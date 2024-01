Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 15.01.24 | Überblick

Höhepunkt von Aktionswoche der Bauern gegen Subventionskürzungen

BERLIN: Am Montag kommt es in Berlin zum Höhepunkt einer Welle bundesweiter Proteste gegen das geplante Aus von Diesel-Subventionen für die Landwirtschaft. Zu einer Großdemonstration der Bauernverbände und des Speditionsverbands BGL werden laut Polizei etwa 10.000 Teilnehmer und 5000 Fahrzeuge erwartet. Neben Vertretern der Verbände will auf der Kundgebung auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprechen. Lindner dämpfte im Vorfeld allerdings Erwartungen, auf Subventionsstreichungen könnte komplett verzichtet werden.

Auftakt des Weltwirtschaftsforums noch ohne Podiumsprogramm

DAVOS: Geprägt von den Kriegen in der Ukraine und in Gaza beginnt am Montagabend im Schweizer Skiort Davos das diesjährige Weltwirtschaftsforum. Zunächst stehen allerdings nur eine Preisvergabe und ein Konzert an. Außerdem wird erwartet, dass die Entwicklungsorganisation Oxfam ihren jährlichen Bericht zur Verteilung von Vermögen auf der Welt vorlegt. Offiziell eröffnet wird die hochkarätig besetzte wirtschaftspolitische Tagung am Dienstag. Zu den Gästen gehört in diesem Jahr auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Krankenhausreform: Lauterbach spricht mit kommunalen Spitzenverbänden

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will am Montag (10.00 Uhr) mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände in Berlin über die geplante Krankenhausreform sprechen. Nach dem Treffen (11.30 Uhr) tritt der Minister vor die Presse. Die deutschen Landkreise warnten zuletzt vor Engpässen bei der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, «die Sicherheit, dass die Reform nicht zu übermäßigen Einschränkungen in der Fläche führt».

Statistiker geben Daten zu Konjunktur und Staatshaushalt bekannt

WIESBADEN/BERLIN: Das Statistische Bundesamt gibt an diesem Montag (10.00 Uhr) vorläufige Daten zur Konjunkturlage und zum deutschen Staatshaushalt im Jahr 2023 bekannt. Volkswirte rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr geschrumpft ist und Deutschland damit in der Rezession steckt. Die hohe Inflation bremste zuletzt den Privatkonsum als wichtige Konjunkturstütze. Die schwächelnde Weltwirtschaft belastete den Außenhandel.

Jury kürt «Unwort des Jahres» 2023

MARBURG: In Marburg wird an diesem Montag (9.00 Uhr) das «Unwort des Jahres» 2023 bekanntgegeben. Insgesamt 2301 Einsendungen waren eingegangen und damit deutlich mehr als im Vorjahr. Dieses Mal gehörten nach Angaben der Sprachwissenschaftlerin und Jury-Sprecherin Constanze Spieß beispielsweise die Begriffe «Sozialklimbim» als abschätzige Bezeichnung finanzieller Mittel und Fördermaßnahmen für Kinder in Armut und «Remigration» dazu. Wenn Rechtsextremisten den Begriff Remigration verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Das «Unwort des Jahres» wird seit 1991 gekürt.

Erschossene Lehrerin: Mordprozess gegen Ex-Freund und Komplizen

POTSDAM: Rund acht Monate nach dem Auffinden einer toten Frau in einem Auto auf dem Standstreifen der Autobahn A9 beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Mordprozess vor dem Landgericht Potsdam. Angeklagt wegen gemeinschaftlichen Mordes sind der 42-jährige Ex-Freund der Lehrerin und ein gleichaltriger mutmaßlicher Komplize. Die Anklage der Staatsanwaltschaft wirft den beiden Deutschen vor, die 40 Jahre alte Frau im Mai vergangenen Jahres auf der Autobahn A9 in Brandenburg «heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen mittels einer Schusswaffe ermordet zu haben».

Deutsche Museen diskutieren mit Kamerun-Vertretern über Raubgut

STUTTGART: Nach Jahrzehnten des Zögerns kommt zunehmend Bewegung in die Debatte über die Rückgabe von Kulturgütern und Raubgutstücken aus früheren deutschen Kolonien. Gemeinsam mit Delegationen und Vertretern traditioneller Königshäuser aus Kamerun wollen nun elf deutsche Museen der Weltkulturen einen Dialog über weitere Rückgaben und die Zusammenarbeit mit Kamerun aufnehmen. In deutschen Museen sollen mehr als 40.000 Objekte aus der früheren deutschen Kolonie lagern, eine sehr große Zahl davon wurde während der Kolonialzeit geraubt. Von einem ersten Treffen in Stuttgart am Montag (9.30 Uhr) versprechen sich die Häuser einen persönlichen Austausch und mehr Vertrauen.

Haaland, Mbappé oder Messi: FIFA kürt Weltfußballer 2023

LONDON: Der FIFA-Weltfußballer des Jahres 2023 wird am Montagabend (20.30 Uhr) bei einer Gala in London gekürt. Als Favorit wird Erling Haaland (23) gehandelt, seine Konkurrenten sind Seriensieger Lionel Messi (36) und Kylian Mbappé (25). Deutsche Spieler und Trainer haben es in diesem Jahr nicht in die Endauswahl geschafft. Als FIFA-Weltfußballerinnen sind die beiden spanischen Weltmeisterinnen Aitana Bonmati (25) und Jennifer Hermoso (33) nominiert.

Sechs deutsche Tennisprofis in Melbourne gefordert

MELBOURNE: Am zweiten Tag der Australian Open sind gleich sechs deutsche Tennisprofis im Einsatz. Bei den Damen trifft Tatjana Maria an diesem Montag auf die Kolumbianerin Camila Osorio, Laura Siegemund bekommt es mit Jekaterina Alexandrowa aus Russland zu tun. Bei den Herren spielen Maximilian Marterer gegen den Portugiesen Nuno Borges, Yannick Hanfmann gegen den Franzosen Gael Monfils, Daniel Altmaier gegen den Russen Karen Chatschanow und Jan-Lennard Struff gegen den Australier Rinky Hijikata um den Einzug in die zweite Runde.