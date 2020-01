Von: Redaktion DER FARANG | 20.01.20

EU-Außenminister beraten über Ergebnisse des Libyen-Gipfels

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Außenminister beraten am Montag (09.30 Uhr) über die Ergebnisse des Libyen-Gipfels in Berlin. Bundesaußenminister Heiko Maas sowie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wollen die anderen Minister in Brüssel über Details der Einigung des Gipfels vom Sonntag informieren. Die in den Bürgerkrieg in Libyen verwickelten Staaten hatten sich auf die Einhaltung eines UN-Waffenembargos und zu einem Ende der militärischen Unterstützung für die Konfliktparteien verständigt. Zudem sollen internationale Anstrengungen zur Überwachung des Waffenembargos verstärkt werden. Gefordert wird eine umfassende Demobilisierung und Entwaffnung der Milizen. Verletzungen eines Waffenstillstandes sollen sanktioniert werden.

Internationaler Währungsfonds stellt Bericht zur Weltwirtschaft vor

DAVOS (dpa) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt zu Wochenbeginn eine aktualisierte Prognose zum Wachstum der Weltwirtschaft vor. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa und Chefvolkswirtin Gita Gopinath werden den neuen Ausblick am Montag (14.00 Uhr MEZ) in Davos vor Beginn des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums präsentieren. Im vergangenen Jahr hatte der IWF seine Prognose für 2020 angesichts von Handelskonflikten und global schwächerem Wachstum mehrfach gesenkt.

Prozessauftakt wegen Spionage bei der Bundeswehr

KOBLENZ (dpa) - Ein Prozess wegen mutmaßlicher Spionage bei der Bundeswehr beginnt am Montag (9.30 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Wegen Landesverrats in einem besonders schweren Fall ist ein einstiger Übersetzer und landeskundlicher Berater bei der Bundeswehr in Daun angeklagt. Außerdem soll der 51-jährige Deutsch-Afghane in 18 Fällen Dienstgeheimnisse verletzt haben. Der Spionageprozess unterliegt der Geheimhaltung - die Öffentlichkeit könnte dem Gericht zufolge für die Verhandlung oder für einen Teil davon ausgeschlossen werden.

Urteil im spektakulären Strom-Prozess erwartet

MÜNCHEN (dpa) - Vor dem Landgericht München II geht einer der spektakulärsten Fälle der vergangenen Jahre zu Ende: Am Montag (14.00 Uhr) soll das Urteil im sogenannten Stromschlags-Prozess fallen. Die Staatsanwaltschaft fordert 14 Jahre Haft für den Angeklagten und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Informatiker aus Würzburg hat eingeräumt, sich als falscher Arzt ausgegeben und Frauen per Skype dazu gebracht zu haben, sich selbst lebensgefährliche Stromschläge zuzufügen. Das Ganze zeichnete er auf. Angeklagt ist er wegen 88-fachen versuchten Mordes.

Prozess um Kindesmissbrauch gegen Betreuer von Pfadfindern beginnt

FREIBURG (dpa) - Wegen hundertfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern beginnt am Montag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Freiburg der Prozess gegen einen ehemaligen Betreuer von Pfadfindern. Dem 42 Jahre alten Mann werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft 330 sexuelle Übergriffe zur Last gelegt. Der ehemalige Leiter einer evangelischen Pfadfindergruppe in Staufen bei Freiburg hat sich laut Anklage von Januar 2010 bis August 2018 an vier Jungen vergangen. Diese waren den Angaben zufolge zum Zeitpunkt der Taten 7 bis 14 Jahre alt.

Urteil gegen Paketzusteller nach Messerangriff auf Radfahrer erwartet

STUTTGART (dpa) - Nach einem Messerangriff auf einen Radfahrer muss ein Paketbote mit einer mehrjährigen Jugendstrafe rechnen. Am Montag (11.00 Uhr) wird im Prozess vor dem Landgericht Stuttgart das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Jugendstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten unter anderem wegen versuchten Mordes. Nebenklage und Verteidigung plädieren ebenfalls für eine Jugendstrafe. Bei der Dauer legten sie sich aber nicht fest.

