pressefreiheit in Deutschland stehen.

Bewerbungsfrist für SPD-Parteivorsitz beginnt

BERLIN (dpa) - Bei der SPD beginnt an diesem Montag offiziell die Bewerbungsfrist für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles. Bis zum 1. September sollen Interessenten ihren Hut in den Ring werfen.



Dabei hat der Parteivorstand auch ausdrücklich Teams zur Kandidatur ermutigt - auf dem Wahlparteitag im Dezember soll die Möglichkeit einer Doppelspitze in die Satzung der Partei aufgenommen werden.

Rot-Grün-Rot will Koalitionsvertrag für Bremen vorstellen

BREMEN (dpa) - SPD, Grüne und Linke wollen am Montag (14.00 Uhr) die Ergebnisse ihrer rund dreiwöchigen Koalitionsverhandlungen in Bremen präsentieren.



Dabei soll der 140 Seiten umfassende Koalitionsvertrag vorgestellt, auf den sich die Unterhändler der drei Parteien in der Nacht geeinigt hatten. Jetzt müssen noch die Parteitage dem Koalitionsvertrag zustimmen. Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.

Nach Eurofighter-Absturz: Geschwader in Laage nimmt Flüge wieder auf

LAAGE (dpa) - Eine Woche nach dem Absturz zweier Eurofighter an der Mecklenburgischen Seenplatte heben die Flugzeuge des Geschwaders am Montag (09.00 Uhr) erstmals wieder ab.



Wie ein Sprecher des Geschwaders 73 «Steinhoff» in Laage bei Rostock erklärte, wird der Flugbetrieb mit täglich zwei Trainingsflügen wieder aufgenommen.

Jahrestag der Rückgabe an China: Neue Proteste in Hongkong

PEKING (dpa) - Zum Jahrestag der Rückgabe des Gebietes an China hat in Hongkong am Montag erneut eine große Demonstration begonnen.



Der jährliche Protestmarsch am 1. Juli dürfte wegen der ohnehin aufgeheizten Stimmung in der Finanzmetropole in diesem Jahr besonders groß ausfallen. Gleich zu Beginn der Proteste setzte die Polizei Pfefferspray und Schlagstöcke gegen Demonstranten ein.

Kramp-Karrenbauer besucht Israel - Erste Reise außerhalb Europas

JERUSALEM (dpa) - Bei einem Besuch in Israel hält die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag (8.00 Uhr) eine Rede auf einer Sicherheitskonferenz in Herzlija nahe Tel Aviv.



Später besucht sie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Kramp-Karrenbauer bleibt bis Dienstag in Israel und plant auch politische Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Staatspräsident Reuven Rivlin.

Bundesagentur veröffentlicht Juni-Arbeitslosenzahlen

NÜRNBERG (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Montag (9.55 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für Juni.



Ungeachtet der Abkühlung der Konjunktur rechnen von der Deutschen Presse-Agentur befragte Volkswirte damit, dass sich der Arbeitsmarkt weiterhin einigermaßen robust zeigt.

Ölkartell Opec berät über Verlängerung der Produktionslimits

WIEN (dpa) - Wird das Ölkartell Opec seine Produktion auch im zweiten Halbjahr 2019 begrenzen?



Diese Frage steht bei den Beratungen der 14 Mitgliedsstaaten am Montag in Wien im Mittelpunkt. Analysten gingen in den Tagen vor dem Treffen davon aus, dass die Ende Juni ausgelaufenen Produktionslimits verlängert und womöglich sogar verschärft werden.

Bahn legt Vorschläge für neue Bahntrasse im Inntal vor

ROSENHEIM (dpa) - Die Deutsche Bahn will am Montag (12.30 Uhr) fünf Vorschläge für den Verlauf einer umstrittenen Neubaustrecke im bayerischen Inntal vorlegen.



An dem Termin in Rosenheim nehmen die Verkehrsminister des Bundes und Bayerns, Andreas Scheuer und Hans Reichhart (beide CSU) sowie Bayerns Bahnchef Klaus-Dieter Josel teil.

Eröffnung von Trainingszentrum gegen Hackerangriffen auf Stromnetze

ESSEN (dpa) - Deutschlands größter Stromnetzbetreiber Innogy eröffnet am Montag (15.30 Uhr) in Essen ein Trainingszentrum, in dem die Abwehr digitaler Attacken geübt wird.



Der Stromkonzern will in der Trainingsanlage nicht nur die eigenen Mitarbeiter für den Kampf gegen unsichtbare Gegner schulen. Auch andere Energieversorger und Netzbetreiber sollen in Essen testen können, ob ihre Sicherheitsvorkehrungen gegen Eindringlinge funktionieren.

Berliner Modewoche beginnt

BERLIN (dpa) - In Berlin beginnt die Modewoche. Der Österreicher Christoph Rumpf soll am Montagmittag (12.00 Uhr) den Laufsteg im E-Werk, einer alten Industriehalle, eröffnen.



Abends zeigt Guido Maria Kretschmer («Shopping Queen») eine neue Kollektion.

Prozess um Gruppenvergewaltigung von Freiburg wird fortgesetzt

FREIBURG (dpa) - Der Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Diskothek in Freiburg wird am Montag (13.00 Uhr) mit der Vernehmung der Angeklagten fortgesetzt.



Es ist der zweite Verhandlungstag in dem Strafprozess, der am vergangenen Mittwoch vor dem Landgericht Freiburg begonnen hat.

Prozess um Mordversuch mit Armbrust - Urteil gegen 43-Jährigen

MEMMINGEN (dpa) - Im Prozess um einen Mordversuch mit einer Armbrust will das Landgericht Memmingen (Bayern) am Montag (13.30 Uhr) das Urteil verkünden.



Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im September vergangenen Jahres in Pfaffenhofen an der Roth (Landkreis Neu-Ulm) dem neuen Partner seiner Ex-Freundin einen Pfeil in die Brust geschossen zu haben.

Voldemort und «Der englische Patient» - Ehrenpreis für Ralph Fiennes

MÜNCHEN (dpa) - Der britische Schauspieler Ralph Fiennes stattet dem Filmfest München einen Besuch ab.



Am Montag (18.00 Uhr) zeichnet das Festival den 56-Jährigen mit dem CineMerit-Award aus und würdigt mit dem undotierten Ehrenpreis sein Lebenswerk.

Wimbledon beginnt - Zverev bei Tennis-Klassiker im Einsatz

LONDON (dpa) - In Wimbledon beginnt am Montag (12.00 Uhr MESZ/Sky) das dritte Grand-Slam-Turnier der Tennisprofis in diesem Jahr.



Sieben deutsche Teilnehmer bestreiten am ersten Turniertag ihre Erstrundenpartien. Der Weltranglisten-Fünfte Alexander Zverev geht auf dem zweitgrößten Platz als Favorit in die Partie gegen den Tschechen Jiri Vesely (2. Spiel nach 14.00 Uhr MESZ/Sky).

Hertha, Schalke, Leverkusen und Augsburg starten in Vorbereitung

BERLIN (dpa) - Die Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, FC Schalke 04, Bayer Leverkusen und FC Augsburg starten an diesem Montag mit den ersten öffentlichen Trainingseinheiten in die Vorbereitung auf die neue Saison.



Im Blickpunkt stehen vor allem Herthas neuer Cheftrainer Ante Covic und David Wagner, der bei Schalke ebenfalls seine erste Station als Cheftrainer in der Bundesliga antritt.