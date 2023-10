Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 30.10.23 | Überblick

Neuer bayerischer Landtag konstituiert sich - Aigner vor Wiederwahl

MÜNCHEN: Drei Wochen nach der Landtagswahl kommt der neu gewählte bayerische Landtag am Montag (15.00 Uhr) zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Im Zentrum steht die Wahl der Landtagspräsidentin beziehungsweise des -präsidenten. Die CSU hat dafür wieder Ilse Aigner nominiert. Ihre Wahl ist eine Formsache.

Steinmeier beginnt viertägige Afrika-Reise

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier startet an diesem Montag (Abflug 08.00 Uhr) zu einer viertägigen Reise in das südliche Afrika. Er besucht zunächst Tansania und anschließend Sambia. Nach Angaben des Bundespräsidialamts geht es darum, bestehende Partnerschaften auszubauen, neue zu knüpfen und Möglichkeiten für eine intensivere wirtschaftliche Zusammenarbeit auszuloten. Steinmeier wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Scholz in Nigeria: Gespräche über Migration und Wirtschaft

ABUJA/LAGOS: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt seine Afrika-Reise an diesem Montag in der nigerianischen Küstenmetropole Lagos mit Gesprächen über wirtschaftliche Zusammenarbeit und Migration fort. Neben der Teilnahme an einem Wirtschaftsforum ist in der Stadt mit ihren rund 20 Millionen Einwohnern auch der Besuch eines Migrationszentrums geplant, das unter anderem zur Unterstützung von Menschen bei der Jobsuche gegründet wurde, die aus Deutschland nach Nigeria zurückkehren.

Schwierige Mission für Faeser: Gespräche über Migration in Marokko

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will an diesem Montag in Marokko mit Regierungsvertretern über Abschiebungen, Fachkräfteeinwanderung und die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen sprechen. Der schon länger geplante zweitägige Besuch in der Hauptstadt Rabat dürfte für die SPD-Politikerin nicht einfach sein. Denn die marokkanische Regierung hat in den vergangenen Jahren wenig Interesse an einer Rücknahme ausreisepflichtiger Landsleute aus Deutschland gezeigt. Außerdem wird die Haltung der Bundesregierung zum Gaza-Krieg in der arabischen Welt insgesamt kritisch beurteilt.

Oktober-Inflation und Konjunktur - Erste Schätzung des Bundesamtes

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am Montag (10.00 Uhr) eine erste Schätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal. Viele Volkswirte rechnen mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Sommer gegenüber dem Vorquartal. Die Inflation dämpft die Konsumlust der Menschen. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich für ihr Geld weniger leisten. Wie sich die Teuerung im Oktober entwickelt hat, geben die Statistiker am Montagnachmittag bekannt (14.00 Uhr).

Neues Nürnberger Christkind wird gewählt

NÜRNBERG: Welche Nürnbergerin verkörpert in den nächsten zwei Jahren das Christkind? Am Montag (14.00 Uhr) wird das eine Jury entscheiden. Sechs Bewerberinnen sind in die Endrunde gekommen. Die Siegerin wird in den kommenden zwei Jahren in der Adventszeit viel in dem engelsgleichen Kostüm unterwegs sein: Neben der Eröffnung des weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarktes stehen allein in diesem Jahr mehr als 150 Auftritte in Kindergärten oder Altenheimen im Terminkalender.

Vergabe des Ballon d'Or: Messi oder Haaland?

PARIS: Der achte Goldene Ball für Weltmeister Lionel Messi oder doch Torgarant Erling Haaland: Am Montag wird im Théâtre du Châtelet in Paris zum 67. Mal der prestigeträchtige Ballon d'Or vergeben. Messi könnte bei der Ehrung von seiner überragenden WM in Katar Ende vergangenen Jahres profitieren. Haaland war indes mit seinen vielen Toren maßgeblich daran beteiligt, dass Manchester City erstmals die Champions League gewann und dazu auch die Meisterschaft und den FA Cup.