Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.20

Nach dem Brexit: London und Brüssel präsentieren Verhandlungslinien

BRÜSSEL/LONDON (dpa) - Nach dem Brexit wollen Großbritannien und die Europäische Union am Montag ihre jeweiligen Verhandlungslinien für die künftigen Beziehungen umreißen. Der britische Premierminister Boris Johnson will dies am Vormittag in einer Rede vor Geschäftsleuten und Diplomaten tun. In Brüssel äußert sich EU-Chefunterhändler Michel Barnier auf einer Pressekonferenz (12.30 Uhr).

Abschlussplädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump

WASHINGTON (dpa) - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump werden die Vertreter von Anklage und Verteidigung am Montag ihre Abschlussplädoyers halten. In der Sitzung im Senat (ab 17.00 Uhr MEZ) sollen den Anklägern des Repräsentantenhauses und den Verteidigern Trumps jeweils rund zwei Stunden Sprechzeit zustehen.

Österreichischer Kanzler Kurz in Berlin zu Gast

BERLIN (dpa) - Der österreichische Regierungschef Sebastian Kurz trifft am Montag (12.30 Uhr) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin zusammen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen im Kanzleramt soll es um die Beziehungen beider Länder sowie um europapolitische, wirtschaftspolitische und internationale Fragen gehen.

Frist für Ramelows mögliche Gegenkandidaten in Thüringen läuft aus

ERFURT (dpa) - Zwei Tage vor der geplanten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen läuft am Montag (11.00 Uhr) die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen aus. Sicher ist bisher nur, dass der bisherige Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) bei der Wahl am Mittwoch wieder antreten will. Die AfD hatte angekündigt, einen eigenen Bewerber ins Rennen zu schicken, sollte es keinen Kandidaten von CDU oder FDP geben.

Merkel spricht mit Handelsbranche über Lebensmittelpreise

BERLIN (dpa) - Angesichts umstrittener Preisaktionen für Lebensmittel kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag (10.00 Uhr) mit Vertretern des Einzelhandels und der Ernährungsindustrie zusammen. Die Bundesregierung hatte vorab deutlich gemacht, dass eine regionale Ernährung nur möglich sei, wenn regional produzierende Landwirte auch angemessene Preise erzielen könnten.

Kramp-Karrenbauer eröffnet Bundeswehrtagung in Berlin

BERLIN (dpa) - Die militärische Führung berät von Montag an zwei Tage lang über die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) eröffnet die alle zwei Jahre stattfindende Bundeswehrtagung in Berlin. Die Tagung dient der Information führender Offiziere durch die Verteidigungsministerin und den Generalinspekteur der Bundeswehr.

Frankreichs Präsident Macron besucht Polen

WARSCHAU (dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am Montag zu einem zweitägigen Besuch in Warschau erwartet. Am ersten Tag wird er mit Staatspräsident Andrzej Duda sowie mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zusammentreffen. Im Zentrum der Gespräche sollen laut Morawieckis Büro die polnisch-französischen Beziehungen stehen, die EU-Haushaltsplanung für die Jahre 2021 bis 2027 sowie die Klima- und Industriepolitik.

Parlament des Kosovo stimmt über neue Regierung ab

PRISTINA (dpa) - Im Kosovo stimmt das Parlament am Montag über eine neue Regierung unter Leitung des Chefs der links-nationalen Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung), Albin Kurti, ab. Beobachter gingen davon aus, dass Kurti eine Mehrheit erhalten dürfte, nachdem er sich am Sonntag praktisch in letzter Minute mit Isa Mustafa von der konservativen Demokratischen Liga des Kosovos (LDK) auf ein Koalitionsabkommen geeinigt hatte.

Mann mit Samuraischwert getötet - Urteil erwartet

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Im Prozess um eine tödliche Attacke mit einem Samuraischwert wollen die Richter am Montag (10.15 Uhr) in Mönchengladbach das Urteil sprechen. Der Angeklagte hatte zugegeben, bei einem Trinkgelage im Streit seinen Besucher mit dem Schwert erschlagen zu haben. An den genauen Tathergang könne er sich aber nicht erinnern.

Schulleiter soll Kinder misshandelt haben - Prozess beginnt

POTSDAM/FORST (dpa) - Nach Misshandlungsvorwürfen gegen den ehemaligen Leiter einer Schule in Brandenburg muss sich dieser von Montag an vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Cottbus wirft dem inzwischen 45 Jahre alten Mann Körperverletzung in 20 Fällen vor. Sieben Kinder der Grundschule in der Kleinstadt Forst seien von September 2015 bis März 2017 davon betroffen gewesen.

Rinderherpes: Drei Landwirte klagen gegen Massentötung

AACHEN (dpa) - Drei Aachener Landwirte klagen gegen eine behördliche Anordnung, rund 680 Rinder wegen der Tierseuche Rinderherpes zu töten. Über ihre Klagen verhandelt das Verwaltungsgericht Aachen am Montag (ab 9.30 Uhr). Die Städteregion Aachen geht nach Gerichtsangaben in zwei Betrieben vom Verdacht eines Ausbruchs der Tierseuche aus. In dem dritten Betrieb sei Rinderherpes nachgewiesen worden. Nach Gerichtsangaben zeigen die Tiere keine Krankheitssymptome.