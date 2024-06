Das bringt der Montag

Bonner Treffen bereitet Weltklimakonferenz in Baku vor

Nato-Manöver «Tiger Meet» startet in Schleswig-Holstein

JAGEL: In Schleswig-Holstein trainieren von Montag an Dutzende Kampfjets auf dem Luftwaffenstützpunkt Jagel bei einem internationalen Luftwaffen-Manöver, das den Namen «Tiger Meet» trägt. In Jagel sind dafür vorübergehend rund 60 externe Kampfjets und Hubschrauber stationiert. An der bis 14. Juni dauernden Übung nehmen Soldaten aus elf Nato-Staaten sowie aus der Schweiz und Österreich teil. Erwartet werden rund 1100 externe Soldaten.

Vorletzter EM-Test für DFB-Team gegen Ukraine

NÜRNBERG: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen die Ukraine ihr vorletztes Testspiel vor der Europameisterschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird im Max-Morlock-Stadion in der Startelf so weit möglich die Akteure aufbieten, mit denen er auch für das Turnier-Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland plant. Es geht Nagelsmann darum, nach den beiden Siegen gegen Frankreich und die Niederlande die Stabilität der Mannschaft weiter auszubauen.

Zverev spielt um Viertelfinal-Einzug bei French Open

PARIS: Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev spielt am Montag bei den French Open in Paris um den Einzug ins Viertelfinale. Dafür muss der 27-Jährige den Dänen Holger Rune im Achtelfinale besiegen. Zverev ist Favorit gegen Rune (21), der bis Februar von Tennis-Ikone Boris Becker trainiert wurde. Das Match ist das letzte des Tages auf dem überdachten Court Philippe Chatrier und soll 20.15 Uhr starten.