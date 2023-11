Das bringt der Montag

SPD-Führung bereitet Parteitag im Dezember vor

BERLIN: Der Bundesvorstand der SPD bereitet am Montag den Parteitag im Dezember vor. Unter anderem soll der Leitantrag für eine Modernisierung Deutschlands beschlossen werden. Der Parteitag findet vom 8. bis 10. Dezember in Berlin statt. Am ersten und zweiten Tag werden die Delegierten turnusmäßig den Parteivorstand mit seinen Mitgliedern neu wählen. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken erneut als Doppelspitze antreten.

Außenminister der EU-Staaten beraten über Lage in Nahost und Ukraine

BRÜSSEL: Die Außenminister der 27 EU-Staaten beraten an diesem Montag in Brüssel über die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit Blick auf den Gaza-Krieg geht es unter anderem um die Frage, wie die EU dazu beitragen kann, die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen zu verbessern. Beim Thema Ukraine soll weiter darüber beraten werden, wie langfristige Sicherheitszusagen für das von Russland angegriffene Land aussehen könnten.

Polens neues Parlament kommt zur konstituierenden Sitzung zusammen

WARSCHAU: Gut vier Wochen nach der Wahl in Polen kommt am Montag (12.00 Uhr) das neue Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Zunächst werden die Abgeordneten einen Parlamentspräsidenten wählen. Außerdem wird die amtierende Regierung von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zurücktreten. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem Machtwechsel, der allerdings von Präsident Andrzej Duda hinausgezögert wird. Bei der Parlamentswahl am 15. Oktober hatte ein oppositionelles Dreierbündnis unter Führung des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk eine deutliche Mehrheit errungen.

Ausbildung von Ukrainern an F-16-Kampfjets beginnt in Rumänien

BUKAREST: In Rumänien beginnt an diesem Montag die Ausbildung von ukrainischen Piloten an Kampfjets vom amerikanischen Typ F-16. Der rumänische Verteidigungsminister Angel Tilvar und seine niederländische Amtskollegin Kajsa Ollongren eröffnen um 11.00 Uhr in der Luftwaffenbasis Fetesti, 150 Kilometer östlich von Bukarest, das Europäische F-16-Trainings-Zentrum (EFTC). Wann die Ukraine tatsächlich die Kampflugzeuge auch im Kriegsgebiet einsetzen kann, ist unklar. Geschätzt wird, dass das Training der Piloten mindestens sechs Monate dauern wird.

Staatenvertreter verhandeln über Abkommen gegen Plastikverschmutzung

NAIROBI: Die Belastung der Umwelt und menschlichen Gesundheit durch Plastikabfälle soll nach dem Willen der Vereinten Nationen durch ein weltweites verbindliches Abkommen eingedämmt werden. An diesem Montag treffen sich Vertreter von Staaten zur dritten von fünf Verhandlungsrunden zum Entwurf eines solchen Abkommens in Kenias Hauptstadt Nairobi. Die Unterhändler diskutieren zum Beispiel über die Regelungen, die für die Plastikherstellung, aber auch für das Recycling, gelten sollen.

US-Verteidigungsminister Austin zu Sicherheitsberatungen in Seoul

SEOUL: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nimmt am Montag in Südkorea an den jährlichen Sicherheitsberatungen beider verbündeten Länder teil. Beim Treffen Austins mit seinem Kollegen Shin Won Sik in der Hauptstadt Seoul stehen die Stärkung der Verteidigungskooperation und die wachsenden Spannungen mit Nordkorea im Mittelpunkt. Beide Länder fühlen sich durch Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramme direkt bedroht.

NGG-Gewerkschaftstag beginnt in Bremen - Bundeskanzler erwartet

BREMEN: Zum Auftakt des NGG-Gewerkschaftstages in Bremen wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag (15.00 Uhr) eine Rede halten. Bei dem Kongress wollen mehr als 120 Delegierte der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bis Freitag unter anderem über die Arbeitsbedingungen in der Ernährungsindustrie und Gastronomie beraten.

Rechtsstreit zwischen Boris Becker und Oliver Pocher in neuer Runde

FREIBURG: Im Rechtsstreit zwischen dem früheren Tennisstar Boris Becker und dem TV-Komiker Oliver Pocher startet am Montag (14.00 Uhr) in Freiburg eine neue Runde. In der Außenstelle des Oberlandesgerichts Karlsruhe soll es in einer Berufungsverhandlung erneut um Persönlichkeitsrechte gehen, die Becker als verletzt ansieht. Becker (55) war vor einem Jahr in erster Instanz mit einer Zivilklage gegen Pocher (45) gescheitert. Der Ex-Tennisprofi werde durch einen Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung «Pocher - gefährlich ehrlich» vom Oktober 2020 nicht in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, urteilte das Offenburger Landgericht damals. Becker verlangte laut seinem Anwalt, dass der Beitrag nicht mehr gesendet und im Internet gelöscht wird.

Weihnachtspostamt in Engelskirchen öffnet

ENGELSKIRCHEN: Das Weihnachtspostamt in Engelskirchen nimmt am Montag (11.00 Uhr) wieder seine Arbeit auf. Gemeinsam mit 19 Helferinnen und Helfern beantwortet dort das Christkind bis zum 20. Dezember Briefe mit Wünschen aus der ganzen Welt. In diesem Jahr gingen nach Angaben der Deutschen Post DHL vor der Eröffnung des Postamts bereits etwa 9000 Briefe ein. Neben den klassischen Geschenkwünschen sei beispielsweise auch das Klima offenbar ein Thema, sagte eine Sprecherin. So gebe es den Wunsch, von Hitze oder Überflutungen verschont zu werden. Auch Frieden in der Ukraine werde gewünscht.

Nagelsmann versammelt Nationalspieler in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelt ab diesem Montag seine Nationalspieler zur Vorbereitung auf die beiden Länderspiele zum Jahresabschluss. Geplant ist die Ankunft aller nominierten Spieler in Frankfurt am Main bis zum Mittag, für Dienstag ist ein öffentliches Training vor ausgewählten Fans angesetzt. Die DFB-Auswahl spielt am Samstag in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich.

ATP-Finals: Zverev startet gegen Alcaraz

TURIN: Am zweiten Tag der ATP-Finals greift auch Alexander Zverev in das Geschehen ein. Der Tennis-Olympiasieger bekommt es in Turin am Montag in seinem Auftaktspiel ab 14.30 Uhr (Sky) mit Wimbledonsieger Carlos Alcaraz aus Spanien zu tun. Weitere Gegner in der Vorrunde sind die beiden Russen Daniil Medwedew und Andrei Rubljow, die sich am Montagabend ab 21.00 Uhr (Sky) gegenüberstehen. In diesem Jahr ist Zverev im Pala Alpitour von Turin nur Außenseiter.