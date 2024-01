Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 29.01.24 | Überblick

Lokführerstreik endet auch im Personenverkehr der Bahn

BERLIN: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn endet am Montagmorgen auch im Personenverkehr vorzeitig. Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder aufgerufen, den Ausstand um 2.00 Uhr zu beenden. Die Bahn will ab Montagmorgen wieder den normalen Fahrplan anbieten. «Dennoch wird es im Verlauf des Montags noch zu vereinzelten Einschränkungen im Angebot des Fernverkehrs kommen. Auch im Regionalverkehr kann es im Laufe des Montags noch zu regional unterschiedlichen Einschränkungen kommen», hieß es. Bis zum 3. März gilt dann in dem Tarifkonflikt eine Friedenspflicht, es kommt dann also nach aktuellem Stand nicht zu weiteren Streiks.

Verdi will über mögliche Warnstreiks im Nahverkehr informieren

BERLIN: Nach dem Ende des Warnstreiks bei der Bahn drohen Arbeitsniederlegungen bei Bussen und Bahnen in weiten Teilen Deutschlands. Die Gewerkschaft Verdi will am Montag (15.00 Uhr) über mögliche Warnstreiks im Öffentlichen Personennahverkehr in mehreren Bundesländern informieren. Die Gewerkschaft verhandelt seit einigen Tagen parallel in allen Ländern außer Bayern über Tarifverträge im öffentlichen Nahverkehr. Dabei geht es in manchen Ländern um höhere Entgelte, andernorts werden die sogenannten Manteltarifverträge neu verhandelt, also die Arbeitsbedingungen. Die Tarifrunde wirkt sich laut Gewerkschaft auf mehr als 130 kommunale Unternehmen und rund 90.000 Beschäftigte in den Städten und Landkreisen aus.

Bundesbank veröffentlicht Falschgeldzahlen

FRANKFURT/MAIN: Die Bundesbank informiert an diesem Montag (10.00 Uhr) über die Entwicklung der Falschgeldzahlen in Deutschland im vergangenen Jahr. Im ersten Halbjahr 2023 war die Zahl der sichergestellten Blüten deutlich gestiegen: Knapp 26.700 gefälschte Euro-Banknoten hatten Polizei, Handel und Banken von Januar bis einschließlich Juni hierzulande aus dem Verkehr gezogen. Der Schaden summierte sich auf 2,9 Millionen Euro und übertraf damit bereits nach sechs Monaten den Wert des gesamten Vorjahres mit damals 2,7 Millionen Euro.

Vater soll Baby ertränkt haben - Mordprozess gegen 38-Jährigen

BERLIN: Nach dem Tod eines drei Monate alten Babys steht der Vater ab Montag (12.00 Uhr) vor dem Berliner Landgericht. Der 38-Jährige soll seinen kleinen Sohn am 11. August vorigen Jahres voll bekleidet und mit dem Kopf unter Wasser in eine Babybadewanne gelegt und dann nebenan gewartet haben, bis die Planschgeräusche aufhörten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Mann durch sein zweites Kind in seiner Lebensführung gestört fühlte. Die Anklage lautet auf Mord aus niedrigen Beweggründen.

Ex-Staatsanwalt wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

LÜBECK: Ein ehemaliger Lübecker Staatsanwalt, der im März 2019 möglicherweise schlafwandelnd seinen Sohn missbraucht haben soll, muss sich von Montag (9.00 Uhr) an in Lübeck vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat Anklage gegen den Juristen wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs erhoben. Der Angeklagte selbst hatte demnach den Fall 2019 zur Anzeige gebracht. Er hatte dabei angegeben, sich an die Tat nicht erinnern zu können. Im Rahmen der Ermittlungen kam früheren Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft zufolge heraus, dass der Beschuldigte Schlafwandler ist. Daraufhin sei dies von einem Gutachter überprüft worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft im Sommer. Demnach sei es möglich, als Schlafwandler auch sexuelle Handlungen vorzunehmen.

Polizist überfahren - Prozess um Mordversuch beginnt

ESSEN: In Essen steht ab Montag (9 Uhr) ein Autofahrer vor Gericht, der einen Polizisten absichtlich überfahren und lebensgefährlich verletzt haben soll. Der Angeklagte soll am 26. Juni vergangenen Jahres versucht haben, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt durch Essen war er in einer Sackgasse gestellt worden. Dort hat der 40-jährige Deutsche laut Anklage plötzlich erneut Gas gegeben. Der Beamte, der vor seinem Fahrzeug stand, wurde von den Vorderreifen überrollt, unter dem Fahrzeug eingeklemmt und rund 25 Meter mitgeschleift. Anschließend wurde er auch noch von einem Hinterreifen überrollt. Die Anklage lautet auf Mordversuch.