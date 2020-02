Von: Redaktion DER FARANG | 17.02.20

CSU-Vorstand berät über CDU-Krise - Woche der Entscheidung?

MÜNCHEN/BERLIN (dpa) - Eine Woche nach der Rückzugsankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will sich am Montag (10.00 Uhr) der CSU-Vorstand mit der Krise der Union befassen. Bereits kurz nach der Erklärung Kramp-Karrenbauers hatte Parteichef Markus Söder mit dem CSU-Präsidium über die Situation gesprochen. Angesichts der schwierigen Lage der Schwesterpartei CDU fürchtet die CSU weitere Einbußen der Union bei kommenden Wahlen, aber auch neue Unruhe in den eigenen Reihen im Zuge der Suche nach einem gemeinsamen Kanzlerkandidaten.

Linke, SPD und Grüne sprechen mit der CDU über mögliche Ramelow-Wahl

ERFURT (dpa) - Über mögliche Wege aus der Regierungskrise in Thüringen wollen Vertreter von Linke, SPD und Grünen an diesem Montag (18.00 Uhr) mit CDU-Abgeordneten sprechen. Die Christdemokraten lehnen es bislang ab, den früheren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) aktiv in das Amt des Regierungschefs mitzuwählen. Die Linke dagegen besteht darauf, dass Ramelow im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt wird - ohne dabei von Stimmen der AfD abhängig zu sein. Den Christdemokraten verbietet ein Bundesparteitagsbeschluss jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD und den Linken.

Pegida erwartet Björn Höcke zu 200. Protestmarsch in Dresden

DRESDEN (dpa) - Die islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bewegung geht am Montag (18.40 Uhr) zum 200. Mal in Dresden auf die Straße. Zu der Kundgebung wird auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke erwartet. In der sächsischen Landeshauptstadt hat sich breiter gesellschaftlicher Widerstand dagegen formiert. Unter dem Motto «Demokratie braucht Rückgrat» rufen die Dresdner Kreisverbände von CDU und FDP sowie die Sächsische Bibliotheksgesellschaft (SäBiG) zu einer Kundgebung auf.

Heil und Karliczek bei neuer Beratung für Auslands-Fachkräfte in Bonn

BONN (dpa) - Mit einem neuen Einwanderungsgesetz will die Bundesregierung Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland locken. Von einer Beratungsstelle in Bonn aus sollen sich diese künftig per Telefon, Mail oder Chat noch in ihrer Heimat beraten lassen können. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und seine Kabinettskollegin Anja Karliczek (CDU) wollen sich am Montag (9.30 Uhr) vor Ort einen Eindruck von der neuen Service-Stelle verschaffen.

EU-Außenminister beraten über Waffenembargo gegen Libyen

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Außenminister beraten am Montag (9.30 Uhr) über Möglichkeiten zur Überwachung des UN-Waffenembargos gegen Libyen. Dabei stand zuletzt auch eine Wiederbelebung einer EU-Marinemission im Raum. Dies dürfte jedoch am Widerstand weniger EU-Staaten scheitern. Für Deutschland wird Außenminister Heiko Maas zu dem Treffen in Brüssel erwartet. In Berlin hatten sich vor vier Wochen auf deutsche Initiative hin 16 Staaten und Organisationen darauf verständigt, eine Einmischung von außen in den seit neun Jahren anhaltenden Bürgerkrieg zu beenden.

Sondertreffen der EU-Europaminister zum Haushaltsstreit

BRÜSSEL (dpa) - Drei Tage vor dem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs versuchen die Europaminister, einen Kompromiss zum europäischen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 anzubahnen. Grundlage ihrer Beratungen am Montag (16.30 Uhr) in Brüssel ist ein Vorschlag des EU-Ratspräsidenten Charles Michel. Sein 53 Seiten starkes Papier war unmittelbar nach Bekanntwerden am Freitag breit kritisiert worden.

Eurogruppe berät Konjunktur und Eurozonen-Budget

BRÜSSEL (dpa) - Die Wirtschaftslage und geplante Reformen der Eurozone beschäftigen am Montag (ab 15.00 Uhr) die Finanzminister der Länder mit der europäischen Gemeinschaftswährung. Zum einen berät die Eurogruppe die jüngste Konjunkturprognose der EU-Kommission, die nur mäßiges Wachstum voraussagt und vor neuen Risiken wie dem Coronavirus warnt. Zum anderen geht es noch einmal um Details des geplanten Eurozonen-Budgets.

