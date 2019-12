Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.19

Wetterbilanz: Auch 2019 war es heiß und trocken

OFFENBACH (dpa) - Der Klimawandel wird sich in der Wetterbilanz von 2019 niederschlagen: Meteorologen gehen davon aus, dass das ablaufende Jahr erneut eines der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sein wird. Der Sommer 2019 war besonders heiß und trocken, gleich mehrere Hitzerekorde wurden geknackt. Genaue Daten wird der Deutschen Wetterdienst am Montagmittag in Offenbach in seiner vorläufigen Jahresbilanz veröffentlichen.

Hobbyforscher präsentiert Statistik zu beliebtesten Vornamen

AHRENSBURG (dpa) - Der Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld veröffentlicht am Montag seine Statistik zu den beliebtesten Vornamen in Deutschland. Er stützt seine Auswertung auf 610 verschiedene Quellen in bundesweit 480 Städten - zumeist Geburtskliniken, aber auch Meldungen aus zehn Standesämtern. Zuletzt waren bei den Namen Emma und Ben vorn.

Beide Halbfinals am Abend: Quartett kämpft um Endspiel bei Darts-WM

LONDON (dpa) - Am Montag (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) werden die beiden Finalisten für die Darts-Weltmeisterschaft in London ermittelt. Im Alexandra Palace werden nacheinander die beiden Halbfinalspiele im Modus Best-of-11-Sets ausgetragen.