Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.20

Parteien beraten über politischen Neustart in Thüringen

ERFURT/BERLIN (dpa) - Nach dem Rücktritt von FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich suchen die Parteien in Erfurt und Berlin einen Ausweg aus der Regierungskrise in Thüringen. Am Montag (10.00 Uhr) trifft sich die Landtagsfraktion der Linken in Erfurt, um das weitere Vorgehen zu beraten. Die Linke, die die stärkste Fraktion im Landtag stellt, verlangt Garantien von CDU und FDP, bevor sie Bodo Ramelow erneut in eine Ministerpräsidentenwahl im Landtag schickt.

Tödliches Autorennen in Nordrhein-Westfalen: Prozess beginnt

KLEVE (dpa) - Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit einem Todesopfer in Moers am Niederrhein beginnt am Montag (09.30 Uhr) der Prozess gegen zwei junge Männer. Die beiden 22-Jährigen aus Duisburg sollen sich im vergangenen April in Moers mit ihren über 500 PS starken Autos ein Rennen geliefert haben. Einer der Männer prallte laut Anklage in einem Kreuzungsbereich gegen den Wagen einer 43-jährigen Frau, die drei Tage später starb.

Neue Esa-Sonde soll in Richtung Sonne starten

CAPE CANAVERAL (dpa) - Die neue Esa-Sonde «Solar Orbiter» soll am frühen Montagmorgen (5.03 Uhr deutscher Zeit) von Cape Canaveral in Florida aus in Richtung Sonne starten. Die nach Schätzungen fast 1,5 Milliarden Euro teure Mission soll neue Erkenntnisse zu unserem rund 150 Millionen Kilometer entfernten Heimatstern ermöglichen. Das Gemeinschaftsprojekt der US-Raumfahrtbehörde Nasa und ihres europäischen Pendants Esa hat zehn wissenschaftliche Instrumente an Bord und soll im Europäischen Raumflugkontrollzentrum (European Space Operations Centre; ESOC) in Darmstadt gesteuert werden.

NDR will Details zum deutschen ESC-Beitrag bekannt geben

HAMBURG (dpa) - Rund drei Monate vor dem Eurovision Song Contest (ESC) will der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag (9.30 Uhr) Details rund um den deutschen Beitrag bekannt geben. Bislang ist unklar, wie «Unser Lied für Rotterdam» in diesem Jahr ausgewählt werden soll - oder ob es möglicherweise bereits ausgesucht wurde. Wer am 16. Mai beim Finale des ESC in Rotterdam (Niederlande) für Deutschland antreten wird, ist daher nicht bekannt.