Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 22.01.24 | Überblick

Außenminister tagen in Brüssel zu Nahost-Konflikt und Ukraine-Krieg

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag mit Kollegen aus dem Nahen Osten über mögliche Initiativen für eine dauerhafte Beilegung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern beraten. Zu den Gesprächen in Brüssel werden der Generalsekretär der Liga der Arabischen Staaten, Ahmed Abul Gheit, sowie die Außenminister aus Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien erwartet. Zudem ist in gesonderten Runden auch ein Austausch mit dem israelischen Außenminister Israel Katz sowie dem Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Riad Malki, vorgesehen.

Indiens Premier Modi weiht kontroversen Tempel ein

NEU DELHI: In Indien weiht Premierminister Narendra Modi an diesem Montag einen wichtigen und kontroversen Tempel in der Pilgerstadt Ayodhya im Bundesstaat Uttar Pradesh ein. Der Tempel wurde an einem Ort gebaut, an dem der beliebte Hindu-Gott Ram geboren worden sein soll und an dem einst eine historische Moschee stand.

Politik und Gesellschaft verabschieden sich von Wolfgang Schäuble

BERLIN: Mit einem Trauerstaatsakt verabschieden sich Politik und Gesellschaft am Montag (15.00 Uhr) in Berlin vom gestorbenen früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU). Dazu werden im Plenarsaal des Bundestags rund 1500 Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Der prominenteste wird Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sein, der auch eine Trauerrede halten wird.

Verkehrsminister beraten über Preiserhöhung beim Deutschlandticket

BERLIN: Eine mögliche Preiserhöhung beim Deutschlandticket ist an diesem Montag Thema auf einer Sondersitzung der Verkehrsminister der Länder. Offen ist, ob und wann der Preis von 49 Euro pro Monat angehoben wird. Das verlautete aus Teilnehmerkreisen. Unklar ist zudem, ob bei dem Onlinetreffen eine Entscheidung fällt. Mehrere Länderverkehrsminister der SPD haben sich vor der Konferenz gegen eine Preiserhöhung in diesem Jahr positioniert.

Kanzler besucht Agrarmesse Grüne Woche

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am Montag (10.00 Uhr) die Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Der SPD-Politiker will sich bei einem Rundgang einen Eindruck von zukunftsweisenden Projekten der Branche verschaffen, wie die Bundesregierung vorab mitteilte. Themen sollen die ökologische Funktion von Wäldern und Mooren, der Einsatz von Ernterobotern und nachhaltiges Bauen mit Holz sein. Vorgesehen sind außerdem Treffen mit jungen Bäuerinnen und Bauern und anderen Fachleuten und Branchenvertretern. Station machen will der Kanzler auch bei einer Schauküche und einer Schaubäckerei.

Nach Terroranschlag in Südfrankreich mit vier Toten startet Prozess

PARIS: Sechs Jahre nach einem islamistischen Anschlag in Südfrankreich mit vier Toten beginnt in Paris am Montag (10.00 Uhr) der Prozess gegen sechs Männer und eine Frau aus dem Umfeld des Attentäters. Fünf von ihnen, darunter die Freundin des Täters, müssen sich wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten. Den Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Haft. Der Prozess soll Ende Februar enden.

Tödlicher Radlader-Unfall während Zeltlagers - Prozess beginnt

LÜNEBURG/TOPPENSTEDT: Nach dem tödlichen Unfall mit einem Radlader während eines Vater-Kind-Zeltlagers muss sich ein 44-Jähriger vor Gericht verantworten. Der Prozess beginnt am Montag (9.30 Uhr) am Landgericht Lüneburg. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten fahrlässige Tötung in zwei Fällen und fahrlässige Körperverletzung in elf Fällen zur Last.

Festivalleitung stellt Programm für Berlinale 2024 vor

BERLIN: Die Berlinale will am Montag (ab 11.00 Uhr) bekanntgeben, welche Filme in das Rennen um den Goldenen Bären gehen. Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian präsentieren als scheidendes Leitungsduo zum letzten Mal das Programm. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die nächste Ausgabe ist vom 15. bis 25. Februar geplant. Der Film «Small Things Like These» mit dem irischen Schauspieler Cillian Murphy soll die Berlinale eröffnen.

Filmfestival Max Ophüls Preis beginnt

SAARBRÜCKEN: In Saarbrücken beginnt das Filmfestival Max Ophüls Preis für den jungen deutschsprachigen Film. Eröffnet wird die 45. Ausgabe am Montag (19.30 Uhr) mit Adrian Goigingers Spielfilm «Rickerl - Musik is höchstens a hobby». In der Hauptrolle der melancholisch-humorvollen Vater-Sohn-Geschichte ist der österreichische Singer-Songwriter Voodoo Jürgens zu sehen.

Achtelfinale in Melbourne: Zverev trifft auf Norrie

MELBOURNE: Alexander Zverev trifft bei den Australian Open im Achtelfinale auf einen seiner Lieblingsgegner. Alle vier bisherigen Duelle mit dem Briten Cameron Norrie hat der Tennis-Olympiasieger gewonnen und dabei noch keinen Satz abgegeben. Siegt Zverev auch an diesem Montag (6.00 Uhr MEZ/Eurosport), steht er beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison im Viertelfinale. Dort könnte es dann zu einem Duell mit dem spanischen Weltranglisten-Zweiten Carlos Alcaraz kommen.

Handballer wollen an Ungarn vorbeiziehen

KÖLN: Deutschlands Handballer wollen mit einem Sieg gegen Ungarn ihre Chance auf das EM-Halbfinale wahren. Nach dem ernüchternden Remis gegen Österreich hat die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason das Duell mit den Osteuropäern an diesem Montag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) als K.o.-Spiel ausgerufen. Die DHB-Auswahl belegt mit 3:3 Punkten hinter Frankreich (6:0) sowie Ungarn und Österreich (beide 4:2) derzeit nur den vierten Platz in ihrer Sechser-Gruppe. Die ersten zwei Teams qualifizieren sich für das Halbfinale.