Das bringt der Montag

«Bündnis Sahra Wagenknecht» präsentiert sich in Berlin

BERLIN: Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht präsentiert am Montag (10.00 Uhr) in Berlin ihr neues politisches Projekt. Das «Bündnis Sahra Wagenknecht» ist zunächst als Verein organisiert, dient aber wohl zur Vorbereitung einer eigenen Partei. Damit vollzieht die 54-Jährige den Bruch mit ihrer bisherigen Partei Die Linke. Sie begründet ihren Schritt damit, es gelte eine politische Leerstelle zu füllen.

Mutmaßlicher IS-Anhänger wegen Duisburger Bluttaten vor Gericht

DUISBURG: Ein 27-jähriger Mann muss sich von Montag an in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht für zwei Bluttaten in Duisburg wegen Mordes und dreifachen Mordversuchs verantworten. Die Bundesanwaltschaft geht von einem islamistischen Motiv der Messerangriffe in einem Fitnessstudio und auf offener Straße aus. Er selbst hat zu den Vorwürfen bislang geschwiegen.

Prozess gegen zwei Brüder - Angeblich Anschlag in Schweden geplant

HAMBURG: Wegen eines angeblich geplanten Anschlags auf Besucher einer Kirche in Schweden müssen sich von Montag an (9.00 Uhr) zwei Brüder vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft den beiden Syrern im Alter von 24 und 29 Jahren vor, den Anschlag mit einem Sprengstoffgürtel unter Anleitung einer Kontaktperson des Islamischen Staats (IS) vorbereitet zu haben. Bei der Festnahme des 29-Jährigen in Hamburg hatten die Ermittler nach eigenen Angaben chemische Substanzen gefunden, die zur Herstellung eines Sprengsatzes hätten dienen können. Am selben Tag war der jüngere Bruder in Kempten im Allgäu festgenommen worden.

Außenminister der EU-Staaten beraten über Nahost-Konflikt

LUXEMBURG: Die Außenminister der 27 EU-Staaten wollen an diesem Montag in Luxemburg über die Nahost-Krise und die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland beraten. Beim Thema Nahost geht es vor allem um die Frage, wie die EU dazu beitragen kann, eine regionale Eskalation des Konflikts zu verhindern. Mit Blick auf die Ukraine muss in den kommenden Monaten geklärt werden, wie sich die EU an geplanten Sicherheitszusagen des Westens beteiligen sollte.

Christiane Benner will IG-Metall-Chefin werden

FRANKFURT/MAIN: Die IG Metall will sich am Montag (9.00 Uhr) einen neuen Vorstand wählen. Die bisherige Zweite Vorsitzende Christiane Benner tritt als erste Frau in der mehr als 130-jährigen Geschichte der Gewerkschaft für den Chefposten an. Geplant ist eine Verkleinerung des Vorstands von sieben auf fünf geschäftsführende Mitglieder. Dafür müsste aber zunächst mit Zweidrittel-Mehrheit die Satzung geändert werden. Der Gewerkschaftstag findet alle vier Jahre statt und ist mit 421 Delegierten das oberste Entscheidungsgremium der stärksten deutschen Gewerkschaft mit mehr als 2,1 Millionen Mitgliedern.

Krise bei Ostsee-Fischen: EU-Minister beraten über Fangmengen

LUXEMBURG: Wie viele Tonnen Dorsch, Hering oder Scholle dürfen Fischer aus der Ostsee ziehen? Mit dieser Frage beschäftigen sich am Montag (ab 10.00 Uhr) die für Fischerei zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Staaten bei einem Treffen in Luxemburg. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, die Fangmöglichkeiten für mehrere Bestände noch weiter einzuschränken. Faktoren wie Überfischung oder Klimawandel haben den Lebewesen in den vergangenen Jahren zugesetzt. Umweltschützer warnen schon lange vor dem Zusammenbruch ganzer Bestände.

NRW fördert erstmals Sozialwohnungen aus dem 3D-Drucker

LÜNEN: Mit Hilfe von Landesmitteln für den sozialen Wohnungsbau entsteht in Lünen in Nordrhein-Westfalen ein Mehrfamilienhaus aus dem 3D-Drucker. Damit werde erstmals in Deutschland ein solches Haus mit Mitteln aus der öffentlichen Wohnraumförderung unterstützt, um für Menschen mit geringerem Einkommen bezahlbare Mieten zu gewährleisten. An diesem Montag (9.30 Uhr) will die nordrhein-westfälische Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) sich in Lünen ein Bild vom Baufortschritt machen.

Musiker soll drei Menschen vergiftet haben - Urteil erwartet

HANNOVER: Im Prozess gegen einen Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters wegen versuchten Giftmordes wird am Landgericht Hannover das Urteil erwartet. Verkündet werden soll am Montag das Urteil (11.00 Uhr) - oder auch der erneute Einstieg in die Beweisaufnahme. Die Staatsanwaltschaft hatte zwölf Jahre Gefängnis für den Angeklagten gefordert und die anschließende Sicherungsverwahrung beantragt, die Anwälte des Mannes forderten dagegen einen Freispruch. Der 62-Jährige soll versucht haben, seine Mutter und zwei Kollegen zu vergiften.