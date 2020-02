Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.20

CDU-Gremien beraten über Hamburg und Konsequenzen in Führungsdebatte

BERLIN (dpa) - Die CDU-Spitze will an diesem Montag zunächst im Präsidium (9.00 Uhr) und später im Vorstand (11.00 Uhr) über die Konsequenzen aus dem miserablen Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg beraten. Im Mittelpunkt dürfte die offene Führungsfrage der Bundespartei nach dem angekündigten Rückzug von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer stehen. Erwartet wurde, dass die Parteiführung einen Zeitplan für das weitere Vorgehen vorlegt. Nicht ausgeschlossen war, dass bereits ein Zeitpunkt für einen Sonderparteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden vor der Sommerpause genannt wird.

Bündnis der Demokratien: Trump zu Staatsbesuch in Indien

AHMEDABAD (dpa) - US-Präsident Donald Trump beginnt einen Staatsbesuch in Indien mit einem festlichen Auftritt vor rund Hunderttausend Menschen. Zusammen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi will er dabei am Montag (gegen 8.30 Uhr MEZ) für ein stärkeres Bündnis der beiden großen Demokratien werben, wie eine ranghohe Beamtin in Washington erklärte. Der Auftritt in einem neuen Cricket-Stadion in der westlichen Stadt Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat steht unter dem Motto «Namaste Trump» (Hallo Trump).

Steinmeier beginnt Staatsbesuch in Kenia

NAIROBI (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Montag seinen Staatsbesuch in Kenia. Er wird sich am Morgen in der Hauptstadt Nairobi zunächst mit Vertretern der Zivilgesellschaft treffen, bevor ihn Staatspräsident Uhuru Kenyatta mit militärischen Ehren begrüßt (9.00 Uhr Ortszeit/11.00 Uhr MEZ). Beide Staatsoberhäupter werden anschließend ein Gespräch miteinander führen und sich am Abend bei einem Staatsbankett wiedersehen.

Hunderttausende zu Rosenmontagszügen erwartet

KÖLN/DÜSSELDORF/MAINZ (dpa) - Mit den Rosenmontagszügen erreicht der Straßenkarneval seinen Höhepunkt in den Hochburgen. Die Karnevalisten erwarten an diesem Montag Hunderttausende Zuschauer. Möglicherweise werden die satirischen Wagen dieses Jahr noch politischer als sonst. Auch der erst wenige Tage zurückliegende mutmaßlich rechtsextremistische Anschlag von Hanau soll im Kölner und im Düsseldorfer Zug aufgegriffen werden.

Prozess gegen WikiLeaks-Gründer Assange - Anhörungen starten

LONDON (dpa) - Die Anhörungen zum Auslieferungsantrag der USA gegen Wikileaks-Gründers Julian Assange beginnen an diesem Montag (11 Uhr MEZ) in London. Die US-Justiz wirft dem gebürtigen Australier vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning - damals Bradley Manning - geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Bei einer Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft.

Protokoll über «Stabilitätsvereinbarung» in Thüringen geplant

ERFURT (dpa) - Die Ergebnisse des Treffens von Linke, SPD, Grünen und CDU zur Beendigung der Thüringer Regierungskrise sollen am Montag in Erfurt weiter beraten werden. Sie würden nicht in einen Vertrag oder eine Vereinbarung münden, sondern nur protokolliert, kündigte der Linke-Politiker Bodo Ramelow an. Über den Inhalt des Protokolls solle Einvernehmen zwischen den vier Parteien erzielt werden. Es würde dann in den nächsten Tagen von den Gesprächspartnern unterzeichnet, nicht von den Parteien.

Libyscher Ministerpräsident beim Auftakt des UN-Menschenrechtsrats

GENF (dpa) - Der Bürgerkrieg in Libyen beschäftigt den UN-Menschenrechtsrat zum Auftakt seiner Frühjahrssitzung. Am Montag will Regierungschef Fajis al-Sarradsch dem Rat in Genf persönlich über Fortschritte berichten. Die Friedensbemühungen haben durch die Berliner Konferenz im Januar neuen Auftrieb bekommen. In Genf verhandeln bereits Militärvertreter beider Seiten über einen dauerhaften Waffenstillstand. Politische Gespräche sollen dort am 26. Februar beginnen.

Prozess gegen Frankreichs Ex-Premier Fillon wegen Jobaffäre beginnt

PARIS (dpa) - Der ehemalige französische Präsidentschaftskandidat François Fillon und seine Ehefrau müssen sich in der Affäre um mutmaßliche Scheinbeschäftigung vor einem Gericht verantworten. Der Prozess gegen den rechts-konservativen Fillon beginnt am Montag (13.30 Uhr) in Paris. Ihm wird unter anderem Veruntreuung von öffentlichen Geldern vorgeworfen, seiner Frau Beihilfe. Die Vorwürfe hatten Fillons letztlich erfolglose Präsidentschaftskandidatur 2017 schwer belastet.

Mutmaßliche Schleuser wegen arrangierter Ehen vor Gericht

STUTTGART (dpa) - Eine mutmaßliche Bande von Schleusern muss sich in den kommenden Monaten in Stuttgart vor Gericht verantworten, weil sie Dutzende Scheinehen arrangiert haben soll. Die acht angeklagten Vermittler kommen vor allem aus Indien. Sie waren im Mai nach monatelangen Ermittlungen bei einer Razzia in mehreren Städten in Baden-Württemberg und im Saarland festgenommen worden und sitzen seither in Untersuchungshaft.

Hillary Clinton bei Berlinale erwartet

BERLIN (dpa) - Auf der Berlinale wird am Montag die frühere amerikanische First Lady Hillary Clinton erwartet. Clinton soll in Berlin die Dokuserie «Hillary» vorstellen. Der Vierteiler der Filmemacherin Nanette Burstein gibt Einblick in Leben und Karriere der 72-Jährigen. Nach der Premiere steht ein Filmgespräch mit Clinton auf dem Programm.

Ohne große Fan-Unterstützung: Eintracht empfängt Aufsteiger Union

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Zum Abschluss des 23. Bundesliga-Spieltags kann sich Eintracht Frankfurt bis auf fünf Zähler an die Europapokal-Plätze heranschieben. Das Team von Trainer Adi Hütter wird am Montag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Aufsteiger Union Berlin aber ohne große Unterstützung von den Rängen auskommen müssen. Die aktive Fanszene hat vorab bereits angekündigt, die Partie aus Protest gegen Montagsspiele zu boykottieren.

Deutsche Basketballer wollen zweiten Sieg in EM-Qualifikation

NEWCASTLE (dpa) - Im zweiten Spiel der EM-Qualifikation treten die deutschen Basketballer am Montag in Newcastle gegen Gastgeber Großbritannien an. Nach dem überraschenden Erfolg gegen Frankreich am Freitag will das Team von Trainer Henrik Rödl ab 21.00 Uhr den zweiten Sieg feiern. Deutschland tritt in der Gruppe außer Konkurrenz an, weil die Mannschaft als Teil-Gastgeber der Europameisterschaft 2021 bereits qualifiziert ist.