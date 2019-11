Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.19

Tag gegen Gewalt an Frauen - Giffey legt Zahlen für Deutschland vor

BERLIN (dpa) - Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen will Familienministerin Franziska Giffey am Montag (9.30 Uhr) Zahlen zu häuslicher Gewalt vorlegen und eine Initiative «Stärker gegen Gewalt» präsentieren. Bundesweit sind zahlreiche Aktionen und Pressekonferenzen zu dem Thema geplant.

Gewalt gegen Frauen: Frankreichs Regierung stellt neue Maßnahmen vor

PARIS (dpa) - Nach monatelangen Debatten will die französische Mitte-Regierung am Montag (09.00 Uhr) neue Maßnahmen vorstellen, um Frauen besser vor häuslicher Gewalt zu schützen. Aktivistinnen hatten der Regierung im Sommer vorgeworfen, nicht ausreichend zu handeln. Es wird unter anderem eine Regelung erwartet, dass Waffen von Verdächtigen beschlagnahmt werden können. Erst am Samstag hatten in ganz Frankreich Zehntausende gegen Gewalt demonstriert, die sich gegen Frauen richtet.

Papst trifft Opfer der Dreifach-Katastrophe von Fukushima

TOKIO (dpa) - Papst Franziskus trifft am Montag (02.00 Uhr MEZ) in Tokio Opfer der Dreifach-Katastrophe von Fukushima. Ein Erdbeben und ein Tsunami hatten vor acht Jahren einen Super-Gau in einem Atomkraftwerk in Fukushima ausgelöst. Franziskus trifft in einem Kongresszentrum zehn Überlebende, drei davon werden dem Katholiken-Oberhaupt von ihren Erfahrungen berichten. Bei der Katastrophe im Jahr 2011 starben bis zu 19.000 Menschen.

Inhaftierter türkischer Journalist bekommt Geschwister-Scholl-Preis

MÜNCHEN (dpa) - Der inhaftierte türkische Journalist Ahmet Altan (69) bekommt den 40. Geschwister-Scholl-Preis - in Abwesenheit. An seiner Stelle soll Altans enge Vertraute Yasemin Congar die Auszeichnung entgegennehmen. Altan, Kritiker von Präsident Erdogan gilt, war kurz nach dem Putschversuch in der Türkei vom Juli 2016 verhaftet worden. Er wurde im Februar 2018 wegen angeblicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung zunächst zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein türkisches Gericht hatte Altan Anfang November nach drei Jahren Untersuchungshaft unter Auflagen freigelassen. Wenige Tage später wurde er jedoch erneut verhaftet.

Entscheidung über Kündigungsschutz-Klage von Ex-VW-Entwicklungschef

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Das Arbeitsgericht Braunschweig will an diesem Montag (12.00 Uhr) über die Kündigungsschutz-Klage des früheren VW-Entwicklungschefs Heinz-Jakob Neußer gegen den Autokonzern entscheiden. Volkswagen hatte den Manager nach dem Bekanntwerden der Dieselaffäre beurlaubt. Er wurde zudem in den USA angeklagt, weil auch die dortigen Behörden eine Mitverantwortung des Ex-Markenvorstands für die Abgasmanipulationen sehen.

Internationale Cannabis-Konferenz in Kapstadt beginnt

KAPSTADT (dpa) - Im südafrikanischen Kapstadt treffen sich am Montag und Dienstag Vertreter der internationalen Cannabis-Industrie. Die Veranstalter der Konferenz «CannaTech» erwarten rund 500 Wissenschaftler, Unternehmer und Gründer aus der ganzen Welt, die über medizinisches Cannabis diskutieren. Es soll unter anderem um das Potenzial der afrikanischen Cannabis-Industrie gehen. Afrika will in dem potenziell auf 7,1 Milliarden US-Dollar geschätzten Weltmarkt ganz vorne mitspielen.

BVB lädt zur Hauptversammlung

DÜSSELDORF (dpa) - Mitten in der Diskussion um Trainer Lucien Favre lädt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zur jährlichen Hauptversammlung am Montag (11.00 Uhr). Auf der Mitgliederversammlung des Clubs am Sonntag machten die Anhänger bereits ihrem Ärger über das peinliche 3:3 (0:3) gegen den Tabellenletzten SC Paderborn mit Buhrufen Luft. Zwar wird es am Montag um den wirtschaftlichen Erfolg des Clubs gehen, aber die Kritik an Trainer Favre könnte auch die Stimmung auf der Hauptversammlung beeinflussen.

Urteil in Doppelmordprozess gegen Sohn erwartet

BONN (dpa) - Im Doppelmordprozess um den Tod eines Elternpaares wird am Montag (12.00 Uhr) am Landgericht Bonn ein Urteil gegen den 30 Jahre alten Sohn erwartet. Dem Angeklagten aus Weilerswist in Nordrhein-Westfalen wird zweifacher heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Er soll im April 2019 seine Eltern mit einem Messer angegriffen haben, weil er sich von ihren Vorhaltungen «genervt gefühlt» habe.

Als Rentner jahrelang Gehalt kassiert: Ex-Lehrer vor Gericht

DÜSSELDORF (dpa) - Weil er als Rentner acht Jahre lang volles Gehalt kassiert haben soll, muss sich ein ehemaliger Lehrer wegen Betruges vor Gericht verantworten. Am Montag (9.00 Uhr) beginnt der Prozess vor dem Düsseldorfer Amtsgericht. Das Arbeitsverhältnis war nach 20-jähriger Tätigkeit zum Jahresende 2009 mit einem Vergleich vorzeitig beendet worden. Allerdings hatte die zuständige Bezirksregierung Münster vergessen, dies dem Landesamt für Besoldung mitzuteilen. Das zahlte bis zum 31. Januar 2018 das volle Gehalt weiter.

American Music Awards werden verliehen

LOS ANGELES (dpa) - In Los Angeles werden in der Nacht zum Montag (2.00 Uhr MEZ) die American Music Awards (AMAs)verliehen. Die meisten Gewinnchancen haben in diesem Jahr der R&B-Musiker Post Malone, der siebenmal nominiert ist, sowie die Sängerinnen Ariana Grande und Billie Eilish, die je sechs Trophäen mit nach Hause nehmen könnten. Die Sängerin Ciara moderiert die Gala, zu der zahlreiche Prominente erwartet werden.