Mehr Umsatz und mehr Gewinn - Deutsche Börse bilanziert 2019

FRANKFURT/ESCHBORN (dpa) - Die Geschäfte laufen blendend, die Aktie ist auf Höhenflug, die Stimmung bestens - die Deutsche Börse hat einen Lauf. Am Montag legt der Dax-Konzern nach Börsenschluss am Abend die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Tags darauf beantwortet der Vorstand in Frankfurt Fragen der Finanzpresse. Analysten rechnen mit kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn.

Prozess um tödliches Autorennen in Moers: Urteil möglich

KLEVE (dpa) - Im Prozess um ein mutmaßliches Autorennen mit einem unbeteiligten Todesopfer in Moers fällt das Landgericht Kleve womöglich am Montag (ab 9.00 Uhr) ein Urteil. Angeklagt sind zwei 22 Jahre alte Männer aus Duisburg, ein Deutscher und ein Kosovare. Sie sollen sich im vergangenen April in Moers mit ihren über 550 und 600 PS starken Autos auf einer zweispurigen Wohnstraße ein Rennen geliefert haben.

Hunde vor Gericht: Miniatur oder richtiger Bullterrier?

MÜNSTER (dpa) - Im Streit um mutmaßlich zu große Miniatur-Bullterrier müssen am Montag (12.00 Uhr) die Hunde «Jagger Bonsai von Amadis» und «Louis» vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster antreten. Die Halter streiten sich seit Jahren mit der Stadt Düsseldorf. In der Landeshauptstadt werden die Tiere als Bullterrier eingestuft, weil die Hunde etwas mehr als die für diese Rasse maximalen 35,5 Zentimeter groß sind.

Abriss der Brandruine im Zoo beginnt - Mehr Tiere tot als bekannt

KREFELD (dpa) - Gut sechs Wochen nach dem schweren Brand im Krefelder Zoo beginnen am Montag die Abrissarbeiten an dem ausgebrannten Affenhaus. Wie aus einer Vorlage für den Stadtrat hervorgeht, sollen zunächst die stählernen Überreste des Dachs abgetragen werden. In dem Papier wird auch erwähnt, dass das verheerende Feuer mehr als 50 Tiere getötet habe. Bisher war von rund 30 Tieren die Rede gewesen.

UN-Konferenz zum besseren Schutz bedrohter Tierarten in Indien

NEU DELHI (dpa) - Vertreter von 129 Staaten wollen in dieser Woche in Indien über den besseren Schutz einiger Tierarten beraten. Bei der 13. UN-Konferenz über die Konvention zur Erhaltung wandernder wildlebender Tierarten (CMS) in der indischen Stadt Gandhinagar geht es um den Schutz der Tiere - aber auch den der Lebensräume. Beispielsweise asiatische Elefanten, Jaguare und mehrere Hai- sowie Vogelarten könnten in CMS-Schutzlisten aufgenommen werden, wie es auf der CMS-Internetseite heißt. Kommen die Tiere in die höchste Schutzliste, sollen die Mitgliedsländer das Töten dieser Tiere verbieten.

Kartenvorverkauf zur 70. Berlinale beginnt

BERLIN (dpa) - Drei Tage vor der 70. Auflage der Berlinale startet am Montag (10.00 Uhr) der Kartenvorverkauf. Traditionell bilden sich Stunden vorher lange Schlangen vor den Schaltern. In den vergangenen Jahren übernachteten manche Kino-Fans mit Schlafsäcken, Camping- Stühlen und warmen Getränken an den Vorverkaufsstellen. Bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin (20. Februar bis 1. März) sollen rund 340 Filme laufen. Die Eröffnungsfeier wird erstmals in Kinos in vier deutschen Städten - Hamburg, München, Essen und Halle - übertragen.

20. Laureus World Sports Awards werden in Berlin verliehen

BERLIN (dpa) - Zum zweiten Mal nach 2016 werden am Montag in Berlin die Laureus World Sports Awards verliehen. Zur Preisverleihung ab 19.00 Uhr in der Verti Music Hall in der Nähe des Ostbahnhofs wird eine Vielzahl an Sportstars erwartet. Dazu gehören unter anderen Boris Becker, Luis Figo und Maria Höfl-Riesch. Zu den Nominierten bei der 20. Auflage der Veranstaltung gehören der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, Golf-Ikone Tiger Woods und Turn-Superstar Simone Biles.