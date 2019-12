Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.19

Knapp 200 Staaten beginnen Verhandlungen auf UN-Klimakonferenz

MADRID (dpa) - Die 25. UN-Klimakonferenz wird am Montag (10.30 Uhr) in Madrid offiziell eröffnet. Zum Auftakt werden unter anderem UN-General Antonio Guterres und die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der spanischen Hauptstadt erwartet.

Merkel lädt nach Bauern-Protesten zum «Agrargipfel»

BERLIN (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am Montag (10.00 Uhr) in Berlin mit Vertretern von rund 40 landwirtschaftlichen Verbänden und Organisationen zusammen. Mit dem «Agrargipfel» reagiert die Bundesregierung auch auf Proteste gegen geplante neue Vorgaben zum Schutz von Insekten und strengere Düngeregeln. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU), die an dem Treffen teilnimmt, hatte vorab eine Einbeziehung der Bauern bei weiteren Umweltschutzregelungen zugesagt.

Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag in Halle nimmt Arbeit auf

MAGDEBURG (dpa) - Fast zwei Monate nach dem Terroranschlag in Halle beginnt der Landtag von Sachsen-Anhalt mit der politischen Aufarbeitung des Geschehens. Am Montag (09.30 Uhr) konstituiert sich in Magdeburg ein entsprechender Untersuchungsausschuss.

Bundesinnenministerium feiert 70-jähriges Bestehen

BERLIN (dpa) - Mit einer Podiumsdiskussion will das Bundesinnenministerium am Montag den 70. Geburtstag des Ministeriums begehen. Wie aus der Einladung für die Abendveranstaltung hervorgeht, wird man über die Geschichte des Hauses sowie über «aktuelle Herausforderungen» sprechen. Das Ministerium habe alle noch lebenden ehemaligen Bundesinnenminister eingeladen, erklärte ein Sprecher.

EU-Verkehrsminister diskutieren über Haftung von Bahnunternehmen

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Verkehrsminister beraten am Montag (09.40 Uhr) in Brüssel über Fahrgastrechte im europäischen Bahnverkehr. Im Gespräch ist unter anderem, Bahnunternehmen bei Fällen von höherer Gewalt - etwa bei Verspätungen - von der Haftung zu befreien. Die Minister wollen hier zu einer gemeinsamen Linie kommen.

Prinz Andrew unter Druck: BBC strahlt Interview mit Epstein-Opfer aus

LONDON (dpa) - Die BBC strahlt am Montagabend ein Interview mit einem Opfer aus dem Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein aus. Die US-Amerikanerin Virginia Giuffre erhebt darin der britischen Rundfunkanstalt zufolge erneut schwere Vorwürfe gegen den zweitältesten Sohn der Queen, Prinz Andrew (59).

Hubschrauberunglück in Mali: Frankreich gedenkt toter Soldaten

PARIS (dpa) - Eine Woche nach dem Hubschrauberzusammenstoß in Mali gedenkt Frankreich der 13 Soldaten, die bei dem Unglück ums Leben gekommen sind. Dazu gibt es am Montagnachmittag (ab 15.00 Uhr) eine große Trauerfeier am Pariser Invalidendom. Bei der Zeremonie soll neben Staatschef Emmanuel Macron auch der malische Präsident Ibrahim Boubacar Keïta anwesend sein.

Dänemark stellt Wildschweinzaun an deutscher Grenze fertig

KOPENHAGEN/FLENSBURG (dpa) - Nach zehn Monaten Bauzeit stellt Dänemark am Montag (11.00 Uhr) seinen umstrittenen Wildschweinzaun entlang der Grenze zu Deutschland fertig. Dann ist das dänische Bauprojekt, das auf einer Länge von knapp 70 Kilometern von der Ost- bis zur Nordsee verläuft, offiziell abgeschlossen.

Urteil erwartet in Mordprozess um Tod von 91-Jähriger

HAMBURG (dpa) - Im Mordprozess um den Tod einer 91-Jährigen will das Hamburger Landgericht am Montag (10.15 Uhr) sein Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 75-jähriger Deutscher, der sich seit 2011 um die Seniorin gekümmert hatte. Er soll die alte Dame am 7. September 2017 in ihrer Wohnung mit einem Kissen erstickt haben.

Mainz empfängt Frankfurt zum 23. Rhein-Main-Derby

MAINZ (dpa) - Im 23. Rhein-Main-Derby wollen der FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt an ihre jüngsten Erfolge anknüpfen. Die Hessen streben nach dem 2:1-Erfolg in der Europa League beim FC Arsenal am Montag (20.30 Uhr) im zwölften Anlauf den ersten Bundesliga-Sieg in Mainz an.