27.01.20

Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz

OSWIECIM (dpa) - Genau 75 Jahre nach der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz wird am Montag dort an die Gräueltaten erinnert und der Toten gedacht. Zu der Gedenkveranstaltung werden Delegationen aus etwa 50 Staaten und auch zahlreiche Überlebende in Polen erwartet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird ebenso teilnehmen wie der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin.

Trump stellt Israels Spitzenpolitikern seinen Nahost-Plan vor

TEL AVIV/WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump will Israels Spitzenpolitikern am Montag die Grundzüge seines Nahost-Plans vorstellen. Der rechtskonservative Regierungschef Benjamin Netanjahu und sein Herausforderer Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß reisten am Sonntag zu getrennten Treffen nach Washington.

EU-Minister beraten über «Green Deal» und Agrarreform

BRÜSSEL (dpa) - Der künftige Klimaschutz in der Landwirtschaft beschäftigt am Montag (10.00 Uhr) die EU-Agrarminister in Brüssel. Zu dem Treffen wird auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erwartet. Dabei soll es um die Frage gehen, wie der sogenannte Green Deal in der Landwirtschaft umgesetzt werden kann. Weitere Themen sind die Agrarreform und ein EU-weites Tierwohl-Label.

Goldmünzen-Diebstahl in Berlin: Plädoyers der Verteidiger beginnen

BERLIN (dpa) - Im Prozess um den spektakulären Diebstahl der zwei Zentner schweren Goldmünze «Big Maple Leaf» aus dem Berliner Bode-Museum sollen am Montag (9.30 Uhr) die Plädoyers der Verteidiger beginnen. Vier 21 bis 25 Jahre alte Männer stehen seit mehr als einem Jahr vor dem Landgericht. Sie sollen Ende März 2017 die Münze mit einem damaligen Goldwert von knapp 3,75 Millionen Euro gestohlen haben.

«Michelin» vergibt Sterne für französische Top-Restaurants

PARIS (dpa) - Der Gastronomieführer «Guide Michelin» stellt am Montag (16.00 Uhr) in Paris seine neue Frankreich-Ausgabe vor. Der Chef der Feinschmecker-Bibel, Gwendal Poullennec, wird mitteilen, welche Restaurants sich mit wie vielen Sternen schmücken können.

Trauerfeier für «Rosenheim-Cop» Joseph Hannesschläger

MÜNCHEN (dpa) - Auf dem Münchner Ostfriedhof verabschieden sich am Montag (12.45 Uhr) Freunde, Fans und Weggefährten vom gestorbenen Schauspieler Joseph Hannesschläger. Trauerreden halten werden der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) sowie die Schauspieler Max Müller und Alexander Duda. Der Schauspieler aus der ZDF-Serie «Die Rosenheim-Cops» starb am 20. Januar an Krebs.

Kerber und Zverev im Achtelfinale der Australian Open gefordert

MELBOURNE (dpa) - Angelique Kerber und Alexander Zverev kämpfen am Montag bei den Australian Open der Tennisprofis um den Einzug ins Viertelfinale. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Kerber tritt gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa nicht vor 07.00 Uhr MEZ an (Eurosport). Der Weltranglisten-Siebte Zverev spielt nicht vor 08.30 Uhr MEZ gegen den Russen Andrej Rubljow.