Pro-Waffen-Demonstration in Virginia - Ausschreitungen befürchtet

RICHMOND (dpa) - Waffenbefürworter wollen am Montag (17.00 Uhr MEZ) in Richmond im US-Bundesstaat Virginia zu einer Kundgebung zusammenkommen. Aus Sorge vor Ausschreitungen und bewaffneten Auseinandersetzungen erklärte der demokratische Gouverneur Ralph Northam vergangene Woche den Ausnahmezustand für Richmond und verhängte ein Waffenverbot für den Platz vor dem Kapitol in der Stadt. Es gebe Informationen, wonach gewaltbereite private Milizen und Hassgruppen «böswillige Handlungen» bei der Demonstration planten.

41. Filmfestival Max Ophüls Preis startet

SAARBRÜCKEN (dpa) - Mit der Premiere des Films «Darkroom» von Rosa von Praunheim wird am Montag (19.30 Uhr) das 41. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken eröffnet. Dem 77-jährigen Filmregisseur und Autor wird dabei der Ehrenpreis für Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film verliehen. Insgesamt werden in der Festivalwoche vom 20. bis 26. Januar 154 Filme gezeigt, darunter 63, die in Wettbewerben starten. Dafür werden wieder 16 Auszeichnungen mit Preisgeldern in einer Gesamthöhe von 118.500 Euro verliehen.

Haute-Couture-Schauen in Paris beginnen

PARIS (dpa) - Von Montag an finden in Paris die Haute-Couture-Schauen statt. Bis Donnerstag werden auf den Laufstegen ausschließlich maßangefertigte und handgenähte Einzelstücke zu sehen sein, die so aufwendig gemacht sind, dass sie um die 100.000 Euro kosten können. Einer der Höhepunkte der Woche wird die Show von Jean Paul Gaultier am Mittwochabend sein. Der legendäre französische Modeschöpfer kündigte an, seine allerletzte Haute-Couture-Show zu zeigen.

Bremer Literaturpreis wird an Barbara Honigmann verliehen

BREMEN (dpa) - Die deutsche Schriftstellerin Barbara Honigmann erhält am Montag (12.00 Uhr) den mit 25 000 Euro dotierten Bremer Literaturpreis 2020. Mit der Auszeichnung würdigt die Jury ihren Roman «Georg». Das in dem Werk in poetischer Prosa gezeichnete Porträt eines Bonvivants, Kommunisten und deutschen Juden vergegenwärtige die Geschichte des 20. Jahrhunderts, indem es in die Abgründe dieser Figur blicke, hieß zur Begründung der Jury-Entscheidung.

Deutsche Handballer bei EM gegen Gastgeber Österreich gefordert

WIEN (dpa) - Für die deutschen Handballer kommt es bei der Europameisterschaft zum Charaktertest. Nach dem vorzeitig verpassten Halbfinale will sich die DHB-Auswahl mit einem Sieg gegen Co-Gastgeber Österreich am Montag (20.30 Uhr/ARD) zumindest die Chance auf das bedeutungslose Spiel um Platz fünf erhalten. Beide Teams verfügen in der Hauptrundengruppe I über jeweils 2:4 Punkte. Bundestrainer Christian Prokop kann wieder auf den gegen Kroatien kurzfristig ausgefallenen Kreisläufer Johannes Golla vom deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt zurückgreifen.

Kehrt Magath in Fußball zurück? Pressekonferenz in Würzburg

WÜRZBURG (dpa) - Die Anzeichen für eine Rückkehr des ehemaligen Meistertrainers Felix Magath in den Fußball verdichten sich. Der frühere Bundesligacoach nimmt am Montag (10.00 Uhr) an einer Pressekonferenz in Würzburg teil. Dabei geht es nach Angaben der Onlinedruckerei Flyeralarm um eine neue «Unternehmenseinheit im Bereich Fußball in Verbindung mit Felix Magath». Dieser könnte demnach als Funktionär in den Fußball zurückkehren. Zuletzt war der 66-Jährige bis Ende 2017 als Trainer in China aktiv.

Australian Open beginnen mit vier deutschen Tennisprofis

MELBOURNE (dpa) - Bei den Australian Open sind am ersten Turniertag vier deutsche Tennisprofis im Einsatz. Gleich zum Auftakt um 11.00 Uhr Ortszeit (01.00 Uhr MEZ/Eurosport) trifft Julia Görges auf die Slowakin Viktoria Kuzmova. Jan-Lennard Struff fordert in der Nightsession in der Rod-Laver-Arena den serbischen Titelverteidiger Novak Djokovic heraus. Zudem spielt Philipp Kohlschreiber gegen Marcos Giron aus den USA, Cedrik-Marcel Stebe bekommt es mit dem Franzosen Benoît Paire zu tun.