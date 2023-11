Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.11.23 | Überblick

Bund und Länder beraten über Migration und andere Fragen

BERLIN: Bund und Länder beraten am Montag über die Finanzierung der Flüchtlingskosten und die Verringerung der Asylbewerberzahlen. Bei der mit Spannung erwarteten Ministerpräsidentenkonferenz geht es außerdem um Themen wie die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets, die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Krankenhausreform.

Trump zu Aussage unter Eid in New Yorker Betrugsprozess erwartet

NEW YORK: Im Betrugsprozess gegen Donald Trump soll der frühere US-Präsident am Montag in New York persönlich aussagen. Bei der umfangreichen Befragung durch die Staatsanwaltschaft wird Trump unter Eid stehen. Die erstmalige große Aussage Trumps in einem der zahlreichen Prozesse gegen ihn wird mit Spannung erwartet. Es geht um die Zukunft des Firmenimperiums des 77-Jährigen.

Norwegens Kronprinz Haakon beginnt Deutschland-Besuch in München

MÜNCHEN: Mit einem Festessen im Kaisersaal der Münchner Residenz beginnt am Montagabend der viertägige Deutschlandbesuch von Norwegens Kronprinz Haakon. Der 50-Jährige wird zunächst die bayerische Landeshauptstadt und dann Hamburg besuchen, bevor er nach Berlin weiterreist - wo Kronprinzessin Mette-Marit dazustoßen wird. Zusammen mit Regierungsvertretern und einer Wirtschaftsdelegation will Haakon auf seiner Reise durch die Republik die guten Bande zwischen Deutschland und Norwegen festigen und stärken.

Prozessbeginn gegen Frauenarzt wegen mutmaßlicher Verstümmelung

BRAUNSCHWEIG: Ein Frauenarzt aus Niedersachsen steht ab Montag (9.00 Uhr) vor Gericht, weil er seine Ehefrau auf der Hochzeitsreise verstümmelt haben soll. In dem Prozess am Landgericht Braunschweig wird dem 54-jährigen Mann von der Staatsanwaltschaft Verstümmelung weiblicher Genitalien und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Verteidigung hat im Boxberger «Reichsbürger»-Prozess das Wort

STUTTGART: Im Prozess um Schüsse auf ein Spezialeinsatzkommando im badischen Boxberg plädiert nach der Staatsanwaltschaft am Montag auch die Verteidigung des angeklagten mutmaßlichen «Reichsbürgers» (10.15 Uhr). Dem 56-Jährigen wird vorgeworfen, im April vergangenen Jahres mit einem Schnellfeuergewehr auf Polizeibeamte geschossen zu haben, als diese in seiner Wohnung eine illegale Waffe beschlagnahmen wollten.

Schulze sichert Jordanien Hilfe bei Versorgung von Flüchtlingen zu

BERLIN: Entwicklungsministerin Svenja Schulze beginnt an diesem Montag einen Besuch in Jordanien, bei dem es vor allem um deutsche Unterstützung bei der Versorgung von Flüchtlingen in dem arabischen Land gehen soll. Die Reise der SPD-Politikerin war bereits vor der jüngsten Eskalation im Nahost-Konflikt geplant worden. Das Königreich hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Hunderttausende Flüchtlinge aufgenommen.

Unesco erstellt Strategie zur Regulierung digitaler Plattformen

PARIS: Die UN-Kulturorganisation Unesco möchte, dass Nutzer digitaler Plattformen besser vor Desinformation geschützt werden. Ein Konzept dazu stellt Unesco-Generalsekretärin Audrey Azoulay am Montag (15.00 Uhr) in Paris vor. Desinformation und Hassreden verbreiteten sich dank digitaler Werkzeuge mit beispielloser Geschwindigkeit und destabilisierten die Gesellschaften, erklärte die Unesco. Das Regulieren digitaler Plattformen sei deshalb nötig.

Esa berät auf Weltraumgipfel über Europas Zukunft im All

SEVILLA: Die europäische Raumfahrtbehörde Esa will über eine Strategie für die Erforschung des Weltalls beraten. Ab Montagnachmittag (14.00 Uhr) treffen sich die zuständigen Ministerinnen und Minister der Esa-Länder dazu im spanischen Sevilla. Auch der Zugang zum All und die Trägerraketen sollen in den Fokus rücken. Laut Esa könnte es in den Bereichen wesentliche Veränderungen geben.

Impfstoffhersteller Biontech legt Zahlen zum dritten Quartal vor

MAINZ: Der Impfstoffhersteller Biontech legt an diesem Montag seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Der Vorstand des Mainzer Unternehmens wird bei einer Telefonkonferenz (14.00 Uhr) die Details zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate präsentieren. Wegen des zuletzt deutlich geringeren Geschäfts mit Covid-19-Impfstoffen hatte Biontech im zweiten Quartal deutlich weniger Umsatz erzielt und war in die roten Zahlen gerutscht.