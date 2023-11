Das bringt der Montag

Staats- und Regierungschefs kommen zum Afrika-Gipfel nach Berlin

BERLIN: Die Staats- und Regierungschefs zahlreicher afrikanischer Staaten kommen am Montag zum Afrika-Gipfel nach Berlin. Hauptthemen der Konferenz «CompactwithAfrica» sind die Stärkung privater Investitionen auf dem Kontinent und die Zusammenarbeit bei nachhaltiger Energieversorgung. Sie geht auf eine Initiative Deutschlands während seines Vorsitzes in der Gruppe der G20-Staaten 2017 zurück.

UN-Jahresbericht zur Lücke beim globalen Klimaschutz

NAIROBI: Knapp zwei Wochen vor der Weltklimakonferenz in Dubai veröffentlicht das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, an diesem Montag seinen Jahresbericht zum Kampf der Staatengemeinschaft gegen die Erderwärmung. Beziffert wird die Lücke zwischen dem absehbaren Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase und den eigentlich erforderlichen Anstrengungen, um das 2015 in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.

Unter Druck geratene EKD-Ratsvorsitzende Kurschus gibt Erklärung ab

BIELEFELD/HANNOVER: Die unter Druck geratene Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, will am Montag (11.00 Uhr) eine persönliche Erklärung abgeben. Gegen sie waren Vorwürfe erhoben worden, sie habe angeblich schon vor vielen Jahren vom Verdacht eines sexuell übergriffigen Verhaltens bei einem damaligen Kirchenmitarbeiter gewusst.

Digitalgipfel der Bundesregierung beginnt in Jena

JENA: Die Chancen einer umfassenden Digitalisierung von Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung sind der Schwerpunkt des 16. Digitalgipfels der Bundesregierung, der am Montag und Dienstag in Jena stattfindet. Dabei soll unter anderem darüber diskutiert werden, ob und wie Künstliche Intelligenz die Verwaltung effizienter, schneller und bürgerfreundlicher machen kann.

Urteile in Italiens größtem Mafia-Prozess seit Jahrzehnten erwartet

LAMEZIA TERME: In Italiens größtem Mafia-Prozess seit Jahrzehnten sollen an diesem Montag die Urteile gesprochen werden. In der Stadt Lamezia Terme im Süden des Landes müssen sich seit annähernd drei Jahren mehr als 300 mutmaßliche Mitglieder oder Helfer der Verbrecherorganisation 'Ndrangheta verantworten.

Shakira steht wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs in Spanien vor Gericht

BARCELONA: In Spanien beginnt am Montag ein Prozess gegen Popsängerin Shakira wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Die Kolumbianerin («Waka Waka», «Hips Don't Lie») muss am ersten Verhandlungstag persönlich vor dem Landgericht in Barcelona erscheinen. Der 46-Jährigen wird vorgeworfen, in den Jahren 2012 bis 2014 insgesamt 14,5 Millionen Euro hinterzogen zu haben.

Abflug nach Wien: Letzter EM-Test 2023 für Nagelsmann

BERLIN/WIEN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fliegt nach dem Test-Rückschlag gegen die Türkei zu ihrem letzten Länderspiel des Jahres nach Wien. Um die Mittagszeit soll der DFB-Tross am Montag in der österreichischen Hauptstadt nach einem kurzen Flug aus Berlin eintreffen. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird sich um 16.30 Uhr bei einer Pressekonferenz zum Duell mit Österreich am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) äußern.

Entscheidung in Leverkusen: Ukraine und Italien spielen um EM-Ticket

LEVERKUSEN: Die Ukraine und Titelverteidiger Italien spielen ein Ticket für die Fußball-EM 2024 in Deutschland aus. Zum direkten Duell kommt es am Montagabend (20.45 Uhr/Nitro und DAZN) in Leverkusen, weil die Ukraine wegen des russischen Angriffskrieges weiter keine Heimspiele im eigenen Land bestreitet. Die Ukraine braucht einen Sieg, um sich direkt für das Turnier im kommenden Sommer zu qualifizieren. Europameister Italien reicht bereits ein Remis.